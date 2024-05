Bu küçük kız büyüdü, ünlü oldu... Kanser saçlarını ve annelik hayalini elinden aldı... Ama hayata tutundu ve bir yaşına daha girdi

Haberin Devamı

İlk gençlik yıllarından beri önce oyuncu sonra da şarkıcı olarak kariyer yapan güzel yıldız da onlardan biriydi.

Sahnede giyeceği kostümler, söyleyeceği şarkılar, orkestrası... Kısacası her şeyi hazırdı. Onun da kalbi bu büyük buluşma için heyecanla atıyordu...

Ama beklenmedik bir gelişme oldu... Festivale hazırlanırken kendi deyimiyle "bambaşka bir dünyaya geçmesine" neden olan bir haber geldi doktorundan: Meme kanserine yakalanmıştı.

Bütün programı iptal edildi... Hemen tedaviye başlandı. Önce ameliyat oldu sonra da kemoterapi tedavisi gördü... Kendisi de hayranları da yürekleri ağızlarında gelişmeleri takip etti. Ama sonunda başardı ve bir yıl sonra bu kez mutlu haberi verdi: Hastalığını yenmişti...

Aradan yıllar geçti bu fotoğrafta gördüğünüz küçük kız zor hastalığın elinden kurtuldu ve kariyerine geri döndü. Hatta önceki gün yeni yaşını kutladı. Hem de büyük bir coşkuyla. O küçük kız bugün, hayatının en büyük sağlık sınavını başarıyla geçmiş, 56 yaşında bir kadın...

Haberin Devamı

YENİ YAŞINI COŞKUYLA KUTLADI

Saç renginden gülüşüne küçüklüğünden beri neredeyse hiç değişmeyen bu küçük kız Kylie Minogue'un ta kendisi!

1968 yılının 28 Mayıs günü Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya gözlerini açan Kylie Minogue, önceki gün yeni yaşını kutladı.

Bunun şerefine de sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Büyük bir coşkuyla bir yılı daha geride bırakmasını kutladı.

Bebeklik ve çocukluk yıllarında çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Minogue, "Bugün benim doğum günüm... Teşekkürler anne ve baba. Siz en iyisiniz" diye yazdı.

Ardından da "Kız kardeşi Dannii ile erkek kardeşi Brendan'a teşekkür etti. Bu özel günü ailesiyle birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Minogue, takipçilerine de "Dünyanın dört bir yanından gönderdiğiniz güzel mesajlara teşekkürler. Sizi seviyorum" diye bitirdi satırlarını.

Haberin Devamı

Minogue, 56'ncı yaşı şerefine çocukluk ve bebeklik fotoğraflarından bazılarını sosyal medya sayfasında paylaştı.

Ünlü yıldız, oyuncak ayısıyla çekilen bir pozunu da takipçileriyle paylaştı.

EN ÜNLÜ DİZİYLE YILDIZI PARLADI... POP MÜZİĞİN PRENSESİ OLDU

Avustralya'nın en uzun ömürlü ve en çok izlenen TV dizilerinden Neighbours ile oyuncu olarak yıldızını parlatan Kylie Minogue, 80'li yılların sonunda ise müzik dünyasına adım attı.

Kısa sürede büyük bir başarı kazandı. Albümleri dünya çapında 80 milyondan fazla satan Kylie Minogue , o dönemde kendisine verilen "Pop müziğin prensesi" unvanını hala kimseye kaptırmadı.

Haberin Devamı

Kariyerindeki başarılar bir yana Kylie Minogue, 2005 yılında meme kanserine yakalanması ve hastalığı yenmesiyle de çok konuşuldu.

Tam da müzik dünyasının önemli buluşmalarından biri olan Glastonburry Müzik Festivali'ne hazırlanırken hastalık teşhisini alan Minogue, bütün programını iptal etti.

'BAMBAŞKA BİR DÜNYADAYDIM'

Verdiği bir röportajda, hastalık nedeniyle o festivale katılamadığı için çok üzüldüğünü söyledi Minogue.

Hatta Coldplay grubunun kendisine adadığı "Can't Get You Out of My Head" şarkısını TV ekranlarından izlediğini de sözlerine ekledi.

Kylie Minogue o sıralarda bambaşka bir dünyada olduğunu anlattı. "O sırada kendimi kendi bedenimden, andan ve tüm dünyadan uzaklaşmış gibi hissediyordum" diye anlattı hissettiklerini.

Haberin Devamı

Bir yıl sonra hastalığı yendiği müjdesini veren Kylie Minogue, ondan sonra hayata daha sıkı sarıldı.

Meme kanseri yüzünden yarıda kalan Glastonburry Festivali'nde sahneye çıkma hayali ise yıllar sonra 2019 yılında gerçekleşti. Öylesine duygulandı ki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

HASTALIK HAYATINI ÇOK ETKİLEDİ

Kylie Minogue için meme kanserine yakalanması ve sonrasında yaşadıkları hayatını çok etkileyen olaylardan biri.

Ünlü yıldız geçen yıl konuk olduğu bir sohbet programında da yine o günleri gözyaşları içinde hatırladı.

Seth Doane'in konuğu olan Minogue, gördüğü kemoterapi ve radyoterapi tedavileri yüzünden anne olma şansının da elinden gittiğini anlattı o programda.

Haberin Devamı

Kylie Minogue, hastalığın kendisi için bir travma olduğunu söyleyip hayata bakışında farklılıklar yarattığını da samimi bir şekilde anlattı başka bir röportajında.

"Birisi o dönemde bana biraz bencil olmam gerektiğini söylemişti" dedi. Ardından da hiç öyle bir yapısı olmadığı halde, hastalık sayesinde kendini ön plana koymayı öğrendiğini de sözlerine ekledi.

ZOR GÜNLERİNDE YANINDAYDI SONRA AYRILDILAR

Kylie Minogue, hastalık teşhisi aldığı sırada o dönemde yıldızı çok parlayan bir oyuncu olan Olivier Martinez ile birlikteydi.

Tedavi sırasında Minogue yalnız bırakmadı Martinez ama bu serüven bittikten sonra çiftin yolları ayrıldı.

Minogue, gençlik yıllarında Jason Donovan ile çok konuşulan bir ilişki yaşadı. Bu onun ünlü olduktan sonra yaşadığı ilk medyatik aşkıydı.

Ardından Michael Hutchence, Stephane Sednaoui, James Gooding, Andres Velencoso, Joshua Sasse gibi tanınmış isimlerle flört etti.

Son olarak Paul Solomon ile aşk yaşayan Minogue, şu sıralarda kendini müzik çalışmalarının yanı sıra kendi kurduğu alkollü içki markasının işlerine vermiş durumda.

Minogue, ilk medyatik aşkını Jason Donovan ile yaşamıştı. İkili, ayrıldıktan sonra da dost kaldılar.





Kylie Minogue, yıllar önce hastalığını yendi ve sağlığına kavuştu. O sürecin sonunda Minogue'un hayata bakışı da değişti.