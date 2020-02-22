Haber Giriş: 22.02.2020 - 14:02,
Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gece Nişantaşı’nda bulunan Alancha isimli mekanda sahne aldı. Mekan çıkışı ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorularla karşılaşan Samyeli, geri geri gitmek isterken bir kameramanın ayağını ezdi.
Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen geriye giden şarkıcı, ne yapacağını şaşırdı. Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle