KocasÄ±ndan kaÃ§Ä±p tatile gitti

Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner'a bu tatilde Ã§ocuklarÄ± da eÅŸlik ediyor. KalabalÄ±k grup, tatil iÃ§in son dÃ¶nemde Ã¼nlÃ¼lerin akÄ±n akÄ±n gittiÄŸi Turks and Caicos adalarÄ±nÄ± tercih etti. Kardashian ve Jenner ailesi, Ã¶nceki gÃ¼n de plaj keyfi yaparken objektiflere takÄ±ldÄ±.Â Kardashian ve Jenner kardeÅŸlerin tatilinin zamanlamasÄ± da ilgi Ã§ekti. Aile, uzun sÃ¼redir Wyoming'de bulunan Kanye west'in, Los Angeles'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ zaman bavullarÄ±nÄ± toplayÄ±p soluÄŸu Turks and Caicos adalarÄ±nda aldÄ±. BaÅŸt Kim Kardashian olmak Ã¼zere kardeÅŸlerin keyfinin yerinde olduÄŸu da dikkat Ã§ekti.Â DÃ¶rt Ã§ocuklarÄ± bulunan Kim Kardashian ile Kanye West'in boÅŸanma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± haberleri bir sÃ¼re Ã¶nce basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Kim Kardashian ve Kanye West'in altÄ± yÄ±llÄ±k evliliÄŸin sonuna geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DÃ¶rt Ã§ocuklu Ã§iftin bir sÃ¼redir ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve boÅŸanmanÄ±n da yakÄ±n olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Her ne kadar sÃ¶zcÃ¼leri bu konuda aÃ§Ä±klama yapmasa da altÄ± yÄ±l Ã¶nce evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in Ã§oktan evlerini ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±. Buna gÃ¶re West bir sÃ¼redir BatÄ± Wyoming'deki Ã§iftliÄŸinde kalÄ±yor. Kardashian ise dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuyla birlikte Los Angeles'ta yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Page Six'e konuÅŸan bir kaynak, Ã§iftin bu durumu fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama evliliklerinin Ã§oktan sona erdiÄŸini sÃ¶yledi. AynÄ± kaynak, Kardashian'Ä±n Ã¼nlÃ¼ boÅŸanma avukatÄ± Laura Wasser ile boÅŸanma hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi. People dergisine konuÅŸan bir baÅŸka kaynak da Kim Kardashian'Ä±n kendi geleceÄŸi iÃ§in bazÄ± kararlar almak istediÄŸini bu yÃ¼zden de yalnÄ±z kalmaya ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. AynÄ± kaynak Kanye West'in ise Ã¼zgÃ¼n ama yine de iyi olduÄŸunu belirtti. 40 yaÅŸÄ±ndaki Kim Kardashian ve 43 yaÅŸÄ±ndaki Kanye West'in 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana genel olarak ayrÄ± evlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve tekrar bir araya gelme gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri olmadÄ±ÄŸÄ± da ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda. West'in karÄ±sÄ±nÄ± makyÃ¶z ve internet starÄ± Jeffree Star ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±. Ancak bu iddialar doÄŸrulanmadÄ±.Â Bu arada Kim Kardashian'Ä±n kardeÅŸleri de sosyal medya sayfalarÄ±nda tatille ilgili bol bol fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±yor. Bunlardan biri de Kylie Jenner. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, Instagram safyasÄ±nda tatilde Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±yor.

Uzun sÃ¼redir ailenin geri planda kalan Ã¼yesi Khloe Kardashian da sosyal medya safyasÄ±ndan lÃ¼ks villada geÃ§irdikleri tatilde Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor.Â