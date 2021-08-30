Kaan Dimili hayatını kaybetti... Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü iptal edildi!

3 Eylül Cuma günü Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babasının vefatıyla sarsıldı. Çift düğünü ileri bir tarihe erteledi.

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi yasakları biter bitmez düğün planlarında değişiklik yaparak 3 Eylül Cuma gününde evlenme kararı almışlardı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünün hazırlıklarını tamamlayan Nazlı Kayı acı haberle yıkıldı. Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından çift düğünlerini erteleme kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli dostlarımız,

3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı’nın değerli babası Sayın Kaan Dimili’yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür...

Dimili ve Sabancı Ailesi

CENAZESİ BUGÜN

Kaan Dimili'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu. Mert Dimili abisinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu:

Abim Av. Kaan Dimili’yi geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaybettik. Mekanı cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Çarşı Cami'nden kaldırılarak Yeni mezarlığa defnedilecektir. Rahat uyu canım abim..

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