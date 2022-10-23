Jacqueline Bisset: Sohbet etmek mutluluğun büyük bir parçası

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◊ Filmde çok etkileyici diyaloglar var... Siz de filmdeki karakteriniz Rose gibi çevrenizdekilerle böyle güzel konuşmalar yapar mısınız?

- Evet... Sohbet etmenin mutluluğun büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Dinlemek ve konuşmak... Bu film için ikisi de çok önemli unsurlardı.

◊ Filmlerinizdeki etkileyici cümleleri daha sonra gündelik hayatınızda kullandınız mı?

- Hayır, çok uzun bir senaryoydu. Hepsini unutmadım ama açıkçası ne söylediğimi unutmaya meyilliyim.

◊ Rose ve Loren’nin sıkı bir dostluğu var. Dostluk kavramının sizin hayatınızdaki önemi nedir?

- Arkadaşlarımla iyi ilişkiler kurma eğilimindeyim çünkü iyi bir dinleyiciyim ve bence bu iyi bir arkadaş olmanın kilit noktası. Sürekli konuşursan, öğrenemezsin. Bu yüzden, yönetmen Russell Brown bana, bu ilişkiye benzeyen, bu tür ilişkilere rehberlik eden epeyce ilişkisi olduğunu söyledi. Ve bu harika senaryoyu, başına gelen birçok durumdan yola çıkarak yazdı.

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◊ Çekimlere başlamadan önce aylarca yönetmen Russell Brown ile ön çalışma yaptınız. Bu süreçte en çok odaklandığınız şey ne oldu?

- Her şeyden önce, oyuncu kadrosundan uzun bir süre önce rolü kimin oynayacağı sorusu vardı. Bu çok önemli bir şeydi çünkü başka bir aktörle böyle bir rol oynuyorsunuz. Bu yüzden doğru kişi olduğunuz için onların da doğru kişi olması önemlidir. Kelly Blatz ve Paul Sand ile çok güzel bir gruptuk. Birlikte çok iyiydik.

◊ Yeni nesilin klasik film izlememesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Sanki ebeveynlerinin mobilyalarını istemiyorlar. Kendi yerlerini, kendi başlangıçlarını ve kendi tarihlerini istiyorlar. Ben geçmişten ders almanın harika olduğunu düşünüyorum. Oyuncu olmak için eski filmlerden ilham aldım. Yani, eski filmleri görün derim. Ama bu sadece benim zevkim. İnsanları istemedikleri şeyleri yapmaya zorlayamazsınız.

YÖNETMENE ÇOK SORU SORMAMAM GEREKTİĞİNİ ERKEN ÖĞRENDİM

◊ “Le Magnifique” filmiyle kariyerinizi nasıl değiştirdiğini, François Truffaut ve Jean Paul Belmondo ile nasıl bir araya geldiğinizi anlatır mısınız?

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- Özellikle bana gerçek bir enerji kaynağı verdiler. Amerika’da film çekiyordum ve gerçekten benim tarzım filmler olduğunu hissetmiyordum. Ve Truffaut tarafından aranmaktan çok gurur duydum. Yani, kesinlikle en sevdiğim yönetmenlerden biriydi ve çalışmalarını takip ettiğim biriydi. İşini iyi biliyordum, bu yüzden o dünyaya katılmam istendiğine inanamadım. Ve her şey hakkında çok kibar ve çok tatlıydı.

◊ Kariyerinize başladığınız ilk yıllarda neler yaşadınız?

- Gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyordum. Bir işim olduğuna, henüz bir oyuncu olmadığımı bildiğime ve yeni başladığıma sürekli şaşırdım.Ve düşündüm ki, sessiz olacağım, öğreneceğim. “Profesyonel olmalıyım, kibar olmalıyım” diye kendime söylüyordum. Soru sormayı seviyordum. Çok fazla soru sormamam gerektiğini, çünkü bir yönetmen için oyuncuların sürekli soru sormalarının çok sinir bozucu ve yorucu olabileceğini erken öğrendim.

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GENLERİM OLDUKÇA İYİ

◊ Jacqueline Bisset günlük hayatında neler yapıyor?

