Kendine acÄ±mayana hayat hiÃ§ acÄ±madÄ± YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± bile onu genÃ§ tutamadÄ±... Bir tek Ã§apkÄ±n gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ aynÄ± kaldÄ±

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DiÄŸer yandan Ã¶yle baÅŸkalarÄ± da vardÄ±r ki onlar o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na kendilerini Ã§ok kaptÄ±rÄ±rlar... KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar da bunlara eklenince vaktinden Ã¶nce yaÅŸlanÄ±verirler. YaÅŸ aldÄ±klarÄ±nda da hayat onlar iÃ§in hiÃ§ kolay olmaz...

Ä°ÅŸte David Hasselhoff da biraz bu tÃ¼r Ã¼nlÃ¼lerden...

Rol aldÄ±ÄŸÄ± BaywatchÂ (Sahil GÃ¼venlik) Knightrider (Kara ÅžimÅŸek) gibi yapÄ±mlarla hafÄ±zalara kazÄ±nan Hasselhoff, bugÃ¼n artÄ±k 73 yaÅŸÄ±nda...

GeÃ§miÅŸteki o gÃ¶steriÅŸli fiziÄŸinden geriye ise sadece uzun boyu ve hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyen gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ kaldÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu bir dÃ¶nem sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hÄ±zlÄ± hayatÄ±n bedelini, ÅŸimdi bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve deÄŸiÅŸen yÃ¼z ifadesiyle Ã¶dÃ¼yor.

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GENÃ‡ KARISI DA ONU GENÃ‡LEÅžTÄ°REMEDÄ°

Hasselhoff, 45 yaÅŸÄ±ndaki arÄ±sÄ± Hayley Roberts ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir gezintide objektiflere takÄ±ldÄ±.

Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar iÃ§inde olan Hasselhoff, baÅŸÄ±na bir beyzbol ÅŸapkasÄ±, gÃ¶zÃ¼ne de gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini taktÄ±. Oyuncunun Ã¶zellikle gÃ¶bek bÃ¶lgesinden kilo aldÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki Ã§izgilerin de iyice arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KarÄ±sÄ± Hayley ise nedense gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Hasselhoff kendilerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen basÄ±n mensuplarÄ±na gÃ¼lÃ¼mseyerek aracÄ±na bindi ve karÄ±sÄ±yla birlikte evinin yolunu tuttu.

'Ã–DÃœNÃ‡ ALINMIÅž ZAMANLARI YAÅžIYOR'

ÃœnlÃ¼ oyuncu bundan birkaÃ§ ay Ã¶nce de havalimanÄ±nda tekerlekli sandalyede gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. O sÄ±rada da Hasselhoff'un dizinden operasyon geÃ§ireceÄŸi sÃ¶ylenmiÅŸti.

Yine o dÃ¶nemde Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yakÄ±nlarÄ±, saÄŸlÄ±k durumunun hiÃ§ iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "UzatmalarÄ± oynuyor" bile demiÅŸti.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re David Hasselhoff, "ArtÄ±k Ã¶dÃ¼nÃ§ alÄ±nmÄ±ÅŸ zamanlarÄ± yaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkÃ§esiyle sÃ¶ylersek 'UzatmalarÄ± oynuyor.'

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YakÄ±nlarÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncunun durumunu ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " BirÃ§ok insanÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir hayat yaÅŸadÄ±. Ama onlarca yÄ±l da alkol baÅŸta kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klara kapÄ±ldÄ±. Sonradan da bundan piÅŸman oldu."

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NÄ°HAYET KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARINDAN KURTULDU

Hasselhoff'u yakÄ±ndan tanÄ±yanlara bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ oyuncu her ne kadar artÄ±k uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ olsa da kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n esiri olduÄŸu gÃ¼nlerin bedelini Ã¶dÃ¼yor.

David Hasselhoff, kendi yaÅŸÄ±tÄ± olan birÃ§ok insanÄ±n baÅŸÄ±na gelebileceÄŸi gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±.

Hatta kalbine kalp krizi geÃ§irmesini Ã¶nlemek iÃ§in bir defibrilatÃ¶r bile yerleÅŸtirildi. YakÄ±nlarÄ± "Åžimdi artÄ±k alkol kullanmÄ±yor.

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Ama bir kez daha ameliyat geÃ§irmek zorunda kalÄ±rsa bunun son olacaÄŸÄ±nÄ± da biliyor" diye konuÅŸtu.

Hasselhoff bir dÃ¶nem kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n girdabÄ±nda dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2007 yÄ±lÄ±nda Los Angeles HavaalanÄ±nda yerlerde sÃ¼rÃ¼nÃ¼rken Ã§ekilen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yÃ¼zÃ¼nden uzun sÃ¼re Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmesi bile yasaklandÄ±.

David Hasselhoff'un ilk karÄ±sÄ± Pamela Bach geÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±. Her ne kadar kendisinden Ã§ok genÃ§ eÅŸi Hayley ile mutlu bir evliliÄŸi olsa da bu durumu hala kendi iÃ§inde Ã§Ã¶zebilmiÅŸ deÄŸil. Buna raÄŸmen Hasselhoff'un eski karÄ±sÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶renine gitmediÄŸini de not dÃ¼ÅŸelim.

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BÄ°R DEÄžÄ°L BÄ°RKAÃ‡ KUÅžAÄžIN HAFIZASINDA YER ETTÄ°

David Hasselhoff'u Ã¶zellikle belli bir yaÅŸ kuÅŸaÄŸÄ±ndakiler Ã§ok iyi hatÄ±rlar. Ama onu bilmeyenler iÃ§in kÄ±saca bir tanÄ±talÄ±m.

BÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k annelerinden biri Alman kÃ¶kenli olan Hasselhoff ABD'de dÃ¼nyaya geldi. Yedi yaÅŸÄ±ndayken Peter Pan adlÄ± oyunca sahneye Ã§Ä±ktÄ±. O dÃ¶nemde bir Broadway yÄ±ldÄ±zÄ± olmayÄ± hayal ediyordu,

Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda okulunun voleybol takÄ±mÄ±nda da yer aldÄ±. Sonra yine bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde Yalan RÃ¼zgarÄ± adÄ±yla yayÄ±nlanan The Young and The Restless adlÄ± diziyle oyunculuÄŸa adÄ±m attÄ±. Bu yapÄ±mdaki serÃ¼veni 1975 ile 1982 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda devam etti.

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REKORLAR KÄ°TABI'NA GÄ°RDÄ°

ArdÄ±ndan birÃ§ok izleyicinin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Knight Rider (Kara ÅžimÅŸek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadÄ±. Bu serÃ¼veni de 1982 ile 86 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼.

Hasselhoff, 1989- 2000 arasÄ±nda Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) dizisinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu arada yeri gelmiÅŸken Hasselhoff'un "TV'de en Ã§ok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar KitabÄ±'na girdiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

David Hasselhoff, bir dÃ¶nem kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla gÃ¼ndeme geliyordu. Bir keresinde Los Angeles HavaalanÄ±'nda ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bitmez bir halde yerde otururken objektiflere takÄ±ldÄ±. Fakat sonradan hayatÄ±nÄ± ve kendini toparladÄ±.

Ä°KÄ° EVLÄ°LÄ°K YAPTI

Hasselhoff, ilk evliliÄŸini 1984 ile 1989 arasÄ±nda Catherine Hickland ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan iki kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Pamela Bach (yukarÄ±da) ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼. 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yara da Hayley Roberts ile evli.