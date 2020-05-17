Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! 'Mesafeyi koruyalım'

ÖNCE MASKE TAKTI

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin’den geçen yaz ayrılan Kaya Çilingiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Çilingiroğlu yeni kız arkadaşıyla önceki gün Bebek’teydi. Aracını bir restoranın önünde durduran Çilingiroğlu, maskesini takarak mekana girdi.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Restorandan hiçbir şey almadan aracına dönen Kaya Çilingiroğlu, muhabirlerin sorularını “Sosyal mesafeyi koruyalım” diyerek yanıtsız bıraktı. Onu bekleyen sevgilisi de görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirdi ve eliyle yüzünü gizledi.