- Ben oldukça meşgul bir insanım. Erken kalkıyorum, bahçe işleri yapıyorum, havuzu temizliyorum, yemek pişiriyorum. E-postaları okuyarak işimle ilgileniyorum, yani tembel biri değilim. Tembel olmayı sevmiyorum. Bu yüzden, çok fazla enerjim var.

◊ Sosyal bir insan mısınız?

- Sosyal bir insanım ama çok fazla sosyal arkadaşım yok. Dışarı çıkmayı severim, insanlarla konuşmayı severim ama daha çok özel arkadaşlarım var. Sadece zamanım yok. Dünya olaylarını takip etmek için çok zaman harcıyorum. Ve bu iç karartıcı olabilir, ama yine de bilmek istiyorum.

◊ Güzellik sırrınız var mı? Sizi genç ve canlı tutan şey nedir?

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- Yüz tedavilerinden kaçındım. Güzellik sırrım yok. Elimden geldiğince tuzdan uzak durmaya çalışıyorum. Esas olarak duygusal benliğim üzerinde çalışıyorum. Tabii genlerim de iyi sanırım.

DAVETE DAKİKALAR KALA ELBİSEME GİREMEDİM

◊ 2014’te “Dancing on the Edge”deki performansınızla ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ kategorisinde Golden Globe ödülü kazandınız. Ocak ayında 80. Golden Globe (Altın Küre) töreni düzenlenecek. Sizin o törenle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?

- Hiç stilist kullanmadım. Beverly Hills’te bir noktada Fred Hammonds adında bir dükkân vardı. Ve bana birkaç elbise ödünç verme nezaketini gösterdi. Tören öncesi düzenlenen davetin ev sahiplerinden biriydim. Ama ne yazık ki, davet başlamadan yaklaşık yarım saat önce elbisem uymadı ve açıkçası panikledim. Elbise belime kadar geldi ve üzerime oturmadı. Elbisemi giymeden önce biraz peynir ve bisküvi yemiştim. Bu bir felaketti ama kimse bilmiyordu. Özel bir sırdı.

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YAKLAŞIK 40 YIL ANNEME BAKTIM

◊ Anneniz genç yaşta birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış. Siz de bu süreçte hep onun yanındaymışsınız. Annenizin yaşadıklarından neler öğrendiniz?

- Annemden çok şey öğrendim. Yaklaşık 40 yıl anneme baktım, bu yüzden cehennem gibi bir yolculuktu. Ben 15 yaşımdayken hastalandı ve 86 yaşında öldü. Yani hastalandığında 47 yaşında olduğunu düşünüyorum. Tüm evrelerinden geçtim... MS, yaygın skleroz ve erken bunama hastasıydı. Her şey çok zordu ama bana çok şey öğretti ve gerçekten pişman değilim.

◊ O zamanlar kendinizi nasıl hissediyordunuz?

- Bunu sürdüremeyeceğimi düşündüğüm zamanlar oldu. Demans olunca neredeyse tüm acıları unutmuştu... Babamla yaşadığı acıyı ve ters giden onca şeyi unutmuştu. Bu içimde açıkçası bir hafiflik yarattı. Ama ne yaşarlarsa yaşasınlar, yaşlı insanları orada öylece bırakamazsınız.

ERKEKLERİN DUYARSIZ OLDUĞUNA İNANMIYORUM

◊ Günümüzdeki kadın-erkek ilişkileri hakkında düşünceleriniz nelerdir?

- Dürüst olmam gerekirse, bence felaket bir durumda. Erkek ve kadınlar arasındaki ilişki iyi değil. Bir sürü şüphe var... Çok fazla öfke var... Bu konuda çok karışığım. Erkeklerin duyarsız olduğuna inanmıyorum. Bazen çocuk gibi olduklarını ve aptalca şeyler yaptıklarını düşünüyorum.

◊ Kadın oyuncuların başlattığı ‘me too’ hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Tacize maruz kalmak korkunç. Ama ben bununla başa çıkmak zorunda olduğumuzu hisseden bir nesilden geliyorum. Bunu yaşadık, bunu yaşadım. Çok güçlü bir hareket.