Kaza kurbanı Mia’ya sahip çıktı

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Sevilen oyuncu Bestemsu Özdemir, hayvanlara olan sevgisiyle biliniyor.



Önceki gün karşılaştığım güzel oyuncu, köpeği Mia’yı gezmeye çıkarmıştı. Ayaküstü sohbet ettiğim Özdemir, Mia’yı Yedikule Barınağı’ndan aldığını anlattı.



Araba çarpması sonucu bir bacağını kaybeden köpeği büyük bir merhamet ve sevgiyle sahiplenen Özdemir, 2 senedir Mia’ya bebek gibi baktığını söyledi.

Minik yavrunun kaza travmasını atlatmasına yardımcı olan oyuncu, Mia’nın şimdi çok mutlu ve sevgi dolu bir köpek olduğunu anlattı.

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Birçok kişinin, “üç bacaklı köpeğe bakamazsın” diye kendisini caydırmaya çalıştığını da anlatan Özdemir, ertesi gün dayanamayıp geri dönmüş ve Mia’yı ailesinin bir ferdi yapmış.

Mia’yı yorulunca kucağına alarak taşıyan güzel oyuncuyu ben de bu duyarlı davranışından ötürü kutluyorum.

Rekortmen şampiyon ameliyat oldu

17 Guinness Dünya Rekoru sahibi 80 yaşındaki SAT komandosu Namık Ekin, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak ameliyat oldu.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’e kendini teslim eden Ekin’in kalp kapakçığı değişti. Su altında 4 gün kalan ve İstanbul Boğazı’ndaki iki köprüden atlayarak rekorlar kıran Namık Ekin’i bu ameliyatın durduracağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Şampiyon, kendine yeni hedefini koymuş bile. Yeni rekorlar peşinde olan 80’lik delikanlı, bu kez Boğaz’ın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden atlamak istiyor. Yapar mı, yapar!

Süper anneanne!

Cem Hakko’nun eski eşi ve üç çocuğunun annesi Bettina Machler, yazın teknesinden yaptığı atlama şovlarıyla tanınıyor.

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Bir torun sahibi olan 64 yaşındaki süper anneanne, bu kez attığı perendelerle dikkatleri üzerine çekti. Ülkesi İsviçre’nin yemyeşil çayırlarında attığı perendeleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Machler’e çok sayıda mesaj gelirken, kızı Pia Hakko da “Heidi” benzetmesi yaparak gülümsetti.

Amerika’ya açılıyor





Arnavutköy’deki Danış Restoran ve Bodrum’daki Gaou Bodrum ile gastronomi dünyasına damgasını vuran Danış Ulaç, markalarını Amerika’ya taşımaya hazırlanıyor. Amerika’da Türk gastronomisine büyük bir ilgi var malum. Yatırımcıların dikkatini çeken markalardan biri de Danış olmuş. Çok yakında Miami’ye gidecek olan Danış Ulaç, burada hem tekliflerle ilgili görüşmeler yapacak hem de mekân bakacak.

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