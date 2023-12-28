Onu taşıyıcı anne doğurmuştu... Hayranları, küçük kızı görünce çılgına döndü

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Bir ara Kardashian- Jenner ailesinin en küçük kız kardeşi Kylie ön plana çıkmış olsa da Kim Kardashian'ın yerini ailesinden hiç kimse tutamıyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sergiledi Kardashian. Bu kez nedeni küçük kızı Chicago ya da aile içindeki adıyla Chi idi.

Minimalist dekore ettiği evinde atmosfere uygun süsleme de yapan Kardashian, çocuklarıyla çektirdiği pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Kanye West ile evliliğinden dört tane çocuğu bulunan Kardashian, her Noel ve yeni yıl öncesi olduğu gibi evinin dört bir yanını beyaz ışıklarla donattığı çam ağaçlarıyla süsledi. Sonra da ailesi ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli bir parti düzenledi.

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O partide çekilen fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı. Kardashian'ın paylaşımlarında yanında dört çocuğu da vardı. Aslında kardeşler arasında en çok tanınan 10 yaşındaki ilk göz ağrısı North.

Kardashian'ın en büyük çocuğu bir başka deyişle kamera karşısında büyüdü. Ama görünüşe göre diğer kardeşleri de ondan hiç geri kalmadı göründüğü kadarıyla.

Kardashian'ın Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğunun da ne kadar büyüdüğü gözler önüne serildi.

8 yaşındaki Saint'in giderek uzayan boyu, 5 yaşındaki Chicago'nun neredeyse ablası North'a yetişmesi hatta en küçük çocuğu 4 yaşındaki Psalm'ın bile ne kadar büyüdüğü görüldü o paylaşımlarda.

Ama bu kez Kardashian'ın çocukları arasında en çok dikkat çeken ve sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yaratan Kardashian ile West'in taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen küçük kızı Chicago oldu.

Bunun nedeni ise aile arasındaki adıyla Chi'nin annesi Kim Kardashian'a kelimenin tam anlamıyla 'küçük ikizi kadar' benzemesiydi.

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Taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen Chicago'nun annesine olan benzerliği kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada birçok kişi Chicago ile annesi arasındaki çarpıcı benzerlikten etkilendiğini belirtti. Birçok kişi Chi'nin büyüdüğü zaman annesinin yerini alacağını ileri sürdü.

Paylaşımlarda Chicago'nun annesine en çok benzeyen çocuğu olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Kim Kardashian ile üçüncü kocası olan Kanye West 2014 yılında evlendi. Fakat 2021 yılında evlilik sona geldi, Kardashian boşanma davası açtı. Çift, resmi olarak geçen yıl evliliklerini noktaladı.

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Kardashian'ın küçük oğlu Psalm da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Kardashian ile West'in aşklarının zirvede olduğu dönemde ilk çocukları North dünyaya geldi. Arkasından da Saint. Bu iki büyük çocuk doğal yollarla doğdu. Yani Kardashian hamile kaldı ve doğum yaptı.

Fakat yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir daha hamile kalamadı. Bunun yerine ikinci kızı Chicago ile küçük oğlu Psalm taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Kardashian, büyük kızı North ve ardından dünyaya gelen oğlu Saint'e hamileliği sırasında plasentanın rahim duvarının derinliğine tutunmasına neden olan "plasenta akreta" adlı bir sağlık sorunu yaşadı. Bu yüzden doktorları bir daha hamile kalmasını önermedi.

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Kardashian sağlık sorunları nedeniyle Saint'i dünyaya getirdikten sonra bir daha hamile kalmadı.

Kardashian ikinci kızı Chicago'nun doğumunu 2018 yılında kendi internet sitesinden duyurdu. Hatta taşıyıcı anneye de teşekkür etti.

Ünlü yıldız "Kendilerine büyük bir hediye verip düşlerini gerçeğe dönüştüren taşıyıcı anneye minnettar olduklarını" belirterek doğum sırasında görev yapan hastane personeline de teşekkür etti.

Resmi kayıtlara göre Kim Kardashian sahip olduğu servete rağmen eski kocası Kanye West'ten çocuk nafakası olarak aylık 200 bin dolar alıyor.

Bu arada West'in geçen yılın sonlarından beri bir zamanlar firmasında çalışan Bianca Censori ile evlendiğini de hatırlatalım.

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