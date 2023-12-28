Bodrum aşkı bitmek bilmedi.... Kimse yokken keyfini çıkarıyor

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Dünyaya uzanıp baktığımızda ise mevsim ne olursa olsun Bodrum'dan vazgeçemeyenler var. Üstelik bunların bazıları Bodrum'un güzelliklerini yaşamak için sezon dışı yani kış mevsiminde bile geliyorlar.

Çünkü ülkelerindeki buz gibi havanın yerine orada onları ılık bir güneş ve benzersiz bir doğa karşılıyor.

İşte Bodrum'dan vazgeçemeyenlerden biri de İngiliz yıldız Jennifer Ellison. Daha geçen ay Bodrum'da bir kış tatili yapan Ellison, bu kez de Noel tatilini fırsat bilerek Bodrum'a gitti.

Uzun süre fazla kilolarıyla başı dertte olan Jennifer Ellison, bu konuyu kafasında çözüp kendini olduğu gibi kabul etmenin ve katı diyetlerle vedalaşmanın keyfini de Bodrum'un mavi sularında çıkarıyor.

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BİR KEZ DAHA TATİLİ FIRSAT BİLDİ

40 yaşındaki üç çocuk annesi Jennifer Ellison, sarı bikinisiyle birkaç ay önce görüntülendiği Bodrum'da paparazzilerin karşısına bu kez üst ve alt parçaları farklı renkte bikinisiyle çıktı.

Aslında yaz sıcağı hüküm sürmemesine rağmen İngiltere'ye göre ılık olan havanın keyfini de bu şekilde çıkardı.

Jennifer Ellison son dönemde Greatest Days adlı müzikalde rol almasıyla gündemde. Ama ondan önce de sürekli mücadele ettiği kilo sorunuyla konuşuluyordu. Kendi itiraf ettiğine göre bu durum onu yıllar boyunca çok rahatsız etti. Hatta deyim yerindeyse hayatını zindana çevirdi.

Söylediğine göre de 40 yaşına gelip üç çocuk sahibi olduktan sonra bu konuya kendi zihninde bir çözüm buldu. Kendini ve bedenini olduğu gibi kabul edip sağlığına yoğunlaştı.

ARTIK HALİNDEN MEMNUN

Bir dönem sürekli zayıflayıp şişmanlayan Ellison, çoktan diyet yapmayı bir kenara bıraktı ve şu an bulunduğu kilodan da gayet memnun.

Ellison, New! adlı dergiye verdiği röportajda "Ben hiçbir zaman fiziksel olarak çok zayıf değildim. Ama şu anda olduğum gibi mutluyum. Bikini de giysem elbise de giysem kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

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Şu anda 63 kilo olduğunu söyleyen Jennifer Ellison, "Mutluyum ve kendime güvenim tam. Artık kendimi harika görünmek ya da bu konuda bir yarışa girmek zorunda hissetmiyorum. Diyet yapmayı bıraktım" diye sürdürdü sözlerini.

Sürekli denediği moda diyetlerin bir işe yaramadığını anlatan Jennifer Ellison "Bu yüzden pes ettim. Yıllar geçtikçe öyle çok kilo alıp verdim ki artık sağlıklı beslenmeye çalışıyorum" dedi.

KENDİNE GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ

Ellison daha önce de kilo aldığı dönemde hissettiklerini anlatmıştı. Yani bugünkü ruh haline ulaşması hiç kolay olmadı. Bir ara çok kilo aldığında kendine güvenini tamamen kaybettiğini gizlemedi.

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O dönemde menajeri kendisine oyuncu seçmelerine katılmasını söylediğinde sırf kendine güvenmediği için hep onu reddettiğini sözlerine ekledi.

"Ben mesleğime geri dönebileceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü birilerinin beni oyuncu olarak isteyeceğine inanmıyordum "diyen Ellison, "O dergilere poz veren sanki ben değildim" diye hissettiklerini anlattı.

Bir dönem kamera karşısına geçtiği Loose Women adlı yapımda oynarken de anksiyete yaşadığını itiraf etti Ellison " İnsanlar benim geçmişteki halimi görecek ve bana bakıp 'ne oldu sana böyle!' sorusunu soracaklar diye korkuyordum" diye anlattı.

ÜÇ OĞLU İÇİN KENDİNE İYİ BAKMAYA BAŞLADI

2009 yılından bu yana Rob Tickle ile evli olan Jennifer Ellison, sağlıklı beslenmeye ve kilosunu bu kadar takıntı haline getirmemeye çocukları uğruna karar verdiğini daha önce anlatmıştı.

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Üç tane küçük çocuk annesi olan Ellison bu konuda şunları söyledi: " Bir detoks merkezine gittim. Orada bir dilim elma yiyip kilometrelerce yürüyordum. Açlıktan ölecek hale gelmiştim. Sonra bana birisi bir benzetmeden söz etti."

İşte Ellison için o sözler ders niteliğinde olmuş. O benzetmeye gelirsek... Uçak yolculuğu yapanların iyi bildiği gibi kalkış öncesi yapılan anonsta oksijem maskesi kısmına gelindiğinde "Önce kendi maskenizi takın sonra çocuğunuzunkini" denir.

İşte kendisine bunun hatırlatılması Ellison için bir dönüm noktası oldu. Üç oğluna iyi bir anne olmak için kendine dikkat etmeye karar verdi.

Bunu da şu sözlerle anlattı Jennifer Ellison " İyi bir anne olmak için önce kendine iyi bakmalısın. Bu yaptığım kendimi ihmal etmekti."

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Anlattığına göre artık "yarışır gibi" kilo vermeye çalışmıyor Ellison. Sadece sağlıklı olmayı ve kendini nasılsa o şekilde sevip mutlu olmayı tercih ediyor.