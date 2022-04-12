Kaçak âşıklar! Flaşlar patlayınca paniklediler...

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Kaçak âşıklar

Tara de Vries geçtiğimiz günlerde bir mekanda işletmeci Alli Elevi ile el ele poz vererek ilişkisini ilan etmişti. İki sevgili önceki gece Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla panikleyen ikili yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin aracının arka koltuğuna oturan Tara de Vries’ın bu paniğine anlam verilemedi. (Behlül AYDIN)

Baba-kız günü

Eşi Ece Binay'la boşanan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz pazar günü Trump AVM’de görüntülendi. Kızı Lavin’i alışverişe çıkaran ünlü sanatçı, onunla birlikte oyuncak mağazalarını dolaştı. Baba-kız daha sonra sinemaya gidip çocuk filmi “Kırmızı”yı izledi.

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40. bölüm başlıyor

Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy’un yeni yaşını renkli bir partiyle kutladı. Oyuncu çift, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Eşinin 40’ıncı yaşını “Fersoy Boy 40. bölüm başlıyor” notuyla paylaşan Begüm Öner’in eşi için hazırlattığı film klaketli pasta da çok beğeni aldı.

Babasının oğlu

Aslıhan Doğan ve oğlu Hamza Turan, önceki gün Bebek Parkı’nda görüntülendi. Doğan, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olduğu derbi maç öncesi oğlu Hamza ile parka gelerek güzel havanın keyfini çıkardı. Babası Arda Turan’ın 66 sırt numaralı formasını giyen Hamza, parkta adım atmadık köşe bırakmadı. (Behlül AYDIN)

Hayatımda kimse yok

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek’teydi. Beyoğlu’nda bir erkek arkadaşıyla geçtiğimiz gece samimi bir şekilde görüntülenen ünlü oyuncu “Sevgilim değil kendisi, yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım. Kendisi benim arkadaşım, hayatımda kimse yok” dedi. (Behlül AYDIN)

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Sinema keyfi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Kanyon’daydı. Gina Restoran’da yemek yiyen çifte daha sonra Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat da katıldı.