Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşkının evliliğe kadar yolu var!

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◊ Ömür Gedik: Yakışmışlar. Eğer haber doğruysa, ki öyle görünüyor, mutluluklar diliyorum.

◊ Orkun Ün: Yeni bitmiş Ayça’nın önceki ilişkisi. Bu kadar kısa sürede başka ilişkiye başlamak hiç sağlıklı olmaz. Bu, tecrübelerle sabittir. Gerek yok. İnsan biraz dinlenmeli, biraz kendiyle baş başa kalmalı değil mi ama?

◊ Savaş Özbey: Zaman zaman çıkan dedikodular haricinde iş ilişkiye gelince her iki taraf da ince eleyip sık dokuyan tipler. Şıpsevdi değiller. Bütün yakışıklılığına rağmen Murat Boz’un ilişkilerini saysanıza: Eski eşi Eliz Sakuçoğlu, Aslı Enver... Ayça Ayşin Turan’ın da Aras Aydın, az daha evleneceği Alp Navruz... Bu ilişkinin de saman alevi olmayacağını, uzun ömürlü olacağını söyleyebiliriz. Bence evliliğe kadar yolu var.

◊ Onur Baştürk: İkisi de yalanlamadığına göre bu ilişki gerçek. Ama belli ki henüz flört ediyorlar, ortalığa çıkma arzusu içinde değiller. Bence yakışırlar. Yürür bu ilişki!

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Orkun Ün - Ömür Gedik -Onur Baştürk - Savaş Özbey

İsyanı yersiz

Aleyna Tilki, “İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi. Ne giydiğimi değil, neyi hissettiğimi konuşanlara ihtiyacım var” dedi ve son şarkısında neden iç çamaşırı giymediğini söyleyen takipçinin yorumuna isyan etti. Aleyna haklı mı, haksız mı?

◊ Onur Baştürk: Haksız. İsyanı da yersiz. Dikkat çekici bir klip çekersen tabii ki akıllarda o sahneler kalır. İnsanları bunun için suçlayamazsın. Bu karşılıklı bir durum. Konuşulmak için çekilir sonuçta böyle videolar. Ama sonra da kalkıp “Neden mesaj içerikli son şarkım konuşulmuyor” diye çemkiremezsin. Anlamsız bir kısırdöngü olup çıkar bu.

◊ Savaş Özbey: Cesur işler yapıyorsan, bunun konuşulup tartışılmasını da taciz değil, eşyanın tabiatı olarak görmeyi öğreneceksin. Göğüslemeyi göze alacaksın. Yok öyle yağma: Hem Madonna olayım, hem karnım doysun, hem de börek tepsisi tamam kalsın. Madonna aforoz bile edilmişti.

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◊ Ömür Gedik: Aleyna’nın iç çamaşırlı pozlarının gündem olması ile ilgili yakınmalarını değil, gündem olacak şarkılarını özledik.

◊ Orkun Ün: Aleyna hem haklı, hem haksız. İsyan edip “İşimi konuşun” diyor, 2 gün sonra daha da iddialı bir fotoğraf paylaşıp “Ee yeni şarkımı beğendiniz mi?” diyor. Şöyle bir gerçek var ki; bazı tipler sanattan manattan anlamaz. Açarsan bakarlar ve hep daha fazlasını isterler. Onlara laf anlatmaya gerek yok. O yüzden boş ver Aleyna, düzen böyle, çok umursama.

Yıllar sonra neden gündeme geldi

Bülent Ersoy Caddebostan’daki evinin yanındaki camide müezzinin ezanın makamını yanlış okuduğunu fark etti ve müezzini eve çağırıp nasıl okunacağına dair ders verdi. Diva’nın bu çıkışını nasıl buldunuz?

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◊ Savaş Özbey: Üzerinden geçmiş kaç sene... Olayda geçen imam bile ölmüş. Yıllar sonra nereden gündeme geldi bu olay anlamıyorum.

◊ Orkun Ün: Ne garip bir hikâye... “Böyle bir olay yaşanmamıştır” açıklamasını da okudum ben ama o açıklama bile bir şüphe, bir “Acaba mı?” hissi yarattı bende. Neyse. Olay doğruysa, Bülent Hanım da bu işi nezaketiyle yaptıysa bence sorun yok. Bazı müezzinler öyle güzel ezan okuyorlar ki, doyamıyorsunuz.

Belki öyle bir ses duymak istemiştir Bülent Hanım.

◊ Ömür Gedik: Bazı müezzinler ezanı çok güzel okuyor gerçekten. Demek ki onlardan birine denk gelmemiş. Makam konusunda Bülent Ersoy’un hassasiyetini biliyoruz. Doğrusunu öğretmesi güzel.

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◊ Onur Baştürk: Bülent Ersoy haklı, bazı müezzinlerimiz gerçekten yanlış makamdan okuyor. İyi bir kulağa sahipseniz hemen fark ediyorsunuz. Ama Diva’nın evine çağırıp ders verme mevzusu biraz abartılı olmuş sanki.

Özgüvenli erkek modeli

Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün kıyafetleri konusunda kendisine cesaret verdiğini söyledi, “Daha açığını giydirdiği olmuştur” dedi. Ergüçlü ne giyeceği konusunda sevgilisinden icazet mi alıyor dersiniz Konsey?

◊ Orkun Ün: İcazet denmez buna. Onur Ünlü’ye “özgüvenli erkek modeli” diyebiliriz ama. Demek istiyor ki aslında; “Hayatında ben varım diye kendini kasma, işin, keyfin neyi gerektiriyorsa onu yap, ben sana güveniyorum”. Ohh beee! Aranılan tarz budur işte.

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◊ Ömür Gedik: İcazet demeyelim ama soruyor ve fikir alıyordur. Onur da Hazar’ın seksi kıyafetlerini sevdiğini, onu bu kıyafetlerde görmekten hoşlandığını söylemiştir. Ne var ki bunda?

◊ Savaş Özbey: Belli ki icazet almıyor, tam aksine teşvik görüyor. Tamamen “eşler arası” şeyler bunlar. Birbirlerine nasıl yakıştırıyorlarsa, nasıl beğeniyorlarsa öyle giyinsin herkes.

◊ Onur Baştürk: “Giydirdiği olmuştur” derken aslında o anlamda kullanmamış Hazar. Ama ne yazık ki Türkçenin azizliği, o anlama gelmiş. Sanki sevgilisi onun “kıyafet polisi”ymiş gibi olmuş.

Serdar haklı mı?

“Yataktan çıkmak istemiyorum, hep uyumak istiyorum” diyen Serdar Ortaç, bu kez de evinin önünde film çekimi yapan ekibin kurduğu açık büfeye ve gürültüye isyan etti. Serdar Ortaç’a neler oluyor Konsey?

◊ Onur Baştürk: Ne oluyor cidden? Bir dönemin gençlerini şarkılarıyla eğlendirmiş ve dans ettirmiş biri Ortaç. Şimdi huysuz ve mutsuz birine dönüştü. Elbette bu son isyanında haklı ama biraz sakinleşmesi lazım. Kendisine acilen bolca meditasyon yapmasını salık veriyorum.

◊ Orkun Ün: Hiç bilmiyorum be Konsey. Merak da etmiyorum be Konsey. Çünkü dışarıdan insanları okumak, tahminde bulunmak kolay olmuyor.

Ama şu var tabii; bir evin önüne, bir mahalle arasına sabahın köründe kurulan masalara, yapılan gürültülere, şakır şukur çatal bıçak seslerine karşıyım.

Ben de evimin önünde istemem.

◊ Ömür Gedik: Ama Serdar haklı. Konserlerden sabaha karşı evine geliyor ve tam uyuyacağı saatte evinin önünü pazar yerine dönmüş buluyor.

Kim olsa isyan eder.

◊ Savaş Özbey: Bence Serdar haklı maklı değil Ömür. Saat 08.30’muş. Mesai saati.

Ayrıca çektiği videoda gürültü mürültü yok, bir bağıran kendisi.

Hem de lan’lı, lun’lu...

Kendisi konserden sabah 5’te geliyor diye millet akşama kadar uyanmasını mı bekleyecek işini gücünü yapmak için? Zaten sildi de videosunu.

Anlık bir heves

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu yakınlaşması da haftanın bir diğer sürprizi. Yeni bir flört mü, yoksa anlık bir heves mi sizce?

◊ Savaş Özbey: Bir bildiğim olduğundan değil ama içimden bir ses, yeni bir Birce Akalay-İbrahim Çelikkol vakasıyla karşı karşıyayız diyor. Birlikte tatile falan çıktıkları için onları da çok yakıştıran olmuştu, fakat sonra Çelikkol’un Natali Yarcan’la sevgili olduğu, Birce’yle arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

◊ Ömür Gedik: İkisini de çok yakından tanımadığım için yorum yapamıyorum. Zamanla görürüz hangisi olduğunu.

◊ Onur Baştürk: Anlık bir heves. Olur öyle bazen. Yükselirsin, sonra ertesi gün unutur gidersin.

◊ Orkun Ün: Hahahah! Konsey bugün sorular çok sıkıştırdı beni. İlla bir seçim yapacaksam; ‘anlık heves’ten yana kullanıyorum seçim hakkımı. Hadi bakalım...