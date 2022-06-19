Kelebek Yazı haftaya damga vurdu

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- Onur Baştürk: En dikkat çekenler Melis Sezen ile Ömür’dü. Su Soley ve Buray’ın şarkılarıyla yazın karşılandığı şık bir etkinlikti.

- Savaş Özbey: Valla sendin Ömür... Dikkatimi çeken şey ise Cem Belevi’nin ellerinin zangır zangır titremesiydi. Sizce İrem Derici’yle pişti olma korkusu olabilir mi?

- Orkun Ün: Ama ne güzel geceydi! Bana göre geceye kadınlar damga vurdu. Herkes çok şıktı. Kelebek partisinin dikkat çeken ismiyse Melis Sezen ve evet sendin Ömür. Buray ve Su Soley’in sahne performanslarına da bayıldım ben. İkisini de dinlemek çok keyif verdi bana. Kulaklarda pas, yüreklerde dert tasa kalmadı.

- Ömür Gedik: Şahane bir geceydi. Alkışlar gecenin mimarlarına, perde arkasındaki Kelebek ekibine. Konsey kankalarım olarak beni gecenin yıldızı ilan ettiniz, sağ olun. Hislerimiz karşılıklı. Siz de gecenin pırıl pırıl parlayan yıldızlarıydınız. Yanımıza Melis Sezen’i, Atiye’yi ve Tülin Şahin’i de ekleyeceğim ben. Çok şıklardı. Su Soley ve Buray’ın sahneleri şahaneydi. Buray’ın Türkiye’ye geldiğinde, kariyerinin başındaki ilk röportajını Kelebek’te birlikte yapmıştık. Bunu da sahnede dile getirdi, ilk olmak yakışıyor bizlere.

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Onur Baştürk - Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey

Ses aynı görüntü başka

Sertab Erener ve Tarkan’ın yüzlerindeki değişiklikler “Ne yaptırdılar?” dedikodularının merkezinde. Siz nasıl buldunuz? Ne yaptırmış gibi duruyorlar?

- Onur Baştürk: Tarkan’ı bu son estetiğiyle Liberace’ye benzetmiştim sosyal medya hesabımda. Bazı takipçilerim, “Adnan Oktar olmuş” diye yorum yaptı. Her ne yaptırdıysa olamamış, bunu anlıyoruz. Sertab Erener ise yıllardır aynı geliyor bana, çok değişiklik görmedim.

- Savaş Özbey: Tarkan’ı bilemem ama Sertab başka biri olmuş. 23 yıl sonra şarkı aynı: “Vur Yüreğim Vur”. Ses aynı: Sertab... Görüntü: Şebnem Ferah... İnsan kısa devre yapıyor.

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- Orkun Ün: Sertab Erener’i beğendim. Tarkan’a gelince... İşte ona anlam veremedim. Yanaklar şiş şiş, hatta kırmızı kırmızıydı. Bir şeyler yaptırmış ama ne? Çözeceğim elbet.

- Ömür Gedik: İkisi de ne yapıyorlarsa devam etsinler. Sertab’daki değişikliğe bayıldım. Hayli de kilo vermiş, şahane olmuş. Tarkan da öyle, pandemi zamanındaki kilolu halinden eser kalmamış.

Alenen suç duyurusu

Aleyna Tilki’nin “Ben çocukken bana yapılanları konuşsam en az 10 kişi ters kelepçeyle içeri alınır” açıklamasına ne diyorsunuz? Bahsettiği şey çocuk tacizi ise bu bir suç duyurusu değil mi?

- Ömür Gedik: Aleyna’nın yaptığı alenen suç duyurusu. Ne yaşadıysa böyle üstü kapalı, imalı bir şekilde söyleyeceğine açıklasın ve suçlular ceza alsın. Ailesi de duruma müdahale etmeli.

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- Onur Baştürk: Madem öyle konuşmalı, böyle olmaz. Ciddi bir itham bu.

- Savaş Özbey: Allah korusun, insanın tüyleri diken diken oluyor. Hadi savcıları falan geçtim, sosyal medyadan bile ona buna laf yetiştiren anne-babası nerede? Asıl şimdidir kızlarına sahip çıkma vakti.

- Orkun Ün: Aynen öyle. O zaman neden sustun ya da susuyorsun diye sormazlar mı insana? “Ters kelepçe” diyor, “Beni konuşturmayın” diyor... Bahsettiği konu bence ‘taciz’e çıkıyor. Başka bir ihtimal gelmiyor aklıma.

Slip mayo karşıtları derneği üyesi Orkun

Uraz Kaygılaroğlu’nun slip mayoyla görüntülenmesiyle birlikte boxer ve slip mayo tartışması yeniden alevlendi. Sizce hangisi?

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- Orkun Ün: Ben bu işi anlamıyorum gerçekten. Bugüne kadar slip mayo giyen birine “Vay be ne yakışmış” diyen kimseyi görmedim. O yüzden ben çok sıkı bir ‘slip mayo karşıtları derneği’ üyesiyim ve öyle de kalacağım. Giymeyin lütfen.

- Ömür Gedik: Orkuuun, benim o! Ben slip mayo taraftarıyım. Senin derneğe karşı dernek kurup mücadele edebilirim. Sahilde hep kadınlara bakıyoruz, biraz da erkeklere bakalım.

