Kate ilk dönemeci geçti... Üç çocuğu emin ellere emanet...

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İlk bakışta çok da keyifli bir iş gibi görünmeyebilir ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çocuklarının dadısı olmak, onları yetiştirip hayata hazırlamak insana maddi açıdan epey iyi bir gelir getiriyor görünüşe göre.

Elbette sorumluluğu ve gerilimi de yüksektir böyle bir işin ama sonuçta insan para kazanmak için bir işe emek harcar.

HEM GELECEĞİN KRALINI, HEM DE 'YEDEK' ÇOCUKLARI YETİŞTİRİYOR

Tıpkı Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğuna bakan İspanyol asıllı dadı Maria Teresa Turrion Borrallo gibi.

İngiliz basınına bakılırsa da Galler ailesinin yanında tam 10 yıldır çalışan Borrallo, yılda 120 bin sterlinden daha fazla para kazanıyor bu iş sayesinde.

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Gelecekte ülkesinin kralı olmaya hazırlanan bir çocukla onun "yedeklerini" yetiştirmek gayet zahmetli ve yükü de ağır bir iş büyük olasılıkla.

Kate ile William'ın en büyük çocuğu George, henüz sekiz aylıkken aileye katılan Maria Teresa Borrallo'nun sorumluluğu bu yılın başından bu yana eskisinden daha ağır.

Bunun nedeni de üç kardeşin anneleri Kate'in kanserle mücadele etmesi.

İLK DÖNEMECİ GEÇTİ... ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİ: Bu arada Kate Middleton'dan gelen bir haberi de ekleyelim... Vanity Fair dergisinin haberine göre kanser tedavisi göreceğini açıklayan Galler Prensesi, ilk dönemeci geçti. Dergiye konuşan kaynaklara göre "tünelin uçundaki ışık göründü." Vanity Fair'e konuşan bir kaynak Prenses'in ilaçları iyi tolare ettiğini ve daha iyi durumda olduğunu belirtti. Bunun da Kate'in ailesi ve yakın çevresi için büyük bir rahatlama yarattığını sözlerine ekledi. Aynı arkadaşı Kate'in sağlığı için verdiği mücadelenin herkes için zorlu ve endişe verici bir dönem olduğunu da sözlerine ekledi.

ÜÇ ÇOCUK ONA EMANET

Bu yılın başından beri sağlık sorunları yüzünden nefes alamayan Kate ile elinden geldiğince onun yanından ayrılmayan William'ın üç çocuğuyla eskisinden çok daha fazla ilgilenmek zorunda Maria Teresa Borrallo.

Her ne kadar Kate'in annesi Carole torunlarıyla ilgilense de kraliyet çocuklarının konumlarına uygun olarak yetiştirilmesi gerekiyor. İşte bu konuda da Galler ailesinin en büyük yardımcısı Maria Teresa Turrion Borrallo.

İngiliz basınına göre mesleğe yeni başlayan ve çalıştığı ailenin yanında yatılı kalmayan dadılar yılda 42 bin sterlin kazanıyor.

Daha deneyimli olanların yıllık kazancı ise 120 bin sterlin civarında. Bu da söz konusu sektörde hatırı sayılır bir gelir olarak nitelendiriliyor.

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YILLIK KAZANCI DA ÇOK İYİ

George, Charlotte ve Louis'nin dadısı Maria Teresa'nın çok deneyimli ve üstelik ailenin yanında kaldığı bir de üstüne kraliyet ailesiyle çalışacak deneyime sahip olduğu düşünülürse onun geliri bunun da çok çok üstünde.

Kraliyet yorumcusu Pauline Maclaran geçen yıl Borrallo'nun. üç kardeşin gelecekteki yaşamları üzerinde büyük bir etki yaratacağını ileri sürdü.

Maclaran "Kraliyet dadılarının kraliyet çocuklarının hayatında önemli roller oynadığını düşünüyorum. Günlük ihtiyaçlarını ve güvenliklerini karşılamanın yanı sıra, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmede de birçok destek sunabilirler" diye konuştu.

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O DA SIK SIK MANŞETLERE ÇIKIYOR

Aslına bakılırsa Kate ile William'ın üç çocuğunun dadısı Maria Teresa, yıllardır basının gündeminde ilk sıralarda. Hatta aileyle çalışmaya başladığı ilk dönemde bir kitaba bile konu oldu.

Louise Heren'ın Susan McMillan ile birlikte kaleme aldığı, 10 yıl önce yayınlanan ve zaman içinde güncellenerek geçen yıl yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlı kitapta, kraliyet çocuklarının dadısı Borrallo ve onun yetiştiği okulla ilgili özel bir bölüm de yer alıyor.

Özellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiştirme biçimi masaya yatırıldı. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu üç çocuğun yetiştiriliş biçimiyle ilgili bazı ayrıntıları The Sun gazetesine anlattı.

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Heren'ın ileri sürdüğüne göre, üç çocuğun geleceğe hazırlanmasında ve kamuoyu karşısındaki davranışlarında Borrallo'nun ilk sırada söz hakkı var.

Kraliyet dadısının bu konuda hiçbir kargaşaya izin vermediğini de sözlerine ekledi yazar. Çocukların aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uçaktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalıklara el sallarken, herhangi bir ağlama, öfke nöbetine izin vermediğini ve vermeyeceğini de söyledi.

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Kitapta anlatılanlara göre üç çocuğun yemekle ilgili alışkanlıkları konusunda da dadı Borrallo'nun etkisi büyük. Her üç çocuğun da yemek seçmesine müsamaha gösterilmiyor.

George, Charlotte ve Louis'den önlerine çıkarılan her tür yiyeceği en azından denemeleri isteniyor. Bu şekilde üç kardeş, büyüdükleri zaman katılacakları davet ve etkinliklere hazırlanıyor.

Sadece yemek konusunda değil, kamuoyu karşısına çıktıkları diğer etkinlikler için de sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor üç kardeş.

Hatta bu konuda şimdiden hazır oldukları bile söylenebilir. Anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıktıkları etkinliklerde, insanlarla nasıl konuşacaklarını, onlara nasıl gülümseyip el sallamaları gerektiğini küçük yaşlarından itibaren öğreniyorlar.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEZİLERE DE GİDİYOR: Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı. O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.





İSPANYA'DA DÜNYAYA GELDİ... O ARTIK İŞİYLE EVLİ

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

AİLENİN 'GİZLİ SİLAHI'

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun. Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor.

Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor.

Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Borrallo bakıyor. Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Borrallo görüyor. Hatta yazar Heren'a göre kraliyet dadısı, ailenin fazla göz önünde olmayan "gizli silahı".