Kanye West ve eşi Bianca Censori Türk dönerci kuyruğunda

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SIRA DIŞI ÇİFT



Aylardır süren Avrupa tatillerine devam eden Amerikalı rap’çi Kanye West ve eşi Bianca Censori’nin yeni durağı Almanya oldu.

Sıra dışı giyim tarzlarıyla bir önceki tatil adresleri İtalya’da tartışma yaratan çift, önceki gün Berlin’de yine ilginç kıyafetleriyle görüntülendi. Ünlü çift, şehrin ünlü Türk dönercisi Mustafa’s Gemüse Kebap’ın önündeki kuyrukta objektife yansıdı.

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SEBZELİ TAVUK DÖNER



Uzun kuyruğu aşarak öne geçmek isteyen Kanye West ve Bianca Censori, talepleri geri çevrilince sıradaki herkes gibi beklemek zorunda kaldı. West, yorulunca çareyi yere oturmakta buldu. Tarık Kara’nın sahibi olduğu restorandan sebzeli tavuk döner alan çift, yemeği yakındaki bir banka oturarak yedi. Alman haber sitelerine göre ikili, biri soğansız dört döner sipariş etti.