Kim bilir belki de bir aşk başlar! Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'dan romantik düet...

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MURAT’IN ŞARKISINI SÖYLEDİ

◊ “O Ses Türkiye”nin yılbaşı çekimi yapıldı. Yarışmacı olarak sahneye çıkan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz’un “Özledim” şarkısını seslendirdi. Boz, oyuncuyla düet de yaptı. “Kim bilir belki de bir aşk başlar” sözleri sırasında seyirci ikiliyi alkışladı.

MADEM BENİM İÇİN SAÇ EKTİRMİŞ

◊ Turan, kendisine dönen jüri üyeleri arasından da Boz’u seçti. Ve bu seçimini, “Murat Boz’dan saç ektirmesini istediği” haberlerini tiye alarak açıkladı: “Madem beni kırmamış, benim için saçını ektirmiş, çok hoş olmuş. Murat Boz’u seçiyorum!”