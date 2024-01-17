Güreşçi kocasını bile canından bezdirmiş: Beni yıllarca istismar etti

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Şimdi de bu ünlünün eski kocası ortaya çıktı ve onun evli kaldıkları yıllar boyunca kendisini istismar ettiğini ileri sürdü. Hatta onun iddiasına göre söz konusu ünlü eski kocasını ölümle bile tehdit etti.

Başında ne kadar büyük dertler olursa olsun, istediği gibi yaşamayı sürdüren bu ünlü Katie Price.

45 yaşındaki Price, şimdi de emekli bir güreşçi olan eski eşi Alex Reid'in iddiaları nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Katie Price'ın eski kocası ünlü yıldızın kendisini yıllarca taciz ettiğini ileri sürdü.

Katie Price'ın, bir dönem kafes güreşçisi olarak tanınan 48 yaşındaki eski eşi evlilikleri sırasında yani iki yıl boyunca yıldızın kendisini istismar ettiğini ileri sürdü. Hatta Price'dan ölüm tehditleri aldığını da söyledi.

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Üstelik Reid'in ileri sürdüğüne göre Katie Price'ın kendisine karşı başlattığı bu kampanya bitmiş de değil. Hala sürüyor.



Reid bütün bunlar üzerine eski eşi Price'e dava açmaya karar verdiğini anlattı. Söylediğine göre davayı da kazandı.

Eski bir kafes güreşçisi olan Reid, eski eşine tazminat davası açtı. 250 bin sterlin tazminat kazandı.

Katie Price eski eşine 250 bin sterlin tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Ama şu ana kadar tek bir kuruş bile ödediği yok. Reid'in savunduğuna göre Katie Price, yasal yükümlülüklerini de umursamıyor.

2018 yılında evlenen Alex Reid ile Katie Price sadece iki yıl birlikte kalabildiler. Reid'in ileri sürdüğüne göre Price'ın istismarları öylesine dayanılmazdı ki ondan nasıl kaçacağını bile bilemedi.

Katie Price, şu anda İrlanda'da Dublin'de bulunuyor. Ama onun uzakta olduğu sırada yasalar da boş durmadı. Yıldızın pisliği ve bir türlü bitmeyen tadilatıyla ünlü olan evine geçen hafta icra memurları gitti.

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Reid'in iddiasına göre Price, ödemesi gereken tazminatı da ödemedi.

Bir nakliye aracının da eşlik ettiği bu ziyaret sırasında Price'ın evinde, borcunu ödemek için işe yarar ne varsa alındı.



Bu arada Katie Price'ın toplamda 3.2 milyon sterlin bir borcu olduğu belirtiliyor. Hakkında dava açılan yıldızın gelecek şubat ayında duruşmaya çıkması planlanmıştı. Fakat duruşma bu yılın nisan ayına ertelendi.



Bunca borcu olmasına rağmen Katie Price, yine de bağımlısı olduğu estetik operasyonlardan bir türlü vazgeçmiyor. Üstelik bunu kendisi de açık açık söylüyor her fırsatta.

İflasını açıklayan Price, önümüzdeki nisan ayında bir kez daha mahkemeye çıkacak.

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Geçen yıl iflasını açıklayan Price'ın kimi zaman ucuz ve temizlik koşullarını yerine getirmeyen otel odalarında kaldığı da geçtiğimiz yılın son döneminde ileri sürülmüştü.

Price'ın amacı bir yandan estetik operasyonlarını sürdürmek bir yandan da kariyerinin parlak döneminde satın aldığı 19 odalı malikanesini kaybetmemek.

Hatta sırf bu yüzden evinin restorasyonunu bir belgesel haline bile getirdi Price.

Tabii Price'ın yaşam koşullarına inanmayanlar da var.

Onlara göre Price iflas ettiğine yargıyı inandırmak ve borçlarından kurtulmak için bunu bilerek yapıyor. Bilinçli bir şekilde kötü koşullarda yaşamaya dikkat ediyor.