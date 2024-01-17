Gezmekten evlenmeye fırsat bulamadılar... Ama balayı çoktan başladı

Haberin Devamı

İkisi de yine her zamanki gibi çok şıktı. İkisi de yine kendinden emin bir şekilde mutluluk ve aşk tablosu sergiliyordu.

Lüks restorana girerken de çıkarken de elleri birbirinden hiç ayrılmayan çift, sürekli yüzlerine karşı patlayan flaşlardan korunmak için de gece vakti güneş gözlüklerini takmıştı.

HİÇ EVDE OTURMUYORLAR

Hangi ünlü çiftten mi söz ettik? Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak nitelendirilen Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'den elbette.

Bir türlü yaşadıkları ABD'deki evlerinde oturmayan çift, yine bir İtalya tatilinde şu sıralarda. Geçen hafta sonu da Milano'da gittikleri lüks bir restorana girişte görüntülendiler.

Haberin Devamı



50'li yaşlarının ortalarına gelmesine rağmen fiziğine çok güvenen Lauren Sanchez, şeffaf bir elbise giydi o gece için.

Tepeden tırnağa siyahlara bürünen Sanchez'in nişanlısı Bezos da giyiminde renklerini nişanlısına uydurmuştu. İkisi de sürekli patlayan flaşlar yüzünden gözlerinin rahatsız olmaması için gün çoktan batmış olmasına rağmen güneş gözlüklerini çıkarmadı.

LÜKS YATTA NİŞANLANDILAR

Nişanlarını, Bezos'un sahip olduğu yarım milyar dolar değerindeki Koru adlı yatta yapan çift, o zamandan bu yana da kelimenin tam anlamıyla çok uzun bir tatilde gibi yaşıyor.

İtalya, Fransa, İspanya deyip hiç durmadan geziyorlar. Onlarla ilgili yapılan yorum da "Gezmekten evlenmeye fırsat bulamadılar" şeklinde oluyor elbette.

Damat adayı dünyanın en zengin iş insanlarından biri olunca dünyada bu işin meraklıları da onların gösterişli olacağa tahmin edilen düğününü bekliyor.

Ama Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bir türlü düğün planı yapıp hazırlıklara başlamış değiller.

Haberin Devamı

'SADECE BEŞ AYDIR NİŞANLIYIZ... KEYFİNİ ÇIKARALIM'

Aslında Sanchez, bir süre önce verdiği röportajda düğünle ilgili bütün ayrıntıları Bezos'un kendisine bıraktığını söyleyip yine de evlenmek için acele etmediklerini belirtmişti.



Lauren Sanchez o dönem verdiği röportajda henüz düğün konusunda net bir plan olmadığını belirtip "Zaten sadece beş aydır nişanlıyız" diyerek bu konuda çok da acele etmediklerini belirtti.

Sanchez, düğün hazırlıklarıyla ilgilenmenin kendi sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi. Jeff Bezos'un ise bu konuda sorduğu "Sen de düğün planıyla ilgilenecek misin?" sorusuna 'O kadar aptal mı görünüyorum" diye yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Bu ünlü çiftle ilgili şu ayrıntıyı da atlamayalım... Ünlülerin evlenme tekliflerini de bilirsiniz... Çoğu başlı başına bir olay. Örneğin Kanye West eski karısı Kim Kardashian'a kendisiyle evlenmesi için teklif götürürken kocaman bir stadyumu kapatmıştı. Elbette kameralar, fotoğrafçılar ve aile üyeleri de oradaydı.



Fakat dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos kendisinden beklenmeyecek kadar sakin bir evlilik teklifinde bulundu Lauren Sanchez'e. Tabii ki ona verdiği 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğünü bir kenara koyarsak.

Haberin Devamı

Sanchez, Vogue dergisine verdiği röportajda nişan yüzüğünü yastığının altında bulduğunu söyledi.

Tabii o sırada çift, Bezos'un yarım milyar dolarlık mega yatında bulunuyorlardı.

Üstelik evlilik teklifi tam Sanchez yüzündeki makyajı temizlemiş yatağa girmek üzereyken geldi.

Yani böyle bir teklifin hiç beklenmeyeceği bir anda. Bezos yüzüğün bulunduğu kutuyu açtığında ise neredeyse bayılacağını sözlerine ekledi.

ONUN SOYADINI ALIP 'BAYAN BEZOS' OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR: Lauren Sanchez, evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını da ifade etti. Bu konudaki soruya "Yüzde yüz evet. Bayan Bezos olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yanıt verdi. Bu arada Sanchez, yastığının altından çıkan 2 buçuk milyon dolarlık nişan yüzüğünü de her fırsatta gözler önüne seriyor.

Haberin Devamı

Bezos'un sürekli çalıştığını anlatan Sanchez'in söylediğine göre kafasını en çok meşgul eden ayrıntı ise o büyük günde giyeceği gelinlik. Bir sürü ünlü modacı arasından bir seçim yapmak zorunda.

Her ne kadar Bezos'un evlilik anlaşması yapmayı planladığı konuşuluyor olsa da bu konuda Sanchez'in anlattıkları başka.

Bunu da şöyle ifade etti o röportajda " Jeff'in 161. 3 milyar dolarlık serveti düşünüldüğünde bununla birlikte gelen birçok fırsat var. Bunları çok ciddiye alıyorum. Biz zaten Jeff ile birbirimize bakıyoruz ve diyoruz ki "Biz bir takımız. Yani her şeyi paylaşıyoruz."