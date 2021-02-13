MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi
GeriMagazin 20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Splash News
Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi
Abone Olgoogle-news

İnişli çıkışlı bir kariyer yolculuğu sürdüren Britney Spears, hem hakkındaki belgeselle yeniden gündeme geldi hem de 20 yıl önceki 'defterler' yeniden açıldı.

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
39 yaşındaki iki çocuk annesi Britney Spears'ın hayatını konu alan Framing Britney Spears adlı belgeselin ardından ilk gençlik dönemlerindeki sevgilisi olan Justin Timberlake de sessizliğini bozdu. Jessica Biel ile iki çocuklu bir evlilik sürdüren Timberlake, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla 20 yıl önceki sevgilisi Britney Spears'tan özür diledi.

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi

'ÇUVALLADIM' DİYE YAZDI
Timberlake, “Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson’dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum” dedi.

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi


BİR ZAMANLARIN GÖZDE ÇİFTİ
Justin Timberlake ile Britney Spears, 1998 ile 2002 yılları arasında sevgili olmuşlardı. Çift, o dönem magazin basınının gündeminden hiç inmiyordu.

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi
KARISINDAN DA AYNI ŞEKİLDE ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Sosyal medya üzerinden özür dilemek Justin Timberlake'in yabancı olmadığı bir konu aslında. Timberlake, adı aldatma söylentilerine karıştığı dönemde de eşi Jessica Biel'den özür dilediğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi

'SEVDİKLERİMİ YARALADIM'  
Justin Timberlake, 2019 yılında Palmer adlı yapımda birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Timberlake, eşini aldattığı iddialarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.Timberlake daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karısından özür dilemişti. Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

20 yıl sonra eski sevgilisinden özür diledi

'MAKSADIMI AŞTIM'
Timberlake, maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil." Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle