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Haber Giriş: 02.09.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...

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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...
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Oyuncu Kaan Yıldırım ve sevgilisi Hadise, bir süredir yaşadıkları aşkla magazin gündeminde. Kaan Yıldırım, klip çekiminde Hadise ile çekilmiş bir fotoğrafını “Küçük bir yol” notuyla paylaştı.

Şarkıcı Hadise ve gözlerden uzak aşk yaşamaya çalıştığı Kaan Yıldırım, birlikteliklerini artık saklamıyor.

Geçtiğimiz haftalarda aşka gelen Hadise sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaşmıştı.

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...

Son olarak Kaan Yıldırım da sevgilisi Hadise ile çekilmiş bu fotoğrafını 'küçük bir yol' mesajıyla paylaştı.
Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı: Küçük bir yol...


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