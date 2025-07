Kendine acÄ±mayana hayat hiÃ§ acÄ±madÄ± YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± bile onu genÃ§ tutamadÄ±... Bir tek Ã§apkÄ±n gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ aynÄ± kaldÄ±

Haberin Devamı

Diğer yandan öyle başkaları da vardır ki onlar o pırıltılı dünyanın akışına kendilerini çok kaptırırlar... Kötü alışkanlıklar da bunlara eklenince vaktinden önce yaşlanıverirler. Yaş aldıklarında da hayat onlar için hiç kolay olmaz...

İşte David Hasselhoff da biraz bu tür ünlülerden...

Rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) Knightrider (Kara Şimşek) gibi yapımlarla hafızalara kazınan Hasselhoff, bugün artık 73 yaşında...

Geçmişteki o gösterişli fiziğinden geriye ise sadece uzun boyu ve hiç değişmeyen gülüşü kaldı.

Ünlü oyuncu bir dönem sürdürdüğü hızlı hayatın bedelini, şimdi bozulan sağlığı ve değişen yüz ifadesiyle ödüyor.

GENÇ KARISI DA ONU GENÇLEŞTİREMEDİ

Hasselhoff, 45 yaşındaki arısı Hayley Roberts ile birlikte çıktığı bir gezintide objektiflere takıldı.

Tepeden tırnağa siyahlar içinde olan Hasselhoff, başına bir beyzbol şapkası, gözüne de güneş gözlüklerini taktı. Oyuncunun özellikle göbek bölgesinden kilo aldığı ve yüzündeki çizgilerin de iyice arttığı görüldü.

Karısı Hayley ise nedense görünmemek için yüzünü gizlemeye çalıştı.

Hasselhoff kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek aracına bindi ve karısıyla birlikte evinin yolunu tuttu.

'ÖDÜNÇ ALINMIŞ ZAMANLARI YAŞIYOR'

Ünlü oyuncu bundan birkaç ay önce de havalimanında tekerlekli sandalyede görüntülenmişti. O sırada da Hasselhoff'un dizinden operasyon geçireceği söylenmişti.

Yine o dönemde ünlü oyuncunun yakınları, sağlık durumunun hiç iyi olmadığını belirtip "Uzatmaları oynuyor" bile demişti.

Yakınlarının ileri sürdüğüne göre David Hasselhoff, "Artık ödünç alınmış zamanları yaşıyor. Türkçesiyle söylersek 'Uzatmaları oynuyor.'

Yakınları ünlü oyuncunun durumunu şöyle anlattı: " Birçok insanın hayal bile edemeyeceği bir hayat yaşadı. Ama onlarca yıl da alkol başta kötü alışkanlıklara kapıldı. Sonradan da bundan pişman oldu."



NİHAYET KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN KURTULDU

Hasselhoff'u yakından tanıyanlara bakılırsa ünlü oyuncu her ne kadar artık uzaklaşmış olsa da kötü alışkanlıklarının esiri olduğu günlerin bedelini ödüyor.

David Hasselhoff, kendi yaşıtı olan birçok insanın başına gelebileceği gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Hatta kalbine kalp krizi geçirmesini önlemek için bir defibrilatör bile yerleştirildi. Yakınları "Şimdi artık alkol kullanmıyor.

Ama bir kez daha ameliyat geçirmek zorunda kalırsa bunun son olacağını da biliyor" diye konuştu.

Hasselhoff bir dönem kötü alışkanlıkların girdabında düşmüştü. 2007 yılında Los Angeles Havaalanında yerlerde sürünürken çekilen bu görüntüleri yüzünden uzun süre çocuklarını görmesi bile yasaklandı.

David Hasselhoff'un ilk karısı Pamela Bach geçtiğimiz mart ayında kendi canına kıydı. Her ne kadar kendisinden çok genç eşi Hayley ile mutlu bir evliliği olsa da bu durumu hala kendi içinde çözebilmiş değil. Buna rağmen Hasselhoff'un eski karısının cenaze törenine gitmediğini de not düşelim.

BİR DEĞİL BİRKAÇ KUŞAĞIN HAFIZASINDA YER ETTİ

David Hasselhoff'u özellikle belli bir yaş kuşağındakiler çok iyi hatırlar. Ama onu bilmeyenler için kısaca bir tanıtalım.

Büyük büyük annelerinden biri Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Yedi yaşındayken Peter Pan adlı oyunca sahneye çıktı. O dönemde bir Broadway yıldızı olmayı hayal ediyordu,

Bunun yanı sıra öğrencilik yıllarında okulunun voleybol takımında da yer aldı. Sonra yine bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan The Young and The Restless adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Bu yapımdaki serüveni 1975 ile 1982 yılları arasında devam etti.

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Ardından birçok izleyicinin hafızalarına kazındığı Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadı. Bu serüveni de 1982 ile 86 yılları arasında sürdü.

Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti. Bu arada yeri gelmişken Hasselhoff'un "TV'de en çok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatalım.

David Hasselhoff, bir dönem kötü alışkanlıklarıyla gündeme geliyordu. Bir keresinde Los Angeles Havaalanı'nda ne yaptığını bitmez bir halde yerde otururken objektiflere takıldı. Fakat sonradan hayatını ve kendini toparladı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

Hasselhoff, ilk evliliğini 1984 ile 1989 arasında Catherine Hickland ile yaptı. Ardından iki kızının annesi Pamela Bach (yukarıda) ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasında sürdü. 2018 yılından bu yara da Hayley Roberts ile evli.