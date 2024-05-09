Kardashian- Jenner ailesine kara haber: Hep zenginlikleri, güzellikleri konuşulurdu... Bu kez gözyaşlarına boğuldular

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Bugüne kadar hep geçirdikleri estetik operasyonlarla, kazandıkları paralarla ve lüks giyim kuşamlarıyla konuşulan aile belli ki bir sağlık sorunuyla mücadele etmek zorunda kalacak yakın bir gelecekte.



Ailece kamera karşısına geçtikleri ve hayatlarını sergiledikleri The Kardashians adlı reality şovla tanınan aile üyeleri bu kez anneleri Kris Jenner'ın sağlığı için el ele vermek zorunda kalacak gibi görünüyor.

KÖTÜ HABERİ VERDİ, KIZLARI YIKILDI

Programın yeni bölümünün tanıtım klibinde bu durum gözler önüne serildi. Kardashian- Jenner kardeşlerin akıl hocası olarak bilinen anneleri Kris Jenner, klipte çocuklarıyla yaptığı toplantıda, sağlık kontrollerinden geçtiğini ve doktorların kendisinde bir tümor bulduğunu söyledi.



Kris Jenner bu konuşmayı yaptığı sırada yanında sevgilisi Corey Gamble ile kızları Khloe Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner da bulunuyordu.



68 yaşındaki Kris Jenner "Taramalarımı yaptırdım. Doktorlar bir küçük kist buldu tümöre benziyordu" dedi.

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BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Annelerinin "Doktorlar bende bir tümör buldu" demesinden sonra Kendall ve Kylie Jenner, ağlayarak birbirlerine sarıldı.



Klipte annesinin verdiği haberi duyan Khloe Kardashian'ın ise boş bakışlarla etrafı süzerek ne olup bittiğini anlamaya çalıştığı görüldü.



Aile bu haberle sarsıldı sarsılmasına ama Kris Jenner'in vücudunun hangi bölümünde tümör bulduğunu açıklamadı.

Bu durum da işin aslının programın gelecek bölümünde belli olacağı iddialarına yol açtı.

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Ailede sağlık sorununu anlatan tek kişi Kris Jenner değildi. Tanıtım videolarına bakılırsa Kourtney Kardashian da dördüncü bebeğinin dünyaya gelmeden önce karnındayken geçirdiği operasyonu anlattı.

Travis Barker ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kourtney Kardashian'ın karnındayken bir operasyon geçirmiş ve büyük bir yaşamsal tehlike atlatmıştı.



Geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda Barker, müzik grubuyla birlikte turnedeyken Kardashian hastaneye kaldırıldı.

Kardashian'ın karnındaki bebeğe bir operasyon yapıldı. Sosyal medya paylaşımına bakılırsa da bu operasyon sayesinde karnındaki bebeği de daha dünyaya gelmeden ölümün eşiğinden döndü.

Sonunda Kardashian ve Barker, bu beklenmedik durumun üzerinden iki ay geçtikten sonra bebeklerine kavuştu. Bebeğe Rocky Thirteen adı verildi.