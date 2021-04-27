Kenan Işık hakkında yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! Sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Kenan Işık 2014 yılında gittiği otelin saunasında fenalaşıp kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmış ve zorlu bir tedavi süreci başlamıştı.

Yaklaşık 7 yıldır evinde tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir değişiklik yaşanmadı.

İSYAN ETTİREN PAYLAŞIM

Bazı sosyal medya kullanıcıları tam kapanmaya gittiğimiz süreç için "Son iki yıldır Kenan Işık gibiyiz" benzetmesi yaptı! Çirkin yorumlara tepki büyük oldu.

Yapılan benzetme Kenan Işık'ı sevenleri ayağa kaldırdı. ‘Bu kadarına da pes’ diyen sosyal medya kullanıcıları ünlü sanatçıya destek oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN KENAN IŞIK'A DESTEK

* Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz

* Sen Kenan Işık'ın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışsındır. Eskiden şaka yapmanın bi adabı vardı, bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz, bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun.

* Bunlar birbiriyle kıyaslanacak, şaka malzemesi yapılacak konular değil ne yazık ki. Uyansın diye yıllardır gözlerinin içine bakan bir ailesi var.

* Mizahınıza malzemesi olarak kullanacağınız kişinin ailesinin sevenlerinin bunu okuyabileceğini düşündünüz mü hiç ? Lafınızın aslı yok astarı yok, 2-3 beğeni almak için kendinizi bu kadar aşağı çekmeyin.

* İnsanın kaderi dilinin altındadır. Bir gün bir bakmışsın Kendi güldüğün şeyin altında kalmışsın.

* Kenan Işık dalga malzemesi yapılacak bir insan mı utanmıyor musunuz? Ailesini üzmeye ne hakkınız var.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 7 yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?