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Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

#Kelebek Yaz Partisi#Demirören Medya#Hürriyet Kelebek
Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Birçok ünlü isim, yazın gelişini Hürriyet Kelebek özel partisiyle kutladı. Sahne şovları ve konserler yazın ritmini yükseltti. Gecede, 48. Pantene Altın Kelebek ödül töreninin de ilk adımları atıldı.

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Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Öykü Gürman, yeni sezonda ekrana dönebileceğinin sinyallerini verdi: “Şu an görüşme aşamasındayım. Her şey olabilir.”

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence
Şarkıcı arkadaşlar Atiye, Bilal Sonses ve Öykü Gürman, partide hasret giderip yeni projeleri hakkında konuştu.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Nilsu Berfin Aktaş 

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence
YAZA ENERJİK GİRECEĞİZ

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Derya Uluğ, “Bu akşam hepimize çok güzel gelecek. Çünkü bu parti vesilesiyle yaza daha enerjik gireceğiz” dedi.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence
Sakiler grubu objektiflere Derya Uluğ ile poz verdi.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Cihan Şensözlü - Sinem Yıldırım

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Doğuş Çabakçor gecede DJ setinin başına geçti, birbirinden özel şarkılar çaldı. Ünlü DJ davete sevgilisi Asya Hocaoğlu ile katıldı.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Emre Kızılırmak, geceye motoruyla geldiği için spor şıklığı tercih ettiğini söyledi. Massimo Dutti’den giyinen ünlü oyuncu, dizisi “Alparslan Büyük Selçuklu”nun tatile girmesiyle bu yaz yapımcılığını kendi üstlendiği film için çalışacağını söyledi. Kızılırmak, Avrupa’daki festivallerden davet alan filmi için bol bol seyahat edeceğini de sözlerine ekledi.

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Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Umut Evirgen’in filmi için saçlarını kısaltan Kubilay Aka, yeni imajıyla ilk kez partide poz verdi.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Geceye Mert Carim ve Gökhan Türkmen birlikte katıldı.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Arda Türkmen

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Melisa Berberoğlu -  Özgü Kaya - Nazlı Senem Ünal

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Aşkları “Üç Kız Kardeş” dizisinin setinde başlayan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel partiye birlikte katıldı.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Selim Bayraktar’a sevgilisi Emel Karaköse eşlik etti. Çift, partiden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

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Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Cem Belevi, tek başına katıldığı davette Kelebek yazarlarıyla sohbet etti. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel de geceye katılan isimler arasındaydı. Öncel, partide yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Cihan Şensözlü - Raşit Bağzıbağlı - Hazal Filiz Küçükköse

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Hande Ünsal

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Jessica May, Brezilya’dan yeni döndüğünü söyledi: “Geçen kış piyano öğrenmeye başladım. Hayatımda ilk kez Türkiye’de kar gördüm. Karda yürümekte zorlandığım için kışın eve kapandım.”

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Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Hazal Filiz Küçükköse, “45 dakikada hazırlandım. Ne giyeceğini bilince kolay oluyor. Pandemiden sonra sosyalleşme oluyor ama temkinli davranıyorum. Bu geceyi de kaçırmak istemedim” dedi.

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Muazzez Ersoy, davete kendi hazırlandığını söyledi: “Beni hazırlayan kendime teşekkür ederim.”

Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Nazan Şoray, sahnedeki Buray şarkılarına eşlik etti.

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#Kelebek Yaz Partisi#Demirören Medya#Hürriyet Kelebek

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