Hamile kalmak iÃ§in mÃ¼cadele etmiÅŸti... Sonra bebeÄŸi anne karnÄ±nda operasyon geÃ§irdi... Mucize bebek ÅŸimdi kollarÄ±nda

Haberin DevamÄ±

AnladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Kourtney Kardashian ile Travis Barker'Ä±n Rocy Thirteen adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±ndan sÃ¶z ettiÄŸimizi.

DÃ¼nyaya gelmesine sayÄ±lÄ± haftalar kala annesinin karnÄ±nda bir operasyon geÃ§iren bebek, geÃ§en ay aileye katÄ±ldÄ±.

KALABALIK AÄ°LENÄ°N YEDÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ°

Åžimdi de 44 yaÅŸÄ±ndaki Kourtney Kardashian ile 48 yaÅŸÄ±ndaki Travis Barker, evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen ilk bebekleri Rocky'yi Instagram sayfalarÄ±ndan takipÃ§ileriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Bu arada buraya kÃ¼Ã§Ã¼k bir not dÃ¼ÅŸelim... Kardashian eski sevgilisi Scott Disick'ten Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi, Travis Barker'Ä±n ise boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Shanna Moakler'dan iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Haberin DevamÄ±

Bir not daha... Travis Barker'Ä±n eski eÅŸi Shanna Moakler'Ä±n baÅŸka bir evliliÄŸinden Atiana De La Hoya adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Bu kÄ±z Ã§ocuÄŸunu da Travis Barker bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Ã–zetlemek gerekirse bir aylÄ±k Rocky Bebek, Ã§iftin kalabalÄ±k ailesinin yedinci Ã§ocuÄŸu.

ANNE KARNINDA OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

Kourtney Kardashian'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk iÃ§inde sosyal medya hesabÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Rocky, dÃ¼nyaya gelmeden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n aileye zorlu bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸattÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±nda yani hamileliÄŸinin epey ileri bir safhasÄ±nda Kourtney Kardashian, apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hatta Travis Barker bateristi olduÄŸu mÃ¼zik grubu Blink 182 ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± turneden apar topar evine daha doÄŸrusu hastaneye karÄ±sÄ± Kourtney'in yanÄ±na koÅŸtu.

O dÃ¶nemde herkes neler olup bittiÄŸini merak etti. Zaten birkaÃ§ gÃ¼n sonra da Kourtney Kardashian sosyal medya sayfasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± duyurdu.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re minik bebeÄŸi anne karnÄ±nda bir operasyon geÃ§irmek zorunda kaldÄ±. Bu sayede de hayata tutundu.

Haberin DevamÄ±

DÄ°ÄžER HAMÄ°LELÄ°KLERÄ° SORUNSUZ GEÃ‡MÄ°ÅžTÄ°

Kardashian, eski sevgilisi Scott Disick'ten dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ bebeÄŸinin hamileliÄŸinde de hiÃ§bir sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu yÃ¼zden de bu son hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu ciddi sorun onun iÃ§in gerÃ§ek anlamÄ±yla bir ÅŸok oldu.

Kardashian, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda karnÄ±nda operasyon geÃ§iren bebeÄŸinin durumunun iyi olduÄŸunu belirtip her ÅŸeyin yoluna girdiÄŸini anlattÄ±. DoktorlarÄ±na minnettar olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Sonra da bu zor dÃ¶neminde yanÄ±na koÅŸup gelen kocasÄ± Travis Barker ile annesi Kris Jenner'a ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir teÅŸekkÃ¼r borÃ§lu olduÄŸunu ifade etti.

Haberin DevamÄ±

'YAÅžAMAYAN ANLAMAZ'

Kourtney Kardashian Turnesini bÄ±rakÄ±p koÅŸarak yanÄ±ma gelen, hastanede benimle olan ve ilgilenen eÅŸime sonsuz teÅŸekkÃ¼r ederim. O benim sÄ±rtÄ±mÄ± yasladÄ±ÄŸÄ±m kayam. Ve anneme bu zor zamanlarda elimi hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.

Kardashian hayatÄ± boyunca hiÃ§ unutamayacaÄŸÄ± korkusunu "Benzer bir durumu yaÅŸamayan hiÃ§ kimsenin bu korkuyu anlayabileceÄŸini sanmÄ±yorum. Hamileyken bebekleri iÃ§in mÃ¼cadele etmek zorunda kalan annelere karÅŸÄ± yepyeni bir saygÄ± duygusu uyandÄ± iÃ§imde" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±.

Kardashian, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda durumun kontrol altÄ±nda olduÄŸunu belirterek "KarnÄ±mdaki bebeÄŸimle birlikte hastaneden Ã§Ä±kmasÄ±na izin veren TanrÄ±'ya ÅŸÃ¼krettiÄŸini belirtti.

Haberin DevamÄ±

SONUNDA BEBEÄžÄ° KUCAKLARINA ALDILAR:Â Kardashian ve Barker sonunda Ã¶lÃ¼m ile yaÅŸam arasÄ±nda mÃ¼cadele veren oÄŸullarÄ±na kavuÅŸtu. Kardashian yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ± ama bebeÄŸine neden fetal cerrahi yani anne karnÄ±nda ameliyat uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±.





HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ°NÄ° KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R GÃ–STERÄ°YLE DUYURDU

Ã–nceki yÄ±l hem Las Vegas'ta hem de Ä°talya'da gÃ¶steriÅŸli bir dizi tÃ¶renle evlenen Kourtney Kardashian ile Travis Barker'Ä±n hamilelik duyurusu da "olaylÄ±" olmuÅŸtu. Barker'Ä±n grubuyla verdiÄŸi konserde "hamileyim" yazan bir pankart aÃ§an Kourtney Kardashian, o gece bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine toplamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Fakat sonradan Barker'Ä±n aslÄ±nda eÅŸinin hamile olduÄŸunu Ã§oktan bildiÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hamilelik duyurusunu yaptÄ±ÄŸÄ±nda karnÄ± iyice belirginleÅŸmiÅŸ olan Kardashian ile Barker'Ä±n bu "kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶sterisi" uzun sÃ¼re konuÅŸuldu.

Â

BU BEBEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK MÃœCADELE ETTÄ°LER

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'Ä±n bir bebek sahibi olmak iÃ§in epeydir Ã§abaladÄ±klarÄ± biliniyordu. Kardashian da bir keresinde "bebek iÅŸinin TanrÄ±'ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyip Ã§ok da umutlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Kourtney Kardashin, ailece kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikleri TV ÅŸovunda birlikte bir bebek sahibi olma isteÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a dile getirmiÅŸti. Hatta bu nedenle birÃ§ok kez tÃ¼p bebek tedavisi gÃ¶rdÃ¼klerini bazÄ± bitkisel ilaÃ§lar kullandÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Fakat yine kendilerinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu Ã§abalardan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayÄ±nca artÄ±k uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± da dile getirdi.

Kourtney Kardashian, geÃ§en 25 MayÄ±s'ta yayÄ±nlanan Thne Kardashians adlÄ± ÅŸovda "Resmi olarak bu iÅŸi bitirdik. Bir bebeÄŸimiz olmasÄ±nÄ± her ÅŸeyden Ã§ok istiyorduk. Ama ben TanrÄ±'nÄ±n bizim iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ±na inanÄ±yorum. EÄŸer bu bir bebekse bunun gÃ¼nÃ¼n birinde olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Â