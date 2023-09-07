Kanserden ölen ünlü şarkıcının kız kardeşi acı gerçeği açıkladı: İkimiz aynı anda kanser olduk… Ben kurtuldum ama onu kaybettim!

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AİLESİ ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURDU: SON NEFESİNE KADAR BİR ŞARKI GİBİ YAŞADI

“Margaritaville” efsaneleşen ünlü şarkıcının ailesi Buffett'ın X hesabından yapılan açıklamada "Jimmy, 1 Eylül gecesi ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde hayatını kaybetti. Son nefesine kadar bir şarkı gibi yaşadı ve özlenecek" ifadesi kullanılmıştı.

Ünlü şarkıcının ani ölümü büyük üzüntü yaratmıştı: Jimmy Buffett’ın hayatının son yıllarında çok nadir görülen bir kanserle savaştığı ortaya çıktı

Efsane şarkıcının ölümünün ardından Jimmy Buffett’ın son birkaç yıldır oldukça nadir rastlanan bir cilt kanseri türü olan “Merkel hücreli karsinom” sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Son zamanlarda hastalığı nedeniyle konserlerini iptal eden ve bu yüzden de çok üzgün olduğu söylenen Buffet hastalıkla mücadelesini de gizli tutmuştu. “Sadece kardeşlerin kurabileceği türden bir bağdı. Onu bu gezegendeki herkesten daha uzun süredir tanıdığımı söyledim. O da parıldayan mavi gözleriyle bana gülümsedi ve elimi sıktı."

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ACI GERÇEK ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Jimmy Buffett'ın kız kardeşi Laurie Buffett McGuane ağabeyinin ölümünden birkaç gün sonra yaptığı açıklamayla çok acı bir gerçeği ortaya çıkardı. İki kardeş aynı anda kansere yakalanmıştı! Laurie Buffett, People dergisine yaptığı açıklamada "Jimmy ve ben aynı anda kanserle yakalanmamız nedeniyle daha da yakınlaşmıştık" dedi.

Buffett'ın kız kardeşi Laurie koronavirüs salgını sırasında pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Ve hemen ardından da efsane şarkıcı Buffett'a Merkel hücreli karsinom adı verilen oldukça agresif bir kanser teşhisi konuldu: "Kanser taramalarımıza girmeden önce ve sonra bunu hep konuştuk. Biz ağabeyimle sanki kimsenin katılmak istemediği bir kulübe birlikte üye olmuştuk. Jimmy'nin bunu atlatamaması beni çok şaşırttı ve adeta yıktı". Jimmy Buffett ve kız kardeşi Laurie Buffett pandemi döneminde aynı anda kansere yakalandılar... Ünlü şarkıcı kız kardeşine moral vermek ve tedavisine destek olmak için kendi hastalığını hiçe sayıp hemen onun yanına koştu

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İKİ KARDEŞ AYNI ANDA KANSERE YAKALANMIŞ!

Jimmy Buffett ve kız kardeşi Laurie Buffett McGuane aynı anda yakalandıkları korkunç hastalığın tedavisine de bir arada başladılar. Laurie Buffett gördüğü tedavi ve geçirdiği ameliyatlar sonrası kanseri yendi ve sağlığına kavuştu. Ancak ünlü şarkıcı Jimmy Buffett küçük kardeşi kadar şanlı olamayacaktı.

Efsane şarkıcının 31 yaşındaki kızı Delaney de dün babası için duygu dolu bir paylaşım yaptı. "Babamı hayatım boyunca tanıdım ama onun gerçekten kim olduğunu son günlerinde gördüm. Babam ruhu hiçbir zaman kırılamayan bir adamdı. 'Çektiği acıya rağmen her gün gülümsüyordu. Olmaması için her türlü bahanesi varken bile hep nazikti. Bize öleceği için üzülmememizi ya da korkmamamızı, partiyi devam ettirmemizi söylerdi.

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Üstelik Jimmy Buffett, kız kardeşinin kanser olduğunu öğrenir öğrenmez kendi hastalığını hiçe sayıp tüm ailesini bir araya getirerek kız kardeşinin yanına Montana'ya gitmiş ve onun yanında uzun süre kalmıştı. Laurie Buffett McGuane, ağabeyinin ölümünün ardından "Şu anda çok duygusalım. Jimmy dünyadayken kendimi güvende hissederdim. Her ne kadar kocam yanımda olsa da kardeşim Jimmy'siz olmak benim için kabul edilemez bir şey. Buna nasıl alışacağımı bilmiyorum" dedi. Jimmy Buffett hastalığını kimselere duyurmamıştı... Hayranlarının içine düştüğü durumu öğrenmesini istemedi hatta son aylara kadar konser vermeye çalıştı, kanser bunu yapmasına engel olunca büyük bir üzüntü yaşadı

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SON GÜNLERİNE KADAR HEP ETRAFINDAKİLERE NEŞE SAÇTI

Kız kardeşi hastalığını duyurmayan ve kanserle mücadelesini hayranlarından ve sevenlerinden saklayarak veren ünlü şarkıcının son günlerine kadar neşesini koruduğunu hatta planladığı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı için çok üzgün olduğunu da açıkladı: "Son günlerinde Jimmy ile çocukluk anılarımızı paylaştık. Başımızdan geçenlerin hikâyelerini birbirimize anlattık. Jimmy son anlarında bile hatırladığını belli etmek için güler ve başını sallardı".

Efsane şarkıcı ve 46 yıllık eşi Jane Slagsvol

Laurie Buffett ağabeyinin hayatının son ayında bile aynı kaldığını, mizah anlayışını hiç kaybetmediğini söyledi. "Jimmy'yi hiç depresif görmedim. Son zamanlarında bile. Hepimize şaka yapmayı ve güldürmeye devam etmişti.” diyen kardeşi ağabeyinin kendisine de kanserle mücadelesinde büyük destek verdiğini ve hayatına normal bir şekilde devam etmesi için ilham olduğunu anlattı. Laurie Buffett ağabeyinin ölümünün ardından çocukluk fotoğraflarını ve onun son günlerinde hiç bırakmadan tuttuğu ellerini paylaştı: Kendisi ölümden kurtulan ve sağlığına kavuşan acılı kardeş yaşama bu kadar bağlı ve her şeye rağmen neşesini kaybetmeyen ağabeyinin ölümünü kabullenemediğini söyledi

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"BEN KURTULDUM O GİTTİ, BUNU KABUL ETMEK ÇOK ZOR"

Efsane şarkıcının ömrünün son günlerinde paylaştıkları özel anları anlatan kız kardeşi “Sadece kardeşlerin kurabileceği türden bir bağdı. Onu bu gezegendeki herkesten daha uzun süredir tanıdığımı söyledim. O da parıldayan mavi gözleriyle bana gülümsedi ve elimi sıktı. Benim kanseri yenmiş olmam ama onun bu yüzden hayatını kaybetmesi çok canımı yakıyor.” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı ifade etti.