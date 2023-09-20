Müstehcen kıyafetleriyle konu mankeni olmuştu... 'Gidin başımdan... Hepiniz yıldız olmamı kıskanıyorsunuz'

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MÜSTEHCEN KIYAFETLERİ OLAY YARATTI

Yine söyleyelim herkes için geçerli değil bu durum. Özellikle de şöhreti ve onun getirdiklerini hazmedenler açısından.

Ama bazıları gerçekten de aniden kendilerini hiç beklemedikleri kadar ünlü olmuş bir halde bulunca başları hiç durmadan dönüyor.

Bunun son örneklerinden birini sergileyen kişi de Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in neredeyse bir "süs eşyası" gibi yanında taşıdığı yeni eşi Bianco Censori.

West ile kesin ve resmi olmasa da evlendiği öne sürülen Censori, bir süredir ABD dışında bulunuyorlar. Başta İtalya olmak üzere de adım attıkları her ülkede olay yaratıyorlar.

Bunun en önemli nedeni de özellikle Bianca Censori'nin giydiği kıyafetler. Ya da daha doğru bir söylemle giymediği kıyafetler.

İtalya'da para cezası tehdidiyle karşı karşıya kalan hatta "Burası ABD değil daha muhafazakar bir ülke" diye eleştiri yağmuruna tutulan Bianca Censori şimdi bambaşka bir nedenle gündemde.

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BİR KONU MANKENİNE DÖNÜŞTÜ

Kanye West'in eski çalışanıyken bir anda hayatının kadını olan Bianca Censori'nin geçirdiği değişim gözden kaçacak gibi değil.

Önceleri sadece West'in eski eşi Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Censori, şimdi bambaşka biri oldu deyim yerindeyse. Hatta birçok kişiye göre onun geçirdiği bu değişimin sorumlusu Kanye West.

Yorumlara göre West, Censori'yi eski eşinin daha radikal bir versiyonu haline getirdi. Yarı çıplak, bedeninin ayrıntılarını gözler önüne seren kıyafetleri de bunun en çarpıcı göstergesi.

Belki magazin basını için iyi bir malzeme ya da haber kaynağı olabilir. Ama Bianca Censori'nin arkadaşları ve yakınları için genç kadının durumu ciddi bir endişe kaynağı.

Aslında mimari eğitimi alan, bir dönem kendine ait mücevher koleksiyonu bile hazırlayan Censori görünüşe göre mesleğinden de uzaklaştı.

Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra müstehcen kıyafetleriyle ilgi odağı olan bir "konu mankenine" dönüştü.

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ARKADAŞLIKLARINI KISKANÇLIKLA SUÇLADI

İşte bu durum da elbette Bianca'nın ailesi ve onu seven arkadaşları için bir endişe kaynağı. Elbette onlar da bu konudaki düşüncelerini saklamadan ifade ediyorlar.

Ama bunların genç kadında bir karşılığı yok görünüşe göre. Hatta iddialara bakılırsa bütün bu iyi niyetli eleştiriler Censori tarafından çok farklı şekilde yorumlanıyor.

İngiliz ve ABD magazin basınına göre Bianca Censori, durumundan endişe eden yakınlarını kendisini ve elde ettiği şöhreti kıskanmakla suçluyor.

İleri sürülenlere bakılırsa birkaç arkadaşı Bianca Censori'ye ulaşmayı başardı. Ama ona kendisiyle ilgili endişelerini anlattıklarında aldıkları yanıt hiç de bekledikleri gibi olmadı.

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Censori "Beni rahat bırakın... Ben iyiyim. Siz benim yıldız olmamı kıskanıyorsunuz" diye tersledi.

Bianca Censori'ye yakın bir kaynağın söylediğine göre genç kadın uluslararası alanda ne kadar dikkat çektiğinin farkında.

Ayrıca artık gösteri dünyasının bir parçası olarak nasıl manşetlere çıkacağını da öğrendi. Kanye'nin ilham perisi olarak anılmaktan da memnun. Çünkü bütün bunlar ona yıllardır peşinde koştuğu şöhreti getirdi.

O DA İLHAM PERİSİYDİ

Bu arada Bianca Censori'nin kendisini "Kanye'nin ilham perisi" olarak tanımlaması da boşuna değil. West, Kim Kardashian ile evliyken onu da aynı şekilde tanımlardı. Üstelik tıpkı Censori gibi Kardashian'ın giyim tarzı üzerinde de büyük etkisi vardı.

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Ama görünüşe bakılırsa Kim Kardashian gibi ilk gençlik yıllarını gösteri dünyasında geçirmiş ve kendine göre bazı kuralları olan Kardashian'ı Censori kadar etkileyemedi. Çünkü bazı abartılı kıyafetleri dışında Kim Kardashian, asla Censori kadar dikkat çekici giyinmedi.

Bianca Censori; buna gündemde olmasını, medyanın bu kadar çok ilgisini çekmesini Kanye West ile birlikteliğine borçlu. Ama ondan da ötesi bugünkü şöhretini elde etmesinde etkisi olan bir kişi daha var: West'in eski eşi Kim Kardashian.

KARDASHIAN'A BENZİYORDU

Çünkü Censori, son dönemde saçlarını kestirip sarıya boyatsa da başlarda Kardashian'ın ikiz kardeşi gibi görünüyordu.

