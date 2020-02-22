Keşanlı Ali Destanı 56 yıl sonra perde dedi

Oyunun prömiyeri önceki akşam TİM Maslak Show Center’da yapıldı. 50 kişilik oyuncu kadrosu ile dikkat çeken oyunda İlker Ayrık, Keşanlı Ali’yi; Birce Akalay ise Zilha karakterini canlandırıyor.



Ayrıca duayen oyuncular Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın da başrolde yer alıyor. Oyunun prömiyerine Sinem Öztürk, Mustafa Uslu, Hande Soral, Şebnem Schaffer, Ayça Erturan gibi birçok ünlü isim katıldı.





