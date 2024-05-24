‘Kiminle aşk yaşayayım? Benim yaşımdaki erkekler çoktan öldü’ demişti… Genç sevgilisini öpmelere doyamadı!

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Cannes^’a çıkarma yapan yıldızlar serisine eklenen son halka adeta yaşayan bir efsane olarak anılan yıldız şarkıcı Cher oldu. Cannes kapsamında düzenlenen ve AIDS yararına bağış toplanan AmFar Galası’na katılan yıldız isim yine şıklığı ve enerjisiyle göz kamaştırdı.

80'İNE MERDİVEN DAYADI AMA RUHU HÂLÂ GENÇ

80’ine merdiven dayayan ve yaşıtları çoktan emekli olup köşesine çekilmişken sahnelerden de kırmızı halılardan da eksik olmayan Cher bu özel geceye de yanında uzunca bir süredir büyük bir aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Edwards’la katıldı.

Genç sevgilisiyle birlikte Cannes'a giden Cher burada adeta kırmızı halıda şov yaptı

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İki sevgili kırmızı halıda gazetecilere poz verirken bir ara tıpkı ergen aşıklar gibi öpüşüp koklaşmaya başladı. Gözlerinden mutluluk akan Cher ve Edwards aşkları ortaya çıktığından beri magazin basınının gündeminden düşmüyor.

Müzik piyasasında epey tanınan, başarılı bir kariyere sahip prodüktör Alexander Edwards 38 yaşında. Yani sevgilisi 78 yaşındaki Cher’den tam 40 yaş küçük. Ünlü çiftin ilişkisinin çok konuşulma sebebi de zaten aralarındaki bu büyük yaş farkı.

KIRMIZI HALIDA AŞK ŞOVU

Şimdiye kadar yaptıkları tüm açıklamalarda bu durumdan etkilenmediklerini ve haklarında yapılan kötü yorumlara da kulaklarını tıkadıklarını söyleyen çift adeta aşk sarhoşu olmuş haldeler…

Daha önceleri kendinden yaşça küçük erkeklerle birlikte olmamak konusunda kendine söz verdiğini itiraf eden Cher, Alexander Edwards’a aşık olunca bu sözünden dönmek zorunda kaldığını söylemişti.

Cher kendisinden 40 yaş küçük olduğu için eleştirilen aşkını göz önünde yaşamaktan çekinmiyor... Ünlü çift kırmızı halıda da dudak dudağa poz vermekten geri durmadı

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“Ben akıllı bir kadınım merak etmeyin aramızdaki yaş farkının ve durumun farkındayım. Gerekirse çeker giderim, kendimi kaptırmadım” diyerek kendisi için endişelen hayranlarına seslenen Cher, bu ilişkiye peşine düşen Alexander Edwards’ın ısrarlı telefon mesajları yüzünden ikna olduğunu da söylemişti.

"BENİM YAŞITIM ERKEKLER ÇOKTAN ÖLÜP MEZARA GİRDİ" DEMİŞTİ

“O genç diye ben peşine düşmedim. O benim peşime düşüp kendine aşık etti” diyerek ilişkide ilk adımı atanın kendisi değil genç sevgilisi olduğunun altını çizen Cher geçtiğimiz günlerde aralarındaki 40 yaşlık fark hakkında da çarpıcı bir yorum yapmıştı.

Cher neden kendisinden bir hayli genç bir erkekle aşk yaşadığını çarpıcı bir o kadar da espirili bir dille anlatmıştı

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Neden kendinden bu kadar genç biriyle birlikte olduğu sorusuna “Çünkü yaşıtım erkeklerin neredeyse hepsi öldü” diyerek cevap veren Cher geride kalan diğer erkeklerin de ünü, enerjisi ve yaşlanmayan ruhu yüzünden kendisinden çekindiğini iddia etmişti.

"HER KADIN BENİM YAŞADIĞIM GİBİ BİR AŞK YAŞAMALI"

İki oğlu olan Cher’in sevgilisi küçük oğlundan bile yaşça küçük. Ancak efsane yıldız yaşadığı ilişkiden o kadar mutlu ki kadın hayranlarına “Herkes en az bir kez kendinden küçük bir erkekle aşk yaşamalı” diye tavsiye veriyor…

Gözden Kaçmasın Bu aşkın ömrü uzun olmaz diyenler yanıldı… Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle mutluluktan havalara uçuyor Haberi görüntüle