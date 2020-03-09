Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:45,
Kerem Bürsin: Beni bulaştırmayın
Etiler’de görüntülenen Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la ilişkisi hakkındaki soruları “Artık beni bu olaya karıştırmayın” diyerek yanıtsız bıraktı.
Oyuncu, “Siz onlara mutluluklar diledikten sonra Cem Yılmaz ‘Bir bu eksikti’ şeklinde paylaşım yaptı, ona ne diyeceksiniz?” sorusuna da şöyle karşılık verdi: “Ben bu konuda diyeceğimi dedim zaten. Herkes mutlu olsun dedim. Sizden ricam, beni bu olaya daha fazla bulaştırmayın.”
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