- Onur Baştürk: Slip mayo elbette giyilir ama giymek için belinizin gerçekten ince olması şart. Yoksa yakışmıyor. Uraz’ınki gibi demode bir modelle de olmuyor slip. Çok daha yeni ve güncel modeller var sonuçta. Boxer mayo ise en bildik olan. Düşünmeden giyebileceğin bir şey. Slip giymek demek iddialı olmak demek bir anlamda.

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- Savaş Özbey: Yaşı yetmeyenler 60, 70, 80’leri bilmez. O zamanlar da şort mayo giymek büyük kroluktu. Diz altı surfer mayo falan giyeceksin... Plaja sokmazlardı. Sadece biz değil, bütün dünya muhafazakârlaştı galiba.

Bütçe, mizaç, tercih meselesi

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğünü çok konuşuldu. Ancak düğün sonrası Sandal, eski dostu reklamcı iş insanı Nail Keçili tarafından vefasızlıkla suçlandı. “Güçlü olduğum zaman evimden, teknemden çıkmazdı” diyen Keçili düğüne davet edilmediği, hatta evlilikten bile haberi olmadığı için sitem etti. Keçili haklı mı? Sınırlı sayıda davetli düğünler dostlukları bitiriyor mu?

- Savaş Özbey: Bu kişiden kişiye değişir. Kimi kalabalık tören ister, kimi gidip baş başa konsoloslukta evlenir. Öğle tatilinde gidip nikâh kıyıp işine dönen tanıdığım var. Arada kırılan, gücenen olur mu? Olur tabii ama bunların hepsi, bütçe, mizaç, tercih meselesi.

- Ömür Gedik: Kalabalık da olsa 10 kişiyle de olsa, düğüne gelen de söylenir, gelmeyen de. Düğünlerin kaderi budur. Ne yapsan yaranamazsın. Sadece üç beş kişi iyi konuşur, kalanı illa ki eleştirecek bir şey bulur. Ama bu durum özelinde sorun Nail Keçili’nin evlilikten bile haberi olmaması sanırım. Eskiden çok iyi dostlardı. Tepkisi bu kopuşa.

- Onur Baştürk: O kadar eski ve sıkı dostuysa çağırması gerekirdi. Demek ki artık Mustafa Sandal kendine o kadar yakın görmüyor ya da başka bir tekne arkadaşı edindi! O değil de Mustafa Sandal’ın estetiği bence düğünün en çok konuşulan konusuydu.

- Orkun Ün: Sorun kısıtlı sayıdaki davetli değil bence. İnsan ‘dost’ dediğini unutur mu hiç? Çağırmaz mı bu özel gününe? Belli ki Mustafa Sandal için Nail Bey dost değil artık. Bunun nedeni vefasızlık mı, yoksa aralarında başka olaylar mı oldu bilemem.

Beyhan Hanım’dan özür dilesin

85 yaşındaki Aydemir Akbaş, “Eşim Beyhan, Allah gecinden versin vefat etse, hemen bir 20’lik alırım” dedi. Yorumunuzu alalım.

- Orkun Ün: Ben yaşına veriyorum Aydemir Akbaş’ın. Çünkü saçmaladı. Hatta sözleri söyler söylemez saçmaladığının da farkına vardı ama artık çok geçti.

Kimse kusura bakmasın, 80 küsur yaşındaki bir adam 20’li yaşlardaki kızlarla evlenemez! Ayrıca “Eşime bir şey olsa hemen 20’lik bir kız alırım” ne demek yahu, nasıl kaba bir cümledir bu!

- Onur Baştürk: Konuşmaya bile değmez. Kötü yaşlanmanın hazin sonucu.

- Savaş Özbey: Yaşına vermek lazım. Saçma sapan bir yorum olmuş. Duymamış olalım, daha iyi.

- Ömür Gedik: Bu yaşta boşanılmaz demeyin, ben eşinin yerinde olsam bugün boşarım Aydemir Akbaş’ı. Valla çok sinirlendim. Çok ayıp yaptığı. Beyhan Hanım’ın dizlerine kapansın, özür dilesin.

Sektörü değiştirmeye ant içti

“Her senaryoda kadınlar aldatılıyor” diyen Meryem Uzerli, dizilerde ve filmlerde aldatmanın normalleştirilmesine üzüldüğünü, elinde imkan olsa senaryolardan kadınların aldatıldığı bölümleri çıkaracağını söyledi. Haklı mı?

- Ömür Gedik: Diziler, filmler hayatların yansıması. Aldatmalı senaryoların izleyeni olduğu için yazarlar da buna yöneliyor. Keşke hayat da senaryolar da böyle olmasa. Önce gerçek hayatları düzeltmeliyiz.

- Onur Baştürk: Yıllardır hiçbir dizide oynamayan Meryem Uzerli sektörü değiştirmeye ant içti. Başarılar kendisine.

- Savaş Özbey: Meryem Uzerli bütün dizi kariyerini padişahın gözdesi olmak için yarışan cariye rolü üzerine kurmuş bir oyuncu. Bu konuda bu kadar hassassa bundan sonra daha titiz davranması güzel tabii.

- Orkun Ün: Ben öyle düşünmüyorum. Bence son birkaç yıldır kadın-erkek ayrımı yapılmıyor aldatma sahnelerinde. İki tarafın da aldattığı bir sürü dizi, film sayarım ben size. Hem bu sahneleri çıkarmak da doğru değil, çünkü hayatımızın gerçeği bu.

Ne yani kimse aldatılmıyor ya da aldatmıyor gibi mi davranılacak?