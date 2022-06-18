Kelebek Yazı partisinde doyasıya eğlence

Haberin Devamı

Öykü Gürman, yeni sezonda ekrana dönebileceğinin sinyallerini verdi: “Şu an görüşme aşamasındayım. Her şey olabilir.”

Şarkıcı arkadaşlar Atiye, Bilal Sonses ve Öykü Gürman, partide hasret giderip yeni projeleri hakkında konuştu.

Nilsu Berfin Aktaş

Haberin Devamı

Derya Uluğ, “Bu akşam hepimize çok güzel gelecek. Çünkü bu parti vesilesiyle yaza daha enerjik gireceğiz” dedi.

Sakiler grubu objektiflere Derya Uluğ ile poz verdi.

Cihan Şensözlü - Sinem Yıldırım

Doğuş Çabakçor gecede DJ setinin başına geçti, birbirinden özel şarkılar çaldı. Ünlü DJ davete sevgilisi Asya Hocaoğlu ile katıldı.

Haberin Devamı

Emre Kızılırmak, geceye motoruyla geldiği için spor şıklığı tercih ettiğini söyledi. Massimo Dutti’den giyinen ünlü oyuncu, dizisi “Alparslan Büyük Selçuklu”nun tatile girmesiyle bu yaz yapımcılığını kendi üstlendiği film için çalışacağını söyledi. Kızılırmak, Avrupa’daki festivallerden davet alan filmi için bol bol seyahat edeceğini de sözlerine ekledi.

Umut Evirgen’in filmi için saçlarını kısaltan Kubilay Aka, yeni imajıyla ilk kez partide poz verdi.

Geceye Mert Carim ve Gökhan Türkmen birlikte katıldı.

Arda Türkmen

Melisa Berberoğlu - Özgü Kaya - Nazlı Senem Ünal

Aşkları “Üç Kız Kardeş” dizisinin setinde başlayan Nazlı Senem Ünal ve Demircan Kaçel partiye birlikte katıldı.

Haberin Devamı

Selim Bayraktar’a sevgilisi Emel Karaköse eşlik etti. Çift, partiden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

Cem Belevi, tek başına katıldığı davette Kelebek yazarlarıyla sohbet etti. O anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel de geceye katılan isimler arasındaydı. Öncel, partide yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Cihan Şensözlü - Raşit Bağzıbağlı - Hazal Filiz Küçükköse

Hande Ünsal

Haberin Devamı

Jessica May, Brezilya’dan yeni döndüğünü söyledi: “Geçen kış piyano öğrenmeye başladım. Hayatımda ilk kez Türkiye’de kar gördüm. Karda yürümekte zorlandığım için kışın eve kapandım.”

Hazal Filiz Küçükköse, “45 dakikada hazırlandım. Ne giyeceğini bilince kolay oluyor. Pandemiden sonra sosyalleşme oluyor ama temkinli davranıyorum. Bu geceyi de kaçırmak istemedim” dedi.

Muazzez Ersoy, davete kendi hazırlandığını söyledi: “Beni hazırlayan kendime teşekkür ederim.”

Nazan Şoray, sahnedeki Buray şarkılarına eşlik etti.