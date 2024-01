Kalbi 22 yıldır onun için çarpıyor… Aşkını dile dökünce bile gözleri doluyor!

Haberin Devamı

81 yaşındaki usta oyuncu, Eleştirmenlerin Seçimi Kariyer Başarı ödülünü aldığı dün geceki törende yaptığı duygusal konuşma ve 59 yaşındaki eşi Calista Flockhart’la yaşadığı romantik anlarla gündemde… 50 yıllık kariyerine büyük başarılar sığdıran Harrison Ford Star Wars ve Indiana Jones serileri de dahil olmak üzere oynadığı rollerle sinemanın yaşayan efsaneleri arasına girdi

EFSANE KARİYERE BÜYÜK ÖDÜL

Usta oyuncuyu 81 yaşında bir kez daha beyaz perdeye taşıyan Indiana Jones The Dial of Destinty filminin yönetmeni James Mangold Ford’a ödülünü vermek için sahneye çıktığında onun hemen hemen her türden 55 filmde gösterdiği performansı övdü ve usta aktörün tüm rollerini unutulmaz olarak andı.

Sahneye ödülünü almak için çıktığında sesi titreyen Harrison Ford bütün salon tarafından ayakta alkışlanırken "Bu gece burada olmaktan, yaptığımız işin neye dönüştüğünü görmekten ve kariyerimin ilk dönemlerinden beri setlerde bir arada olduğum meslektaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR EŞİNE

Bu önemli ödülü alırken mutluluğu her halinden belli olan Ford’un en büyük teşekkürü ise 2010’dan beri evli olduğu eşi, ünlü yıldız Calista Flockhart’a geldi. Ödül konuşmasında sektörden meslektaşlarına teşekkür ettikten sonra en büyük teşekkür ise usta aktörden eşi Calista Flockhart içindi.

Harrison Ford'un ödül konuşmasını yaparken eşine seslenişi ekranlara böyle yansıdı... Töreni canlıtakip eden izleyiciler Calista Flockhart’ın gözyaşlarına boğulduğu anları sosyal emdyadan paylaştı

Sahneden eşine seslenirken gözleri dolan Harrison Ford "Sevgili eşime teşekkür etmek istiyorum" diyerek başladığı konuşmasında "Desteğe en çok ihtiyacım olduğunda beni destekledi ve inanın desteğe çok ihtiyacım oluyor” sözlerini kullandı.

BİRİ SAHNEDE, BİRİ OTURDUĞU YERDE AĞLADI!

Harrison Ford’u oturduğu yerden dinleyen Calista Flockhart’ın da gözyaşlarına boğulduğu anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. Ödül töreninin kırmızı halısına el ele gelen ünlü çift Ford sahneden ödülüyle indikten sonra da gözyaşları içinde öpüştüler. Bu tatlı anlar da salondaki ünlü yıldızlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

22 yıldır birlikte olan çift kırmızı halıda bile el ele kol kola poz vermeden duramadı

1964'ten 1979'a kadar Mary Marquardt'la, 1983'ten 2004'e kadar da ünlü senarist Melissa Mathison’la evli kalan Harrison Ford’un bu iki evlilikten en büyüğü 57 en küçüğü 33 yaşında 4 çocuğu var. Harrison Ford en sonunda mutluluğu bulduğu üçüncü eşi Calista Flockhart’la tıpkı dün geceki gibi bir ödül töreninde tanışmış ve aşık olmuştu.

22 YIL ÖNCE YİNE BİR ÖDÜL TÖRENİNDE İLK KEZ KARŞILAŞMIŞLARDI

2002 Altın Küre Ödülleri'nde tanışan Ford ve Flockhart, aslında birbirlerini elbette uzaktan tanıyordu. Ancak o gece ilk kez yakınlaşan çift 20 yıldan fazladır süren büyük aşklarının temelini o gece atmışlardı. Harrison Ford Calista Flockhart’a 2009'da Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etti. Bundan bir yıl sonra da evlendiler. Calista Flockhart Harrison Ford için tüm oyunculuk kariyerini bir çırpıda silip attı... Ford ise 60 yaşından sonra böyle büyük bir aşka düştüğü için hâlâ şaşkın ve minnetar olduğunu söylüyor

ONUN UĞRUNA KARİYERİNİ BİR ÇIRPIDA SİLİP ATTI

Bir ekran efsanesine dönüşen Ally McBeal dizisindeki rolüyle bir dünya yıldızına dönüşen Calista Flockhart, Harrison Ford’la birlikte olmaya başladıktan sonra kariyerini büyük ölçüde bir kenara bıraktı. Hatta başarılı oyuncunun geçen yıl Ally McBeal’in devam dizisi için teklif aldığı ortaya çıkmıştı.

O ise yıllardır Harrison Ford’la kurduğu yuvada çok mutlu olduğunu, eşinin kariyerini desteklemeyi, onunla olan evliliğini ve anneliği seçtiğini ve bu kararından da bir gün bile pişmanlık duymadığını söylüyor. Calista Flockhart, Ford'la tanışmadan bir yıl önce, 2001'de yeni doğmuş olan oğlu Liam'ı evlat edinmişti... Şimdi 22 yaşında olan Liam'ı usta aktör kendi oğlu gibi büyüttü ve ona soyadını verdi... Flockhart, üniversite öğrenvisi olan oğlunu okula yollarken ona böyle sarılıp gözyaşı döküyor

TANIŞTIKLARINDA USTA AKTÖR 60, FLOCKHART İSE 38 YAŞINDAYDI

Ünlü çift tanıştıklarında Harrison Ford 60, Calista Flockhart ise daha 38 yaşındaydı. Aralarındaki yıllık fark ve aşk yaşamaya başladıklarında Ford’un artık orta yaşlarını geçmiş bir adam olması o dönemde çok konuşulmuştu. Ancak ünlü çift bunların hiçbirini umursamadan büyük aşklarını evlilikleri boyunca büyütmeye devam ettiler.

Ünlü çift 2010'da gizli bir törenle evlenmiş, bu çok az davetlinin olduğu düğünde Ford'un kot pantolon giydiği çok konuşulmuştu

Calista Flockhart Harrison Ford’dan bahsederken “Bazen onunla aramızda 22 yaş fark olduğunu unutuyorum. Onun hiç yaşlı bir adam gibi görmedim” diyor ve kocasıyla evliliklerinin mutluluk sırrının birlikte çok eğlenmeleri olduğunu söylüyor.

DAHA ÖNCE DE AŞIK OLDU AMA BU BAŞKA…

Özel hayatı konusunda ağzının sıkılığıyla tanınan Harrison Ford da evliliğiyle ilgili olarak verdiği nadir röportajlardan birinde “60 yaşındaydım, Calista’yı gördüm ve ona aşık oldum” demişti. Ancak Ford için bu aşkın anlamı çok derin…

Ünlü oyuncu “Daha önce aşık oldum ve evlilikler yaptım. Ama bu yaşımda hâlâ bir aşkı böylesine hissetmek ve böyle mutlu olmak beklemediğim bir şeydi.” diyerek hayatının sonbaharında yakaladığı bu mutluluğun ne kadar nadir bulunabilecek ve özel bir şey olduğunun altını çiziyor.