Kocasına 'Kısırlaştırma ameliyatı ol' diyordu.... Madem doğurmaya beş yıl ara verdin, haydi bunu kutlayalım!

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Artık kendisi için sıradan bir olay haline gelen hamileliği ise kız kardeşi ve ailenin gelini tarafından büyük bir kutlama partisine dönüştürüldü.

Her ne kadar kendisi pek gönüllü olmasa da annesi de dahil ailenin 'kızlar ekibi' yakında dünyaya gelecek olan erkek bebek için bir parti düzenledi.

Yıldız da o anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bir bakalım şimdi bu bebek partisinin kahramanlarına...

Olayın kahramanı kısa süre sonra dördüncü kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı Jessie James Decker.

Amerikan futbolu oyuncusu Eric Decker ile evli olan 35 yaşındaki Jessie James Decker bir süre önce ilginç hamilelik öyküsünü anlatmıştı. Onu da hatırlayacağız. Ama önce bebek partisine dönelim.

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KARDEŞİ, ANNESİ, AİLENİN GELİNİ VE KIZI

Decker, Instagram hesabında anlattığına göre aslında yeni doğacak erkek bebeği için böyle bir kutlama yapmaya pek istekli değildi.

Fakat kız kardeşi ve erkek kardeşinin karısı, yanlarına Jessie'nin annesini de alarak onu bu iş için ikna etti.

Öncelikle Jessie ve Eric Decker'in en küçük çocuklarının şu an 5 yaşında olduğunu hatırlatarak aradan geçen bunca zamanda hiç bu tür bir kutlama yapılmadığını söylediler.

Sonra da Jessie James Decker'ı ikna edecek o cümleyi sarf ettiler: Bu bebek bir kutlamayı hak ediyor!

BİR ÖRNEK PİJAMALAR GİYDİLER

Sonunda bir kez daha anne adayı olan Jessie James de bunu kabul etti. Aile arasında küçük bir kutlama yapıldı.

Herkes bir örnek yeşil kareli pijamalarını giydi. Partinin temasına uygun renkte yeşil bej balonlarla dört bir yan süslendi.

Doğa temalı partide aileye katılacak olan bebek Decker için bir de pasta kesildi. Decker çiftinin kızı da yeni kardeşi için düzenlenen kutlamada yer aldı.

Jessie James Decker, o partide ailesi tarafından böylesine sevgiyle kucaklandığı için ne kadar mutlu olduğunu sosyal medya paylaşımında ifade etti.

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Bunca sevgi yüzünden çok duygulandığını ve gözyaşlarını tutamadığını da belirtti. Sonra da paylaşımını şu sözlerle bitirdi: "Bu bebek çok seviliyor."

İKİ ERKEK VE BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR

Jessie James Decker ile Eric Decker, 2013 yılından bu yana evliler. Çiftin ilk çocuğu Vivianne şu anda 9 yaşında.

Onun yanı sıra 8 yaşında Eric Thomas ve 5 yaşında Forrest Bradley adında iki tane de erkek çocuğu var çiftin.

KISIRLAŞTIRMA AŞISI İÇİN ISRAR EDİYORDU

Jessie James Decker, bu yeni hamileliğini çok ilginç bir şekilde duyurmuştu. Aslında daha fazla çocuk istemediğini ve bu yüzden kocasına "kısırlaştırma ameliyatı ol" diye ısrar ettiğini anlatan Decker, Eric'in bu uyarıları hiç dikkate almadığını anlattı.

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Sonunda dördüncü kez hamile kaldığını belirtti Jessie James. Hatta testi ilk olarak kendisinin yaptığını sözlerine ekledi. Kocasının önce ona inanmadığını ama test sonucunu görünce çok sevindiğini anlattı.

2013 YILINDA EVLENDİLER

Jessie James Decker her ne kadar yeni bebek istemese de doğacak oğlu için son derece heyecanlı olduğunu da gizlemedi.

Şarkıcı Jessie James Decker, hamile olduğunu açıkladığı paylaşımında "Şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu anlıyorum. Bu yeni bebek şaşırtıcı ve beklenmedik. Ama bir bebek bu dünyada olabilecek en büyük nimet. Ayaklarımız yerden kesildi" dedi.

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BİRİ ŞARKICI DİĞERİ SPORCU

Tam adıyla Jessica Rose James Decker, tanınmış bir Amerikalı country şarkıcısı. İki yaşından beri şarkı söyleyen Jessie James, genç yaşında müzik dünyasında ün kazandı.

Eric Decker ise tanınmış bir Amerikan futbolu yıldızı. Çift; 2013 yılının haziran ayında evlendi. Aynı yılın eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar.