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İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Güncelleme Tarihi:

#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Ebru Gündeş
İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 08:10

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'BİZ ÜNLÜ DEĞİLİZ Kİ'

Tuvana Türkay, sevgilisi İzzet Antebi’nin ailesiyle tanıştı. Oyuncu önceki akşam Antebi’nin annesi ve babasıyla Tarabya Kıyı Balık’ta yemek yedi.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

İşadamının annesiyle babası çıkışta fotoğrafları çekilince “Biz ünlü değiliz ki” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

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Tuvana Türkay ile İzzet Antebinin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyinTuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyin!Haberi görüntüle

KEYFİM YERİNDEYSE SÖYLERİM

Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez’de objektife takıldı. Tilbe, fotoğrafını çeken muhabirlere “Bot bakmaya geldim kendime” dedi.

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İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi’nde sokak müzisyenleriyle şarkı söyleyen sanatçı, sorular üzerine şöyle konuştu: “Kıyafet bakmaya gitmiştim. Onları gördüm, beraber şarkılar söyledik. Gezdiğim zaman görürsem ve keyfim de yerindeyse, onlarla her zaman şarkı söylerim.” (Sayit DURMAZ)

PAMUĞUN SULTANI

12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen ve ‘Türkan’ adı verilen yeni pamuk çeşidinin hasadı yapıldı.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Mersin-Tarsus’un Çiçekli Köyü’ndeki etkinliğe Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray da katıldı. Sanatçı, “Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni onurlandırdı. Pamuğun sultanı olmak çok güzel” dedi.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Türkan Şoray köylü kadınlarla fotoğraf çektirdi. Şoray’a yazma hediye eden yaşlı bir kadın, sanatçıya “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi.

ALBÜM GELİYOR

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Ebru Gündeş yeni albümü için stüdyoya girdi. Sanatçı, usta müzisyen Taşkın Sabah’la birlikte çalışmalara başladı.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Gündeş, kayıtlar sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak dinleyicilerine müjdeyi verdi.

ALIŞVERİŞ HESABI

Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de mağazaları dolaşan futbolcu, elindeki fişi incelerken objektife yansıdı.

MÜZİĞE DÖNDÜ

53 yıl sonra “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesiyle sahneye çıkan Semiramis Pekkan müziğe de döndü.

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İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

ONErpm Türkiye ile anlaşan sanatçı, 70’li yıllara damga vuran “Bana Yalan Söylediler” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkı bugün müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Bugün aynı zamanda yeni yaşını kutlayacak olan Semiramis Pekkan, yakında başka şarkılar da yayınlayacak.

 PARİS POZU

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da rol alan Pınar Deniz, Paris’e gitti.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Ünlü oyuncu, Türkiye yüzü olduğu dünyaca ünlü lüks mücevher markası Messika Jewellery’nin Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileyi izledi. Deniz, Paris sokaklarında çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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DOSTLARIYLA BULUŞTU

Demet Akalın önceki gün dostlarıyla geldiği İstinye Park’ta objektife yansıdı.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Arkadaşlarıyla Masa Restoran’da öğle yemeği yiyen ünlü şarkıcı ardından mağazaları gezerek kışlık alışverişi yaptı.

BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ

Müzik kariyerine Londra’da devam eden Serel Yereli tatil için İstanbul’a geldi.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Ailesi ve dostlarını ziyaret eden Yereli önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yereli muhabirlere “Kolay gelsin” demekle yetindi. (Deniz BOY)

SON GÜNEŞLİ GÜNLER

Algı Eke, Akyaka tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Gümüş renkli mayosu ile dikkat çeken oyuncu, son güneşli günlerin tadını çıkardı. Eke, bu karenin altına şöyle yazdı: “Gömleğini versene bir fotoğraf çekileyim.”

DÜNYADAKİ EN MUTLU YER

Larissa ve Burak Gacemer çifti tatil için Paris’teki Disneyland’e gitti.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Çift, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirip mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı: “Dünyadaki en mutlu yer!”

 BOŞANMA SONRASI TATİL

Ebru Cündübeyoğlu, geçtiğimiz günlerde 19 yıllık eşi Güçlü Mete ile evliliğini bitirme kararı almıştı.

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay aileye girdi

Ünlü oyuncu, boşanma sonrası tatil için Köyceğiz’e gitti. Cündü- beyoğlu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından bir şiirle paylaştı: “Ben onuru ağaçlardan öğrendim. Kudretli yeşille güneşi gölgelerken.”

 

 

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Ebru Gündeş

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