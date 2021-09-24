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Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

#Katie Price#Carl Woods#Katie Price Estetik Türkiye

Bir süre önce evinde saldırıya uğradığı haberleriyle gündeme gelen ünlü yıldız şimdi de "çalındığını" ileri sürdüğü iri taşlı yüzüğüyle konuşuluyor. Yıldız, kuaför salonundaki kebap ziyafeti sırasında bahaneyle iri taşlı yüzüğünü de gösterdi.

 

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KUAFÖR KOLTUĞUNDA
Hem estetik operasyon geçirmek hem de tatil yapmak için Türkiye'yi "kapı komşusu" haline getiren Katie Price, yine soluğu Türkiye'de aldı. Nişanlısı Carl Woods ile birlikte İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Price, önceki gün de gittiği kuaförde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

O YÜZÜK YİNE ORTAYA ÇIKTI
Bir yandan saçını boyatan Price, bir yandan da İstanbul'daki kuaföründe kendisi için ısmarlanan kebapların videosunu takipçileriyle paylaştı. Türk yemeklerini öven Price'ın bu videosunda en çok dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü oldu.

Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

HANİ O YÜZÜK ÇALINMIŞTI?
Geçen ay evinde saldırıya uğradığı sırada çalındığını iddia ettiği 50 bin sterlin değerindeki yüzüğü yeniden Katie Price'ın parmağında görenler de şaşkına döndü.

Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

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HERKES NİŞANLISINDAN ŞÜPHELENMİŞTİ
Price geçen ay, gecenin ilerleyen saatlerinde evinde genç bir adamın saldırısına uğramıştı. Polisin, saldırganın yaşının 30-32 olduğunu açıklaması da "Acaba Katie Price, nişanlısı Carl Woods'tan mı şiddet gördü" sorusunu ortaşa çıkarmıştı. Olayın ardından özellikle yüzünde hasar oluşan Price hastaneye kaldırılmış ve o dönemde iri taşlı nişan yüzüğünün de parmağında olmaması dikkat çekmişti.

Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

'OKUDUĞUNUZ HER HABERE İNANMAYIN'
O süreçte, yaşanan darp olayı sırasında Price'ın yüzüğünün çalınmış olabileceği haberleri de basına yansımıştı. Fakat sonra Katie Price sosyal medya üzerinden, yüzükle ilgili olarak "Basında okuduğunuz her şeye inanmayın" mesajını paylaşmıştı.

Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

EVİNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Geçen ay evinde saldırıya uğrayan Katie Price, yüzü ve gözünden yaralanmıştı. Essex'te yaşayan Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızın evinden çığlıklar yükseldiğini anlattı. Hemen polisi arayan Katie Price, hastanede tedavi altına alındı.

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#Katie Price#Carl Woods#Katie Price Estetik Türkiye