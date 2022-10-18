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Kaç yıl oldu görüşmeyeli! Yanında çocuk gibi kaldı

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#Gwendoline Christie#Taht Oyunları#En Uzun Boylu Kadın Ünlüler
Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 09:41

Sinemanın ünlüleri önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da bir film galasında buluştu. Önemli rollerini, artık James Bond serisine veda eden Daniel Craig'in yanı sıra Kate Hudson, Ethan Hawke, Edward Norton'ın üstlendiği Glass Onion: A Knives Out Mystery (Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven) adlı yapım, Londra Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi.

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HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜYLE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU
Bu kapanış gecesinde kırmızı halıda renkli görüntüler oluştu. Bunlar arasında en ilgincine imza atan kişi ise sinemanın en uzun boylu kadın oyuncularından biri Gwendoline Christe oldu. 

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı


TAHT OYUNLARI İLE HAFIZALARA KAZINDI
Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ile kariyerinde önemli bir çıkış yapan 43 yaşındaki Christie, kapanış gecesinin konuklarından biriydi. Gwendoline Christie hem ilginç tasarımlı elbisesi hem de giydiği topuklu ayakkabılarla daha da uzayan boyuyla dikkat çekti.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı


O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Boyu 1.91 cm olan Christie, bir ara kırmızı halıda Glass Onion: A Knives Out Mystery filminin yönetmeni Rian Johnson ile bir araya gelip sohbet etti. İkili, 2017 yılında The Last Jedi adlı filmde birlikte çalışmıştı. Boyu 1.90 santimetrenin üzerinde olan Gwendoline Christie ile 1.66 santimetre boyundaki yönetmen Johnson'ın derin sohbeti ve hasret gidermesi de objektiflere böyle yansıdı.

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Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

'JAMES BOND'UN GERÇEK KIZI
Filmin ilk kez seyirci karşısına çıktığı gecede dikkatleri üzerinde toplayan bir başka konuk ise Daniel Craig'in eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Ella Loudon oldu. Babası gibi oyunculuğu tercih eden Loudon, kırmızı halıda Daniel Craig ile birlikte poz verdi. Genç kızın, güzelliği ve boyunun babasını geçmiş olması dikkat çekti. Bu arada Ella, aslında yasal olarak babasının soyadını taşıyor. Fakat kariyerinde annesi Fiona'nın soyadı olan Loudon'ı kullanıyor.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

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KIYAFETİ DE KONUŞULDU
Biz yine Gwendoline Chrishie'ye dönelim. Oyuncu, sadece boyuyla değil elbisesiyle de ilgi odağı oldu. Christie, gece için kolları kabarık ve uzun kuyruğu olan bol bir elbise giydi. Görünümünü de yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Böylece zaten uzun olan boyu biraz daha uzun göründü.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

BOYLARI 1.80 SANTİMİ GEÇEN KADIN ÜNLÜLER
Gwendoline Christie, sinema ve TV dünyasının en uzun boylu kadın yıldızlarından biri. Ama bu konuda tek değil. Gelin, boyu 1.80 ya da üzerinde olan o ünlüleri bir hatırlayalım.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

PRENSES DIANA'YI CANLANDIRIYOR
Son dönemde The Crown aldı dizide Prenses Diana'yı canlandıran Elizabeth Debicki, boyu açısından Gwendoline Christie'nin çok da gerisinde değil. Ondan sadece bir santimetre kısa. Debicki'nin boyu 1.90 santim.

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Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA OYUNCU
Çocukluk yıllarından bu yana kamera karşısında olan Brooke Shields, 1.83 santimetre boyunda.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

ÜNLÜ ŞARKICI DA UZUN BOYLU
Gelelim genç şarkıcı Taylor Swift'e... Onun boyu 1.80 santimetre.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

CRUISE İLE EVLİYKEN DÜZ TOPUKLU AYAKKABI GİYİYORDU
Güzel oyuncu Nicole Kidman da 1.80 santimlik ünlülerden. Şu sanda evli olduğu Keith Urban ile kırmızı halıda yan yana geldiklerinde uzun boyu biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Eski eşi Tom Cruise ile evliyken de yan yana geldiklerinde uzun boyunu vurgulamamak için düz ayakkabılar giyiyordu.

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Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

IRELAND, 1.80 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE
Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan Ireland Baldwin, tam 1.85 santimetre boyunda.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

BOY FARKI DİKKAT ÇEKİCİ
Sylvester Stallone'nin eski eşi Brigitte Nielsen de onunla aynı boyda. Yani 1.85 santimetre.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

GEENA DA EN UZUNLARDAN BİRİ
Thelma ve Louise adlı filmle hafızalara kazınan Geena Davis'in boyu 1.83 santimetre.

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

UMA THURMAN, 1.80 SANTİM
Uma Thurman da uzun boylu yıldızlardan. Onun boyu 1.80 santim.

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Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldı

UZUN BOYLU TILDA
Tilda Swinton da boy konusunda bu meslektaşlarından geri değil. Onun boyu da 1.80 santimetre.

FOTOĞRAFLAR: AFP, AP, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

 

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#Gwendoline Christie#Taht Oyunları#En Uzun Boylu Kadın Ünlüler

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