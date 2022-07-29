İhanetin gölgesi silindi: Kızgın kumlarda büyük aşk!

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FIRTINAYI ATLATTILAR

Belli ki ünlü şarkıcı, oyuncu olan eşini bu kadar üzdüğü için kendisi çok pişman olmuştu. Kamuoyuna açık bir şekilde ondan özür diledi. Sonra da ünlü çift, bu "fırtınayı" atlattı ve mutlu evliliklerine kaldığı yerden devam etti. Bu sarsıntının ardından 2020'de ikinci erkek çocukları da aralarına katıldı.

ROL ARKADAŞIYLA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, ünlü şarkıcı Justin Timberlake ile oyuncu eşi Jessica Biel. 2019 yılında bir projede birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele görüntülenen Timberlake ile Biel'in yuvası güçlü bir sarsıntı geçirmişti. 2012 yılında evlenen Timberlake ile Biel görünüşe göre o sorunları gerçekten aştılar ve mutluluklarını geri kazandılar.

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40 yaşındaki Jessica Biel ile 41 yaşındaki Justin Timberlake, önceki gün tatil için gittikleri İtalya'nın Sardinya adasında objektiflere takıldı. Bir ara lüks bir yatla tura çıkan ünlü çift, daha sonra da kumsalda denizin ve güneşin tadına vardı. Timberlake ile Biel, o sırada da sık sık romantik anlar yaşadı.

İHANETİN GÖLGESİ SİLİNDİ

Hatta bir ara Timberlake şezlongda Biel de hemen önünde yere serdiği havlunun üzerinde otururken dayanamayıp birbirleriyle uzun uzun öpüştüler. Aralarına ihanetin gölgesinin girdiği 2019 yılından bu yana da hem Timberlake'in hem de Biel'in kötü günleri geride bıraktığı artık iyice netleşmiş oldu.

TIMBERLAKE GİYİNİK, BIEL BİKİNİYLE

Justin Timberlake, kumsalda geçirdikleri saatler boyunca üzerindeki şortunu ve uzun kollu tişörtünü hiç üzerinden çıkarmadı. Şapkasını ve güneş gözlüğünü de eksik etmeyen Timberlake, eşi Jessica Biel'in güneş kremi sürmesine de yardımcı oldu. Jessica Biel ile desenli bikinisiyle güneşlenmeyi tercih etti.

2007'de flört etmeye başlayan ardından 2012'de evlenen Justin Timberlake ile Jessica Biel'in, Silas Randall adında 7 yaşında ve Phineas adında iki yaşında iki oğlu bulunuyor.

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2012 YILINDA EVLENDİLER

Justin Timberlake ile Jessica Biel, 2012 yılında İtalya'da gösterişli bir törenle evlenmişlerdi. Çift, bu süre içinde Biel'in deyişiyle "inişler ve çıkışlar" yaşadı. Hatta 2019'da bu durum beklenmedik bir şekle büründü.

EVLİLİKLERİ CİDDİ BİR SARSINTI GEÇİRDİ

Justin Timberlake, 2019 yılında Palmer adlı projede birlikte kamera karşısına geçtiği Alisha Wainwright ile bir barın balkonunda el ele görüntülendi. Yani bir başka deyişle mutlu çift çok ciddi bir sarsıntı geçirdi.

EL ELE YAKALANMIŞLARDI

New Orleans'ta bir barın balkonunda objektiflere yakalanan ikilinin aşırı samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. O anlarda Timberlake'in parmağında evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Justin Timberlake, evlenmeden önce Biel ile flört ederken de aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti. Timberlake, 2010 yılında erkek arkadaşlarıyla çıktığı bir gece gezmesinde bir kulüpte tanıştığı Joey Williams ile flört etmiş ve geceyi de onunda geçirmişti.

KARISINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Justin Timberlake, Alesha Wainwright ile aldatma iddialarına adı karıştıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti. Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

'MASKADINI AŞAN BİR DAVRANIŞ'

Timberlake, maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil." Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

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Bütün bu gelişmelerin ardından Biel'in kocasına şehir dışına çalışmaya gittiği dönemlerle ilgili sınırlamalar getirdiği iddiaları basına yansıdı. Buna göre Biel artık eşinin arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca çekim için uzun süre evden ayrılacağında kendisi ve oğlunu da yanında götürme konusunda anlaştı.

Justin Timberlake, rol aldığı filmle ilgili de şu satırları yazdı. "Palmer'da çalışmaktan inanılmayacak kadar gurur duyuyorum. Bu filmi yapmayı istiyorum ve insanlar onu seyredeceği için heyecanlıyım." Bu açıklamanın ardından basına Timberlake'in eşinin baskısı üzerine böyle bir özür mesajı paylaştığı iddiaları yansıdı. Ancak bu konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

COVİD 19 KARANTİNASINDA İKİNCİ BEBEK SÜRPRİZİ

2019 yılında yaşanan bu aldatma olayının ardından 2020 yılında Covid 19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurduğu sırada ünlü çiftten şaşırtan bir haber geldi. Justin Timberlake ve Jessica Biel bir erkek çocuk sahibi daha oldu. Pandemi yüzünden yaşanan kapanmalar nedeniyle hamileliğini meraklı gözlerden saklayan Biel ve Timberlake sonunda mutlu haberi takipçipleriyle sosyal medyadan paylaştı.