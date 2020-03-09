Kerem Bürsin: Beni bulaştırmayın

Oyuncu, “Siz onlara mutluluklar diledikten sonra Cem Yılmaz ‘Bir bu eksikti’ şeklinde paylaşım yaptı, ona ne diyeceksiniz?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Ben bu konuda diyeceğimi dedim zaten. Herkes mutlu olsun dedim. Sizden ricam, beni bu olaya daha fazla bulaştırmayın.”