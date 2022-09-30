İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

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'BİZ ÜNLÜ DEĞİLİZ Kİ'

Tuvana Türkay, sevgilisi İzzet Antebi’nin ailesiyle tanıştı. Oyuncu önceki akşam Antebi’nin annesi ve babasıyla Tarabya Kıyı Balık’ta yemek yedi.

İşadamının annesiyle babası çıkışta fotoğrafları çekilince “Biz ünlü değiliz ki” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)

KEYFİM YERİNDEYSE SÖYLERİM

Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez’de objektife takıldı. Tilbe, fotoğrafını çeken muhabirlere “Bot bakmaya geldim kendime” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi’nde sokak müzisyenleriyle şarkı söyleyen sanatçı, sorular üzerine şöyle konuştu: “Kıyafet bakmaya gitmiştim. Onları gördüm, beraber şarkılar söyledik. Gezdiğim zaman görürsem ve keyfim de yerindeyse, onlarla her zaman şarkı söylerim.” (Sayit DURMAZ)

PAMUĞUN SULTANI

12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen ve ‘Türkan’ adı verilen yeni pamuk çeşidinin hasadı yapıldı.

Mersin-Tarsus’un Çiçekli Köyü’ndeki etkinliğe Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray da katıldı. Sanatçı, “Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni onurlandırdı. Pamuğun sultanı olmak çok güzel” dedi.

Türkan Şoray köylü kadınlarla fotoğraf çektirdi. Şoray’a yazma hediye eden yaşlı bir kadın, sanatçıya “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi.

ALBÜM GELİYOR

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Ebru Gündeş yeni albümü için stüdyoya girdi. Sanatçı, usta müzisyen Taşkın Sabah’la birlikte çalışmalara başladı.

Gündeş, kayıtlar sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak dinleyicilerine müjdeyi verdi.

ALIŞVERİŞ HESABI

Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de mağazaları dolaşan futbolcu, elindeki fişi incelerken objektife yansıdı.

MÜZİĞE DÖNDÜ

53 yıl sonra “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesiyle sahneye çıkan Semiramis Pekkan müziğe de döndü.

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ONErpm Türkiye ile anlaşan sanatçı, 70’li yıllara damga vuran “Bana Yalan Söylediler” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkı bugün müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Bugün aynı zamanda yeni yaşını kutlayacak olan Semiramis Pekkan, yakında başka şarkılar da yayınlayacak.

PARİS POZU

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da rol alan Pınar Deniz, Paris’e gitti.

Ünlü oyuncu, Türkiye yüzü olduğu dünyaca ünlü lüks mücevher markası Messika Jewellery’nin Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileyi izledi. Deniz, Paris sokaklarında çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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DOSTLARIYLA BULUŞTU



Demet Akalın önceki gün dostlarıyla geldiği İstinye Park’ta objektife yansıdı.

Arkadaşlarıyla Masa Restoran’da öğle yemeği yiyen ünlü şarkıcı ardından mağazaları gezerek kışlık alışverişi yaptı.

BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ

Müzik kariyerine Londra’da devam eden Serel Yereli tatil için İstanbul’a geldi.

Ailesi ve dostlarını ziyaret eden Yereli önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yereli muhabirlere “Kolay gelsin” demekle yetindi. (Deniz BOY)

SON GÜNEŞLİ GÜNLER

Algı Eke, Akyaka tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Gümüş renkli mayosu ile dikkat çeken oyuncu, son güneşli günlerin tadını çıkardı. Eke, bu karenin altına şöyle yazdı: “Gömleğini versene bir fotoğraf çekileyim.”

DÜNYADAKİ EN MUTLU YER

Larissa ve Burak Gacemer çifti tatil için Paris’teki Disneyland’e gitti.

Çift, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirip mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı: “Dünyadaki en mutlu yer!”

BOŞANMA SONRASI TATİL

Ebru Cündübeyoğlu, geçtiğimiz günlerde 19 yıllık eşi Güçlü Mete ile evliliğini bitirme kararı almıştı.

Ünlü oyuncu, boşanma sonrası tatil için Köyceğiz’e gitti. Cündü- beyoğlu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından bir şiirle paylaştı: “Ben onuru ağaçlardan öğrendim. Kudretli yeşille güneşi gölgelerken.”