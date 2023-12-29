ÃœnlÃ¼ oyuncuyu annesi hapisteyken doÄŸurmuÅŸtu: O ÅŸimdi Ã§ocuklarÄ±nÄ± malikanede bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

Ama bu Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda bir tanesi var ki onun da Ã§ocukluÄŸu gerÃ§ekten zorlu geÃ§ti. Ama bunun tek nedeni yoksul bir aileden gelmesi deÄŸil...

Onu diÄŸerlerinden farklÄ± kÄ±lan dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yer... Bu Ã¼nlÃ¼, daha dÃ¼nyaya gelmeden anne karnÄ±ndayken demir parmaklÄ±klar ardÄ±ndaydÄ± aynÄ± zamandÄ±.

ZamanÄ± gelince annesi cezaevi yetkileri tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve orada doÄŸdu. Ama annesi cezasÄ±nÄ± tamamlamak iÃ§in hapishaneye dÃ¶nÃ¼nce o da babaannesinin yanÄ±na gÃ¶nderildi.Â

Aradan yÄ±llar geÃ§ti... Ã–nce kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta modellik sonra dizi oyunculuÄŸu derken hayatÄ± deÄŸiÅŸti.Â Åžimdi kendisi gibi Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olan kocasÄ±yla birlikte iki Ã§ocuÄŸunu Ã¼stelik de kendi Ã§ocukluÄŸuna benzemeyen rahat bir hayatÄ±n iÃ§inde bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

Bu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kim olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸimizde Ã¶zellikle 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda genÃ§liÄŸini yaÅŸayan izleyici onu hemen tanÄ±yacak.

Haberin DevamÄ±

BÄ°R DÄ°ZÄ°YLE ZÄ°RVEYE Ã‡IKTI

Bu oyuncu Gossip Girl adlÄ± diziyle yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Leighton Meester'Ä±n ta kendisi.

The O.C adlÄ± diziyle Ã¼nlenen Adam Brody ile evli olan Meester, daha dÃ¼nyaya gelmeden Ã¶nce annesi ve babasÄ± uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na yardÄ±m etmek suÃ§undan cezaevine girdi. Annesi Leighton'a hamileliÄŸinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ demir parmaklÄ±klar ardÄ±nda geÃ§irdi.Â

Annesinin doÄŸum sancÄ±larÄ± tuttuÄŸunda hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Meester dÃ¼nyaya geldikten sonra Ã¼Ã§ aylÄ±ÄŸÄ±na bir bakÄ±mevinde kaldÄ±. Sonra da onun bakÄ±mÄ±nÄ± babaannesi Ã¼stlendi.

Ä°ÅŸte bÃ¶yle kendi deyimiyle "Ã§Ä±lgÄ±n bir tarihi var" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir ailede dÃ¼nyaya geldi Meester. Ama kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nda da hayatÄ± deÄŸiÅŸti.Â

MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° VE Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU VAR

37 yaÅŸÄ±ndaki Meester, 2017 yÄ±lÄ±ndan beri Adam Brody ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡iftin iki tane de Ã§ocuÄŸu var.

GenÃ§ oyuncu, anneliÄŸin hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini de Interview Magazine'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kendisi Ã§ekim iÃ§in evden ve Ã§ocuklarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda onlarÄ± deli gibi Ã¶zlediÄŸini anlattÄ± Meester. Sonra da ardÄ±ndan "Ama hiÃ§bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸim: Ã‡Ã¼nkÃ¼ olduÄŸum anneyle gurur duyuyorum" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Fakat genÃ§ oyuncu anne olmanÄ±n kendisinde sÃ¼rekli bir endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi.

Meester rÃ¶portajÄ±nda "Bir annenin, Ã§ocuklarÄ±na yetemiyormuÅŸ gibi hissetmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de ÅŸÃ¶yle ifade etti: " SanÄ±rÄ±m bu, toplumun bize getirdiÄŸi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce."

OLDUÄžU ANNEDEN Ã‡OK MEMNUN

Meester'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re anne olmak ona daha Ã¶nce sahip olduÄŸunu aklÄ±na bile getirmediÄŸi bir duyarlÄ±lÄ±k kazandÄ±rdÄ±. BaÅŸka insanlara daha fazla ÅŸefkat duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha Ã§ok empati yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Sadece kendi Ã§ocuklarÄ±na deÄŸil tÃ¼m Ã§ocuklara karÅŸÄ± bÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Ã‡ocuk sahibi olduktan sonra kendi Ã§ocukluÄŸunu daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ± Meester. "Biz bÃ¼yÃ¼rken sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeyi onlara vermek istiyorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Leighton Meester daha Ã¶nce bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda ailesi hakkÄ±nda "Bizim ailemizin Ã§Ä±lgÄ±n bir geÃ§miÅŸi var. BÃ¶ylesini daha Ã¶nce hiÃ§ duymadÄ±m" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklara raÄŸmen yine de sokakta oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, plajlara gittiÄŸini ve mutlu olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti gÃ¼zel oyuncu.

Fakat sÃ¶zÃ¼n bir noktasÄ±nda Ã§ocukluÄŸunun Ã§ok uzun sÃ¼rmediÄŸini Ã§abuk bÃ¼yÃ¼mek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUKLUÄžUNDAN BERÄ° KAMERA KARÅžISINDA

Annesi cezaevindeyken dÃ¼nyaya gelen Meester onlarÄ±n tahliye olmasÄ±ndan sonra onunla birlikte New York'a taÅŸÄ±ndÄ±.

Daha kÃ¼Ã§Ã¼kken model olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. O dÃ¶nemde Bruce Weber ve Sofia Coppola gibi fotoÄŸrafÃ§Ä±larla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Reklam filmlerinde oynadÄ±. Yeri gelmiÅŸken Coppola'nÄ±n o dÃ¶nemde henÃ¼z yÃ¶netmen deÄŸil fotoÄŸrafÃ§Ä± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°lk oyunculuk deneyimini Law and Order dizisinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaptÄ±. 2003 'te Hangman's Curse adlÄ± yapÄ±mda oynadÄ±.

BirÃ§ok yapÄ±mda rol alan Meester kariyerinin zirvesine 2007'de rol almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ÂGossip Girl adlÄ± diziyle ulaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bir ara Broadway'de de sahneye Ã§Ä±kan Meester, kendisi gibi dizi oyuncusu olan Adam Brody ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.