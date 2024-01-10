Ünlü oyuncu düğününü köşe bucak gizlemişti: Gelin olmak berbat bir şey!

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Ama bazıları da ne kadar gösterişli bir törenle evlenirlerse evlensinler bunu meraklı gözlerden saklamayı tercih eder.

Hayatlarının bu en mutlu gününü fazla göz önüne çıkarmadan sadece aile ve yakın dostlarıyla kutlamayı isterler.

İşte bunlardan biri de sinemanın genç yıldızlarından Jennifer Lawrence idi. 2019 yılında Cooke Maroney ile tüm meraklı gözlerden uzakta hayatını birleştirdi ünlü oyuncu.

Her ne kadar hayranları o düğünde neler olup bittiğini çok merak etse de o bu konuda çok fazla görüntü ve bilgi sızdırmadı dışarıya.

Jennifer Lawrence, 2019 yılında Cooke Maroney ile hayatını birleştirdiği düğünü hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

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Fakat Lawrence, önceki gece katıldığı Altın Küre ödül töreninde düğünüyle ilgili bazı ilginç açıklamalarda bulundu. E! News'a ayaküstü konuşan Lawrence "gelin olmanın berbat bir şey" olduğunu söyledi.

Anlattığına göre bunun nedeni de çok ilginç: " Gelin olmak berbat bir şey. Çünkü en çok gelen konukların eğlenip eğlenmediği konusunda endişe duydum. Bu da günü benim için stresli hale getirdi" diye konuştu güzel oyuncu.

Lawrence itiraf ettiğine göre düğünün konuklarından biri olan ünlü oyuncu Robert de Niro'ya eğer eğlenmiyorsa evine gitmesini bile önerdi.

Aralarında Joy Year'ın da bulunduğu üç tane filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Robert De Niro'ya eğer eğlenmiyorsa evine gitmesini önermiş güzel oyuncu.

Jennifer Lawrence ile Robert de Niro, Silver Linings Playbook, American Huskle ve Joy Year adlı filmlerde usta oyuncuyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

O anlarda neler olduğunu şöyle anlattı Lawrence: " Etrafıma baktım ve tanımadığı kişilerin arasında ortalıkta dolaşan Bob'u gördüm. Yapmak istediği şeyin bu olmadığını düşündüm. Yanına gittim ve ona fısıltıyla evine gitmesini söyledim. O kibardı ve ailemle sohbet ediyordu. Ama onun eve dönmesi bana kendimi iyi hissettirdi."

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33 yaşındaki Jennifer Lawrence ve sanat galerisi yöneticisi olan 38 yaşındaki Cooke Maroney, 2019 yılının ekim ayında Rhode Island'daki tarihi bir yapıda hayatlarını birleştirdi.

Dügünün ünlü konukları arasında sadece Robert De Niro yoktu. Onun yanı sıra Adele, Kris Jenner, Emma Stone gibi ünlüler de çiftin mutluluğuna tanıklık etti.

Söylediğine göre Jennifer Lawrence, düğün sırasında konukların eğlenip eğlenmediklerinin yanı sıra başka bir ayrıntı yüzünden de endişe duydu. Sürekli konukların üşüyüp üşümediğini merak etti.

Lawrence düğününde konukların eğlenip eğlenmediğinin yanı sıra üşümelerinden de çok endişe ettiğini gizlemedi.

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Bu konuda da şunları söyledi ünlü oyuncu "Hiç unutmayacağım... Konukların üşüyüp üşümediğini merak ediyordum. Ve bütün arkadaşlarım bana yalan söylüyordu. Kimsenin üşümediğini, herkesin iyi olduğunu söylüyorlardı."

Jennifer Lawrence'ın anlattığına göre annesi soğuktan şikayet ediyordu. Bir ara dışarısının çok soğuk olduğunu belirtip "Anneannen ölmek üzere" bile dedi güzel oyuncuya.

Jennifer Lawrence kendisini bu kadar büyük endişeye kaptırmasına neden olan düğünü sağ salim bitirdi.

Çiftin Cy adını verdikleri erkek bebekleri de 2022 yılında dünyaya gözlerini açtı. Lawrence ile Marone, 2018 yılında flört etmeye başlamıştı. Zaten çok vakit geçirmeden de ilişkilerini resmiyete döktüler.

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Lawrence ve Maroney'in Cy adını verdikleri erkek bebekleri 2022 yılında dünyaya geldi.





Lawrence ve Maroney, düğünlerini de meraklı gözlerden uzakta gerçekleştirdi. Ancak paparazzinin uzaktan çekebildiği birkaç kare yansıdı basına.