Kalbindeki kilidi yakışıklı oyuncu açmıştı: Büyük aşk sokakta başladı, sahile indi

Günün birinde yolları kesişti ve birbirlerinin gözlerine bakınca yürekleri titredi. Birbirleri için aşka düştüler.

Önceleri aşklarını kapalı kapılar ardında yaşadılar. Sonra usul usul sokaklara çıktılar. El ele, göz göze ve dudak dudağa kameralardan da meraklı bakışlardan da kaçmamaya başladılar.

Genç aşıklar şimdi de denizin, güneşin ve kalplerini hızla attıran aşklarının keyfini birlikte çıktıkları tatilde çıkarıyorlar.

Tabii kafa dinlemek istedikleri zaman bile peşlerini bırakmayan paparazzi ordusu eşliğinde.

BÜYÜK AŞK YAŞIYORLAR

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner bu öykünün kahramanları.

Öncesini sadece onlar bilir ama 2024 yılı 29 yaşındaki Dua Lipa ile 34 yaşındaki Callum Turner'a bir süredir yaşadıkları büyük aşkı hediye etti.

Onlar da bunun tadını sonuna kadar çıkarıyorlar. Üstelik her ikisi de bu aşkın kollarına kariyerlerinde zirveye çıktıkları bir anda bıraktılar kendilerini.

Arnavutluk asıllı Dua Lipa geçen yıla, gişe rekortmeni Barbie filmi için yaptığı şarkıyla damgasını vurdu.

Callum Turner ise Masters of the Air, George Clooney'in yönetmenliğini üstlendiği The Boys on the Boat ile sağlam bir biçimde kariyerini sürdürüyor.

İki genç ünlü bir süredir de hayranlarının dikkatini çeken bir birliktelik yaşıyor.

'İYİ Kİ DOĞDUN DUA!'

Lipa ile Turner son olarak İspanya'da ünlülerin en gözde tatil beldesi olan Ibiza'da objektiflere takıldı. Kayalıkların üzerinde kalabalıktan uzakta denize girdi Dua Lipa ile Callum Turner.

Lipa, bir ara uzanıp güneşlenmeye başladı. Sevgilisi Callum Turner ise onu o anlarda yalnız bırakmadı. Yanına gidip Dua Lipa'ya sarıldı ve öpücüklere boğdu. Çift bir yandan romantizm yaşarken bir yandan da tatlı bir sohbete daldı.

Bu arada genç çiftin Ibiza'ya, Dua Lipa'nın doğum gününü kutlamak için gittiğini de hatırlatalım. O mutlu günde onlara yakın dostları da eşlik etti.

SEVGİLİLERİN PLAJ GİYİMİ DE UYUMLU

Genç şarkıcı Dua Lipa, o gün beyaz üzerine mavi ve pembe desenli bir bikini giydi. Callum Turner da mavi- beyaz renklerdeki mayosunu giyerek sevgilisiyle uyumlu bir görüntü sergiledi.

Kayalıkların üzerinde güneşlenip romantik anlar yaşayan genç çift, bir noktada paparazzi tarafından görüntülendiklerini fark etti.

Dua Lipa üzerine siyah eteğini giydi, omuzuna da siyah- beyaz çizgili plaj havlusunu aldı ve çift kaldıkları otelin yolunu tuttu.

Bu arada Callum Turner'ın centilmenliği elden bırakmadığı ve ikisini eşyalarının bulunduğu plaj çantasını taşıdığı da görüldü.

Haberin Devamı





BU AŞK ONA YÖNELEN İLGİYİ DE ARTIRDI

Genç oyuncu Callum Turner, kariyeriyle dikkat çekti elbette. Ama kuşağının en başarılı müzisyenlerinden biri olan Dua Lipa ile yaşadığı aşk, üzerine yönelen ilgiyi artırdı.

Maddi açıdan zor bir çocukluk dönemi yaşayan Callum Turner, annesinin büyük desteğiyle bugünlere kadar geldi.

Bir röportajında aslında annesinin kendisine tesisatçı olmasını önerdiğini söylemişti. Ama anlattığına göre onu dinlemedi. Modellikle başladığı kariyerini bugünlere kadar getirdi.

Callum Turner, Dua Lipa'dan önce meslektaşı Vanessa Kirby ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

DUA LİPA AŞKA TÖVBE ETMİŞTİ

Dua Lipa ise aralarında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşi Anwar'ın da bulunduğu tanınmış kişilerle aşk yaşadı.

Son olarak usta yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain Gavras ilişkisiyle konuşuldu. 2023 yılında yaşanıp biten bu ilişkinin ardından Dua Lipa'nın aşka tövbe ettiği söyleniyordu.

Ama sonuç olarak onun aşka mühürlediği kalbinin kilidini Callum Turner açtı.