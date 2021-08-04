Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde rol alan Abdülkadir Ömür: Bana şans verildiği için onur duydum

Ünlü futbolcu, Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını anlatan film için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Filmde Trabzon’un yaylalarında Eren Bülbül’ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren’in ağabeyinin sakatlanması sonucu maça giren Abdülkadir Ömür, yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünlü futbolcu, kendisine böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi. Çekimler sırasında Trabzonsporlu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü futbolcu onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

TRT ve gişe rekortmeni “Ayla”, “Müslüm” ile “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapıyor.

Trabzonspor’da forma giyen Abdülkadir Ömür, filmdeki maç sahnesine konuk oldu.

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