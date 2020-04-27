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Haber Giriş: 27.04.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Karantina uyandırıcı bir deneyim

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Karantina uyandırıcı bir deneyim
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Yasemin Allen, daha önce “Strike Back” dizisinin 8. sezonunda aynı seti paylaştığı Rus oyuncu Daniel Donskoy ile İngilizce canlı yayın yaptı.

RUS AJANI GİBİYDİN

Donskoy’un “Birlikte oynarken gerçek bir Rus ajanı gibiydin, inanılmazdın” sözlerine Allen şöyle karşılık verdi: “Her zaman biraz erkek çocuğu gibiydim zaten ama koordinasyon konusunda o dizide çok şey öğrendim. Yetişkinler için çocuk parkı gibiydi. Türkiye’de romantik komedi ve dramalarda yer aldım ama ‘Strike Back’ benim için farklı bir deneyimdi.”

HERKESİ DÜŞÜN

Pandemi hakkında da konuşan Allen “Kendimi düşünmektense herkesi düşünmeye başladım. Birçok perspektif kazandım ve uyandırıcı bir deneyim oldu benim için. Bundan sonrasını düşünecek olursak filmde ve dizide yer almak zorlaşacak ve bağımsız sinemaya, online dizilere bakacağız gibi görünüyor” dedi.

Karantina uyandırıcı bir deneyim


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