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İşin aslı o görüntüye de bir dizi estetik operasyon sonrasında kavuşmuştu. Çünkü daha adını yakın çevresi dışında kimse bilmezken fiziksel olarak "yan komşunun kızı" gibi görünüyordu.

Yani dikkat çeken hiçbir özelliği yoktu. Ama Kanye West'in Yeezy firmasında çalışmaya başlaması onun hayatındaki dönüm noktası oldu.

Peki ya Censori'nin bu yüzden Kim Kardashian'la da tanıştığını biliyor musunuz? Üstelik Kim Kardashian'ın, kocasının yanında çalışan bu Avustralya doğumlu bu genç kadından kelimenin tam anlamıyla nefret ettiğini?

West ve Censori gittikleri her yerde tuhaf kıyafetleriyle ilgi odağı oluyor.

28 yaşındaki Avustralyalı Bianca Censori, bir mimari tasarımcı, bir süredir de Kanye West'in firmasında çalışıyor. Bu yüzden doğal olarak da Kim Kardashian onu tanıyordu.

Fakat, West ve Kardashian'a yakın kaynaklara göre Kim Kardashian, daha o zamanlardan itibaren Censori'den hiç hoşlanmıyor ve hatta onu hor görüyordu.

Bu kaynağın, Kanye West'in eski ve yeni eşleri arasındaki ilişkiye dair söylediklerine bakalım bir de: "Kim, Bianca'dan nefret ediyordu. Çünkü Bianca tatlı bir kız ve Kim tatlı kızları sevmez."

Bu kaynaklar, Page Six'e Kanye West, Kim Kardashian ve Bianca Censori ile ilgili başka ayrıntılar da verdi. Buna göre Kim, o zamanlar evli olduğu Kanye West'in bir çalışanı olan Bianca'nın "patronundan, sadece yanında çalışan biri olmanın ötesinde bunun daha fazlasını istediğini" biliyordu.

ESKİ HALİYLE İLGİSİ KALMADI

Biraz önce de söylediğimiz gibi Bianca Censori, Kanye West ile tanıştığı ABD'ye taşınmadan önce bugünkü görüntüsüne uzaktan yakından benzemiyordu.

Hatta Melbourne'dan bir okul arkadaşı konuk olduğu bir radyo programında onun hakkında şunları söylemişi. "Kesinlikle bugünkü haline benzemiyondu. Burnu farklıydı, yüzü farklıydı, kalçası bile farklıydı. Eskisinden farklı olmadığını söyleyebileceğim tek ayrıntsı göğüsleri."

Censori'nin bir başka okul arkadaşına göre genç kadın, okul yıllarında her zaman popüler bir kızdı. Bu arkadaşı onu şöyle anlattı: "Bianca o zamanlarda da çok tatlıydı. bir başka okul arkadaşına göre de Bianca Censori, insan ilişkileri güçlü biriydi. Ona göre bir tür sosyal kelebekti."

Bir anda magazin meraklılarının dikkatini çeken Bianca Censori'nin en çarpıcı özelliği gerçekten de Kim Kardashian'a olan şaşırtıcı benzerliğiydi. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra giyim kuşamı da Kanye West'in eski eşinin kopyası gibiydi.

Avustralya doğumlu olan Censori ile 45'ine gelen Kanye West arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Melbourne Üniversitesi'nde mimari eğitimi gören Bianca Censori, 2017 yılında diplomasını aldıktan sonra 2019 ile 2020 arasında yüksek lisans yaptı.

MÜCEVHER FİRMASI KURDU: Bianca Censori; okulunu bitirdikten sonra bir mücevher firması kurdu. Kariyeriyle ilgili olarak bilgi verdiği internet sayfasına göre kendi kendine tasma şeklinde kolyeler tasarladı. Yine kendi ifadesiyle, tasarladığı bu kolyeler ilgi gördü, işi de usul usul büyümeye başladı. Bu arada Censori; doğum yeri olan Avustralya'da bir süre de bir mimari firmasında çalıştı.

Kanye West ile Bianca Censori'nin nasıl tanıştığına da bakalım. Aslında bu iş gerçekten çok yeni gibi görünüyor. Bilinen, Censori'nin Kanye West'in firmasında çalıştığı.

Ne zaman romantik ilişkiye başladıkları ise bir muamma. İkili, bu yılın 9 Ocak günü Beverly Hills'te bir restoranda Yemek yerken objektiflere takıldı. O gün de parmaklarındaki evlilik yüzükleri dikkat çekti.

Bianca Censori ile ilgili bir başka bilgiye daha gelelim. Genç kadın aslında Instagram kullanıyordu. Üstelik burada çarpıcı paylaşımlar da yapıyordu. Fakat Kanye West ile evlilik haberi duyulduğu an sayfasını kapattı.

Öyle ya da böyle Bianca Censori bugün magazin dünyasının gündeminde ilk sıralarda yer alan bir isim. Üstelik Kanye West ile iddialara göre evleninceye kadar kendisini benzettiği Kim Kardashianile ortak yanları da neredeyse kalmadı.

Saçını kısacık kestirdi. Sarıya boyattı. Son dönemde daha az makyaj yapmaya başladı. Üstelik artık Kanye West ile uyumlu tuhaf kıyafetleriyle sokaklarda geziyor.