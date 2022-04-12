Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kaçak âşıklar! Flaşlar patlayınca paniklediler...

#Tara De Vries#Alli Elevi#Mahsun Kırmızıgül
Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Kaçak âşıklar

Tara de Vries geçtiğimiz günlerde bir mekanda işletmeci Alli Elevi ile el ele poz vererek ilişkisini ilan etmişti. İki sevgili önceki gece Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla panikleyen ikili yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin aracının arka koltuğuna oturan Tara de Vries’ın bu paniğine anlam verilemedi. (Behlül AYDIN)

Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

Baba-kız günü

Eşi Ece Binay'la boşanan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz pazar günü Trump AVM’de görüntülendi. Kızı Lavin’i alışverişe çıkaran ünlü sanatçı, onunla birlikte oyuncak mağazalarını dolaştı. Baba-kız daha sonra sinemaya gidip çocuk filmi “Kırmızı”yı izledi.

Haberin Devamı

Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

40. bölüm başlıyor

Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy’un yeni yaşını renkli bir partiyle kutladı. Oyuncu çift, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Eşinin 40’ıncı yaşını “Fersoy Boy 40. bölüm başlıyor” notuyla paylaşan Begüm Öner’in eşi için hazırlattığı film klaketli pasta da çok beğeni aldı.

Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

Babasının oğlu

Aslıhan Doğan ve oğlu Hamza Turan, önceki gün Bebek Parkı’nda görüntülendi. Doğan, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olduğu derbi maç öncesi oğlu Hamza ile parka gelerek güzel havanın keyfini çıkardı. Babası Arda Turan’ın 66 sırt numaralı formasını giyen Hamza, parkta adım atmadık köşe bırakmadı. (Behlül AYDIN)

Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

Hayatımda kimse yok

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek’teydi. Beyoğlu’nda bir erkek arkadaşıyla geçtiğimiz gece samimi bir şekilde görüntülenen ünlü oyuncu “Sevgilim değil kendisi, yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım. Kendisi benim arkadaşım, hayatımda kimse yok” dedi. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

 

Sinema keyfi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Kanyon’daydı. Gina Restoran’da yemek yiyen çifte daha sonra Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat da katıldı.

Kaçak âşıklar Flaşlar patlayınca paniklediler...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tara De Vries#Alli Elevi#Mahsun Kırmızıgül

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga