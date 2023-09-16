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Kanye West ve eşi Bianca Censori Türk dönerci kuyruğunda

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#Kanye West#Bianca Censori#Berlin
Kanye West ve eşi Bianca Censori Türk dönerci kuyruğunda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 08:40

Sıra dışı giyim tarzlarıyla gündemden düşmeyen Amerikalı rap’çi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Berlin’in meşhur Türk dönercisi Mustafa’s Gemüse Kebap’ın önündeki kuyrukta görüntülendi. En öne geçme talepleri geri çevrilen çift, dakikalarca sıra bekledi.

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SIRA DIŞI ÇİFT

Aylardır süren Avrupa tatillerine devam eden Amerikalı rap’çi Kanye West ve eşi Bianca Censori’nin yeni durağı Almanya oldu.

Kanye West ve eşi Bianca Censori Türk dönerci kuyruğunda

Sıra dışı giyim tarzlarıyla bir önceki tatil adresleri İtalya’da tartışma yaratan çift, önceki gün Berlin’de yine ilginç kıyafetleriyle görüntülendi. Ünlü çift, şehrin ünlü Türk dönercisi Mustafa’s Gemüse Kebap’ın önündeki kuyrukta objektife yansıdı.

Kanye West ve eşi Bianca Censori Türk dönerci kuyruğunda

Kanye West yüzünü tamamen kapatan siyah kıyafeti, Bianca Censori de içini gösteren ten rengi tulumuyla dikkat çekti.

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SEBZELİ TAVUK DÖNER

Uzun kuyruğu aşarak öne geçmek isteyen Kanye West ve Bianca Censori, talepleri geri çevrilince sıradaki herkes gibi beklemek zorunda kaldı. West, yorulunca çareyi yere oturmakta buldu. Tarık Kara’nın sahibi olduğu restorandan sebzeli tavuk döner alan çift, yemeği yakındaki bir banka oturarak yedi. Alman haber sitelerine göre ikili, biri soğansız dört döner sipariş etti.

Kanye West ve eşi Bianca Censori Türk dönerci kuyruğunda

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#Kanye West#Bianca Censori#Berlin

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