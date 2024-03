İhanet hem aklını başına getirdi hem de eve yeni bebeği: Artık gözü başkasını görmüyor... En iyisi sensin karıcığım!

Haberin Devamı

Böyle ilk anda inanılmaz gelse de bunun örneklerine belki çevrenizde de tanık olmuşsunuzdur. Ya da belki siz yaşamışsınızdır.

O, insanın dünyasını sarsan ihanetin ardından eşler aslında birbirlerini ne kadar sevdiklerini fark eder. Kaybetmekten ne kadar korktuklarını, belki davranışlarını değiştirir, ilişkiyi daha bir sıkı sahiplenir.

Bunun örneklerinden biri de gösteri dünyasında yaşandı. Dillere destan bir aşkla evlenen ünlü çiftin erkek tarafı günün birinde bir projedeki rol arkadaşıyla el ele paparazzi objektiflerine yakalandı.

İnkar edecek gibi bir durumu da yoktu üstelik. Gecenin bir vakti, yanındaki genç kadınla el ele oturuyordu.

Bir anda herkes çok da eski bir zamanda kurulmamış olan bu yuvanın dağılacağını sandı. Ama öyle olmadı. Karısını aldatan o ünlü, kamuoyunun karşısında ondan özür diledi.

Haberin Devamı

Sonra çift evliliklerinin geleceğini düşünerek kendine yeniden çeki düzen verdi. Üstelik ihanetin ardından yaşanan gelişmeler onları birbirlerine biraz daha yakınlaştırdı. Ailelerine bir çocuk daha katıldı.

Şimdi ise sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa işler gayet yolunda gidiyor. Çünkü; birbirlerinin doğum günlerini coşkulu sosyal medya paylaşımlarıyla kutluyorlar.

BİRBİRLERİNİN YENİ YAŞINI COŞKUYLA KUTLADILAR

Olayı takip edenler bilir, yeni kuşakların gözde yıldızlarından Justin Timberlake ile Jessica Biel'den söz ettiğimizi....

Bundan birkaç yıl önce bir ihanet olayıyla sarsılan evlilikleri yıkılmadı tam tersine daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

Hatta çift, birbirinin ardı sıra yakın doğum günlerini sosyal medya hesaplarından kutladı.

İlk kutlama Jessica Biel'den geldi. Güzel oyuncu, Justin Timberlake'in 31 Ocak'taki 43'üncü yaşını Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla kutladı.

Hazırladığı özel videoyu Cher'in I Got You Babe adlı şarkısı eşliğinde paylaştı. Bu videoya "Sen her zaman benimsin... Mutlu yıllar bebeğim" mesajını yazdı.

Haberin Devamı

ŞİMDİ SIRA JUSTIN'E GELDİ

Bu kez de sıra Justin Tinmberlake'e geldi. Ünlü yıldız karısı Jessica'nın 41'nci yaşını yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Timberlake'in karısının onuruna hazırladığı video, çiftin birbirlerine sımsıkı sarıldığı sevgi dolu pozlarını bir araya getiriyor.

Timberlake'in viodeoya eşlik etmesi için seçtiği parça ise Tina Turner'dan The Best (En İyi) oldu. Yıldız karısına "Bunu söylemenin başka bir yolu yok. Sen en iyisin, seni seviyorum" diye seslendi.

Jessica Biel ile Justin Timberlake, 2012 yılında evlendiler. Çiftin 8 yaşında Silas ve üç yaşında Phineas adında iki tane erkek çocuğu bulunuyor.

Haberin Devamı

BİR BARIN BALKONUNDA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Biraz önce kısaca değindiğimiz Justin Timberlake'in ihanet olayını da bir hatırlamak gerekirse... O dönemde çok konuşulan bu olay 2019 yılında yaşandı. Timberlake, Palmer adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Alisha Wainwright ile bir gecenin ilerleyen saatlerinde el ele görüntülendi.

New Orlans'taki bir barın balkonunda paparazzi objektifine takılan o görüntüler çiftin evliliği üzerine kara bulutlar gibi çöktü. Üstelik o sırada Timberlake'in parmağında evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Justin Timberlake, Alesha Wainwright ile aldatma iddialarına adı karıştıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti.

Haberin Devamı

Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

KAMUOYUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEDİ

Timberlake, maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."

Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Haberin Devamı

Justin Timberlake, rol aldığı filmle ilgili de şu satırları yazdı. "Palmer'da çalışmaktan inanılmayacak kadar gurur duyuyorum. Bu filmi yapmayı istiyorum ve insanlar onu seyredeceği için heyecanlıyım." Bu açıklamanın ardından basına Timberlake'in eşinin baskısı üzerine böyle bir özür mesajı paylaştığı iddiaları yansıdı. Ancak bu konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

KOCASINA YENİ KURALLAR KOYDU... SONRA İKİNCİ BEBEK GELDİ

Bütün bu gelişmelerin ardından Biel'in kocasına şehir dışına çalışmaya gittiği dönemlerle ilgili sınırlamalar getirdiği iddiaları basına yansıdı.

Buna göre Biel artık eşinin arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca çekim için uzun süre evden ayrılacağında kendisi ve oğlunu da yanında götürme konusunda anlaştı.

Bir başka ayrıntı daha... Bu ihanet yaşandığı sırada Justin ile Jessica'nın sadece büyük çocukları vardı. Olay yatışıp özürler dilenip evlilik toparlandıktan sonra çift bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.