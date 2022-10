Kaç yıl oldu görüşmeyeli! Yanında çocuk gibi kaldı

Haberin Devamı

HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜYLE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Bu kapanış gecesinde kırmızı halıda renkli görüntüler oluştu. Bunlar arasında en ilgincine imza atan kişi ise sinemanın en uzun boylu kadın oyuncularından biri Gwendoline Christe oldu.

Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ile kariyerinde önemli bir çıkış yapan 43 yaşındaki Christie, kapanış gecesinin konuklarından biriydi. Gwendoline Christie hem ilginç tasarımlı elbisesi hem de giydiği topuklu ayakkabılarla daha da uzayan boyuyla dikkat çekti.

Boyu 1.91 cm olan Christie, bir ara kırmızı halıda Glass Onion: A Knives Out Mystery filminin yönetmeni Rian Johnson ile bir araya gelip sohbet etti. İkili, 2017 yılında The Last Jedi adlı filmde birlikte çalışmıştı. Boyu 1.90 santimetrenin üzerinde olan Gwendoline Christie ile 1.66 santimetre boyundaki yönetmen Johnson'ın derin sohbeti ve hasret gidermesi de objektiflere böyle yansıdı.

'JAMES BOND'UN GERÇEK KIZI

Filmin ilk kez seyirci karşısına çıktığı gecede dikkatleri üzerinde toplayan bir başka konuk ise Daniel Craig'in eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Ella Loudon oldu. Babası gibi oyunculuğu tercih eden Loudon, kırmızı halıda Daniel Craig ile birlikte poz verdi. Genç kızın, güzelliği ve boyunun babasını geçmiş olması dikkat çekti. Bu arada Ella, aslında yasal olarak babasının soyadını taşıyor. Fakat kariyerinde annesi Fiona'nın soyadı olan Loudon'ı kullanıyor.

KIYAFETİ DE KONUŞULDU

Biz yine Gwendoline Chrishie'ye dönelim. Oyuncu, sadece boyuyla değil elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Christie, gece için kolları kabarık ve uzun kuyruğu olan bol bir elbise giydi. Görünümünü de yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Böylece zaten uzun olan boyu biraz daha uzun göründü.

BOYLARI 1.80 SANTİMİ GEÇEN KADIN ÜNLÜLER

Gwendoline Christie, sinema ve TV dünyasının en uzun boylu kadın yıldızlarından biri. Ama bu konuda tek değil. Gelin, boyu 1.80 ya da üzerinde olan o ünlüleri bir hatırlayalım.

PRENSES DIANA'YI CANLANDIRIYOR

Son dönemde The Crown aldı dizide Prenses Diana'yı canlandıran Elizabeth Debicki, boyu açısından Gwendoline Christie'nin çok da gerisinde değil. Ondan sadece bir santimetre kısa. Debicki'nin boyu 1.90 santim.

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA OYUNCU

Çocukluk yıllarından bu yana kamera karşısında olan Brooke Shields, 1.83 santimetre boyunda.

ÜNLÜ ŞARKICI DA UZUN BOYLU

Gelelim genç şarkıcı Taylor Swift'e... Onun boyu 1.80 santimetre.

CRUISE İLE EVLİYKEN DÜZ TOPUKLU AYAKKABI GİYİYORDU

Güzel oyuncu Nicole Kidman da 1.80 santimlik ünlülerden. Şu sanda evli olduğu Keith Urban ile kırmızı halıda yan yana geldiklerinde uzun boyu biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Eski eşi Tom Cruise ile evliyken de yan yana geldiklerinde uzun boyunu vurgulamamak için düz ayakkabılar giyiyordu.

IRELAND, 1.80 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan Ireland Baldwin, tam 1.85 santimetre boyunda.

BOY FARKI DİKKAT ÇEKİCİ

Sylvester Stallone'nin eski eşi Brigitte Nielsen de onunla aynı boyda. Yani 1.85 santimetre.

GEENA DA EN UZUNLARDAN BİRİ

Thelma ve Louise adlı filmle hafızalara kazınan Geena Davis'in boyu 1.83 santimetre.

UMA THURMAN, 1.80 SANTİM

Uma Thurman da uzun boylu yıldızlardan. Onun boyu 1.80 santim.

UZUN BOYLU TILDA

Tilda Swinton da boy konusunda bu meslektaşlarından geri değil. Onun boyu da 1.80 santimetre.

