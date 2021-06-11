Kıraç'tan Milli Takım şarkısı eleştirilerine yanıt: "Olmayan ne?"
Rock müziğin ünlü ismi Kıraç, son günlerde Milli Takım için hazırladığı şarkıyla gündemde yer alıyor. Dinleyenler tarafından eleştirilen Milli Takım şarkısına Kıraç, eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Milli Takımımıza desteğini göstermek için hazırladığı “Haydi! Milli Takım!” adlı şarkısını seslendirdi. Daha önce Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan ve oldukça beğeni kazanan bu şarkıdan sonra, Milli Takım için seslendirdiği şarkısı eleştirilince Kıraç, sosyal medya hesabından tepkilere yanıt vermekte gecikmedi.
"OLMAYAN NE?"
Bir takipçisinin, “ Olmamış Kıraç!” eleştirisine ünlü şarkıcının yanıtı; “Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi, Mehmet m? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan?” şeklinde oldu.
Ayrıca Kıraç, 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği 'Waka Waka' şarkısının sözlerini paylaşarak kendini savundu.
Şarkının sözleri ise şu şekilde:
Sen iyi bir askersin
Savaşını seçiyorsun
Kendini toparla ve silkelen
Ve tekrar iktidara geç
Ön cephedesin
Herkes seyrediyor
Bunun ciddi olduğunu biliyorsun, yakınlaşıyoruz
Bu bitmedi.