Kenara Ã§ekilin... MekanÄ±n sahibi geldi

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Ä°ÅŸte bunlardan biri Jennifer Lopez. Son iki yÄ±ldan beri Ben Affleck ile 20 yÄ±l sonra yeniden bir araya gelip aÅŸklarÄ±nÄ± bu kez tamamÄ±na erdirmesiyle gÃ¼ndemde olan 54 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, bu kez de defile izlemeye gitti.

Tabii ki basÄ±n da, etkinliÄŸin konuklarÄ± da hatta podyumdaki modeller de onun gÃ¶lgesinde kaldÄ±.

Paris Moda HaftasÄ±'nda defile izlemeye giden Jennifer Lopez, podyumdaki modellerden daha fazla ilgi Ã§ekti.

DEKOLTESÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

54 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Lopez, Paris Moda HaftasÄ± kapsamÄ±nda, sevdiÄŸi modacÄ±lardan biri olan Elie Saab'Ä±n yeni koleksiyonunun tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± defileyi izlemeye giderken onun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafet giydi.

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Belinde kalÄ±n bir kemeri olan yeÅŸil elbisenin en dikkat Ã§eken noktasÄ± ise derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesiydi. Lopez'in elbisesinin Ã¼zerine giydiÄŸi Ã§iÃ§ek motiflerinden oluÅŸan bir pelerin ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n en gÃ¶rkemli ayrÄ±ntÄ±sÄ±ydÄ±.

Lopez defilenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salona girerken etrafÄ±nÄ± kalabalÄ±k bir gazeteci ordusu sardÄ±.

BÃœTÃœN DÄ°KKATLERÄ° ÃœZERÄ°NE Ã‡EKTÄ°

GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamlayan Lopez'in aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± uzun saÃ§larÄ±nÄ±n sol yanÄ±ndaki aksesuar da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Defilenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen Jennifer Lopez, kendisini getiren araÃ§tan iner inmez etrafÄ±nÄ± kalabalÄ±k bir fotoÄŸrafÃ§Ä± ordusu sardÄ±. Uzun sÃ¼re kapÄ± Ã¶nÃ¼nde poz verdikten sonra da defileyi izlemek Ã¼zere salona geÃ§ti JLo.

Tabii salona girer girmez de yine bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topladÄ± Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z.

Defileye yanÄ±nda kocasÄ± Ben Affleck olmadan yalnÄ±z baÅŸÄ±na giden Lopez, koleksiyonu Ã¶n sÄ±radan izledi.

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Lopez'in saÃ§Ä±nÄ±n sol yanÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± kurdelesi sosyal medyada eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.

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5 DEÄžÄ°L, 54 YAÅžINDASIN!

Lopez'in bu iddialÄ± kostÃ¼mÃ¼ sosyal medyada birbirinden farklÄ± yorumlara neden oldu. BazÄ± kiÅŸiler yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§ok aÃ§Ä±k giyindiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

BirÃ§ok kiÅŸi de yÄ±ldÄ±zÄ±n haftada 7 gÃ¼n 24 saat bÃ¼tÃ¼n ilgiyi Ã¼zerinde tutmak iÃ§in yapmayacaÄŸÄ± bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bu arada Lopez'in saÃ§Ä±nÄ±n sol yanÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± kurdele benzeri aksesuar da bazÄ± esprili yorumlara neden oldu.

BazÄ± kiÅŸiler "O yeÅŸil kurdele de ne! Jennifer sen 5 yaÅŸÄ±nda deÄŸilsin, 54 yaÅŸÄ±ndasÄ±n" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi.

Jennifer Lopez, defileyi en Ã¶n sÄ±radan izledi. Seyirciler, podyumdaki modellerin yanÄ± sÄ±ra dikkatlerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±za yÃ¶neltti.

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YÄ±ldÄ±zÄ±n elbisesinin Ã¼zerine giydiÄŸi pelerin de Ã§ok gÃ¶steriÅŸliydi. Lopez. kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde uzun sÃ¼re fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verdi.

BU GÃ–RÃœNTÃœ EN ÃœNLÃœ ELBÄ°SESÄ°NÄ° AKILLARA GETÄ°RDÄ°

Onun Ã¼zerindeki elbise de yÄ±llar Ã¶nce bir Grammy tÃ¶reninde giydiÄŸi ve aradan geÃ§en bunca zamana karÅŸÄ±n hala unutulmayan o yeÅŸil elbiseyi akÄ±llara getirdi. Ä°ki elbisenin ortak noktasÄ± da derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesiydi.

Kariyeri boyunca katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± galalarda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi Ã¼zere Lopez, derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesini Ã§ok seviyor.

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Jennifer Lopez'in 2000 yÄ±lÄ±ndaki Grammy Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde giydiÄŸi elbise hiÃ§ unutulmadÄ±.

UNUTULMAYAN ELBÄ°SE

Lopez denilince akÄ±llara gelen ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n 2000 yÄ±lÄ±ndaki Grammy Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde sergilediÄŸi o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluyor.

Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde birbirinden Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n birbirinden iddialÄ± kÄ±yafetlerini giyse de Lopez hep o elbiseyle Ã¶zdeÅŸleÅŸti.

Lopez'in o dÃ¶nemdeki sevgilisi Puff Diddy ile birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende giydiÄŸi yeÅŸil elbisenin Ã§ok derin bir gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi vardÄ±.

KarÄ±n kÄ±smÄ±ndan bir broÅŸla tutturulan elbiseyi taÅŸÄ±mak da hem cesaret hem de kendine gÃ¼ven istiyordu. Ki bÃ¼tÃ¼n bunlar Loqpez'de fazlasÄ±yla mevcuttu zaten.

Lopez o kÄ±yafetin bir benzerini de 2019 yÄ±lÄ±nda konuk olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir defilede giydi. Ä°talya'daki moda haftasÄ±nda da Lopez o elbiseyle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.