Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacakKendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!#Pelin Karahan
Kelebeke 6 ödülKelebek'e 6 ödül!#Kelebek
Hondadan Japonyada bir ilkHonda'dan Japonya'da bir ilk#Honda
Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüslerTrafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler#Çakarlı Minibüs
Mengü’ye son görevMengü’ye son görev#Şahin Mengü
Yatırımda ‘domino’ etkisiYatırımda ‘domino’ etkisi#TÜGİAD
Son dakika: Galatasarayda değişim ve rotasyon zamanı Kayserispor ilk 11inde...Son dakika: Galatasaray'da değişim ve rotasyon zamanı! Kayserispor ilk 11'inde...#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeye Serdar Dursundan iyi, İrfan Candan kötü haber Giresunspor maçında...Son Dakika: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi, İrfan Can'dan kötü haber! Giresunspor maçında...#Fenerbahçe
Alman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtıAlman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtı#Özlem Türeci
Transatlantik ilişkilerde ipler gerildiTransatlantik ilişkilerde ipler gerildi#Fransa
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

#Pelin Karahan#Mehmet Üstündağ#Bedri Güntay
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak
Mehmet Üstündağ

Güzel oyuncu Pelin Karahan’ın hobi amaçlı yapmaya başladığı resimlerinin ünü yayılıyor! Yardım dernekleri, sadece kendi duvarlarını süslemek için yaptığı tablolarını sergilesin diye teklif üzerine teklif yapıyor.

Haberin Devamı

“Kavak Yelleri” döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi. İlk dönem yağlı boya kullanarak geyşa figürleri üzerine çalışan Karahan, şimdi kendi geliştirdiği bir teknikle soyut resme yönelmiş.
Akrilik boyayla çalışma yapan güzel oyuncu, saç kurutma makinesinin fönünü kullanarak renkleri tuval üzerinde dağıtarak rengarenk resimler yapmaya başlamış.

Geçen sezondan beri “Bir Zamanlar Kıbrıs/Zafere Doğru” dizisinde rol alan Pelin Karahan, sadece oyunculuğuyla değil yardımseverliğiyle de tanınıyor.
Eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile mutlu bir aile tablosu çizen Karahan, bugüne kadar sadece kendi evinin duvarlarını süsleyen tablolarını bir sergi için hazırlıyor.
Duyduğuma göre oyuncu, yardım amaçlı bir sergiyle resimlerini sanatseverle buluşturması için çok sayıda dernekten teklif almış.

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak

Haberin Devamı

Çağla’nın “L.A.” tutkusu

Önceki gün Teşvikiye’de Çağla Demir ile karşılaştım. Semtin sakini olan oyuncu, boş zamanlarında mahallenin kafelerinde arkadaşlarıyla buluşuyor genelde. Bu kez yanında yeni sahiplendiği sevimli köpeği vardı. Semtteki en popüler kafelerin sahibi Hasan Şaşmaz’la bir arada gördüğüm Demir’le ayak üstü sohbet ettim. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, hayvan satışına karşı olduğunu da ekleyerek, bu güzel yavruyu sahiplenerek kurtarmış. Minik yavruya da, en sevdiği şehir olan Los Angeles’tan ilhamla “L.A.” adını vermiş…

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak

Carmen ‘Elite Model Look’ için geliyor

Cindy Crawford, Gisele Bündchen ve Azra Akın gibi dünyanın en ünlü modellerini keşfeden ‘Elite Model Look’, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’de yapılacak. Üstelik bu kez sadece Türkiye’nin en iyi modellerini değil, en iyi influencer’larını da seçecek! Dünyaya açılma fırsatı sunan yarışma seçmelere başladı. 1 Kasım gecesi yapılacak büyük finalle kadınlar ve erkekler kategorisinde birincilerin belirleneceği yarışmanın jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü top model Carmen Kass da var.

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak

Haberin Devamı

Kardeşe veda yemeği

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Ergün Gürsoy ve eşi Ayşe Gürsoy, geçtiğimiz günlerde Ayşe Hanım’ın kız kardeşi Meltem Aknil’e Kıyı Balık’ta yemekteydi. New York’ta yaşayan Meltem Aknil, uzun pandemi arasından sonra Türkiye’ye giderek ablasıyla hasret gidermiş. İki aydır burada olan Aknil, şimdilerde yeniden New York’a dönmeye hazırlanıyor. Kız kardeşi için veda yemeği düzenleyen Ayşe Gürsoy’a ben de şimdiden “Allah kavuştursun” dileğinde bulunmak istiyorum.

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pelin Karahan#Mehmet Üstündağ#Bedri Güntay