İzleyici yine 'Sadakatsız' dedi

DÜNYA TREND LİSTESİNDE

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, 9’uncu bölümü ile yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. AB’de 12.38 reyting ve 25.25 izlenme payı alan dizi en çok izlenen dizi olurken, sosyal medyada da #sadakatsiz hastag’i ile twitter'da saatlerce TT’de bir numarada kaldı, dünya trend listesinde de 1’inci sıraya kadar yükseldi.

Google’da en çok aranan dizi!

Google, Türkiye’de ve dünyada 2020 yılının arama sonuçlarında öne çıkan trendleri açıkladı. Türkiye’de 2020 yılında dizi kategorisinde en çok aranan dizi Sadakatsiz oldu.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de…