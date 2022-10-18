Kaç yıl oldu görüşmeyeli! Yanında çocuk gibi kaldı

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HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜYLE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU
Bu kapanış gecesinde kırmızı halıda renkli görüntüler oluştu. Bunlar arasında en ilgincine imza atan kişi ise sinemanın en uzun boylu kadın oyuncularından biri Gwendoline Christe oldu.
'JAMES BOND'UN GERÇEK KIZI
Filmin ilk kez seyirci karşısına çıktığı gecede dikkatleri üzerinde toplayan bir başka konuk ise Daniel Craig'in eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Ella Loudon oldu. Babası gibi oyunculuğu tercih eden Loudon, kırmızı halıda Daniel Craig ile birlikte poz verdi. Genç kızın, güzelliği ve boyunun babasını geçmiş olması dikkat çekti. Bu arada Ella, aslında yasal olarak babasının soyadını taşıyor. Fakat kariyerinde annesi Fiona'nın soyadı olan Loudon'ı kullanıyor.
KIYAFETİ DE KONUŞULDU
Biz yine Gwendoline Chrishie'ye dönelim. Oyuncu, sadece boyuyla değil elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Christie, gece için kolları kabarık ve uzun kuyruğu olan bol bir elbise giydi. Görünümünü de yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Böylece zaten uzun olan boyu biraz daha uzun göründü.
BOYLARI 1.80 SANTİMİ GEÇEN KADIN ÜNLÜLER
Gwendoline Christie, sinema ve TV dünyasının en uzun boylu kadın yıldızlarından biri. Ama bu konuda tek değil. Gelin, boyu 1.80 ya da üzerinde olan o ünlüleri bir hatırlayalım.
PRENSES DIANA'YI CANLANDIRIYOR
Son dönemde The Crown aldı dizide Prenses Diana'yı canlandıran Elizabeth Debicki, boyu açısından Gwendoline Christie'nin çok da gerisinde değil. Ondan sadece bir santimetre kısa. Debicki'nin boyu 1.90 santim.
ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA OYUNCU
Çocukluk yıllarından bu yana kamera karşısında olan Brooke Shields, 1.83 santimetre boyunda.
ÜNLÜ ŞARKICI DA UZUN BOYLU
Gelelim genç şarkıcı Taylor Swift'e... Onun boyu 1.80 santimetre.
CRUISE İLE EVLİYKEN DÜZ TOPUKLU AYAKKABI GİYİYORDU
Güzel oyuncu Nicole Kidman da 1.80 santimlik ünlülerden. Şu sanda evli olduğu Keith Urban ile kırmızı halıda yan yana geldiklerinde uzun boyu biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Eski eşi Tom Cruise ile evliyken de yan yana geldiklerinde uzun boyunu vurgulamamak için düz ayakkabılar giyiyordu.
IRELAND, 1.80 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE
Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan Ireland Baldwin, tam 1.85 santimetre boyunda.
BOY FARKI DİKKAT ÇEKİCİ
Sylvester Stallone'nin eski eşi Brigitte Nielsen de onunla aynı boyda. Yani 1.85 santimetre.
GEENA DA EN UZUNLARDAN BİRİ
Thelma ve Louise adlı filmle hafızalara kazınan Geena Davis'in boyu 1.83 santimetre.
UMA THURMAN, 1.80 SANTİM
Uma Thurman da uzun boylu yıldızlardan. Onun boyu 1.80 santim.
UZUN BOYLU TILDA
Tilda Swinton da boy konusunda bu meslektaşlarından geri değil. Onun boyu da 1.80 santimetre.
FOTOĞRAFLAR: AFP, AP, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS