Ivana Sert şov!

Ivana Sert, yazın son günleri yaklaşırken Alaçatı’daki The Beach of Momo’da görüntülendi.

Sert, plaja iner inmez bir arkadaşıyla denize girdi. Bir süre de plajın kumlarına uzanan Sert, daha sonra şezlonguna geçip güneşlendi. (Deniz BOY)

Karla’ya kalp yağdı

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, 4 Temmuz’da dünyaya gelen minik kızının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Reklamcı Emir Medina ile evli olan şarkıcının bebeği Karla’yla fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı. Kemer’in takipçileri o karenin altına kalp emoji’li yorumlar yaptı.

Kardeşinin adına okul yaptıracak

Alişan, geçen ay yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş için okul yaptırma kararı aldı. Adının sonsuza kadar bir okulda yaşamasını isteyen şarkıcı, hayata geçirmeyi planladığı başka projelerinde de kardeşinin adını yaşatacak. Kariyerinde kardeşinin emeğinin çok büyük olduğunu dile getiren Alişan, her boş vaktinde annesi ve babası ile kardeşinin mezarına gidip dua ediyor.

Taş ev arıyor

Enis Arıkan, kazancını gayrimenkule yatırıyor. İstanbul-Kalamış ve Çeşme Alaçatı’dan birer ev alan oyuncu, şimdilerde Ayvalık ya da Cunda Adası’ndan taş ev arayışına girdi.

Arıkan, yeni alacağı taş evde kış aylarında da gidip dinlenmeyi planlıyor.

Beren’i kılıçladı!

Kenan Doğulu yeni şarkısının klibinde sihirbaz oldu, eşi Beren Saat’i sandığa hapsedip kılıçtan geçirdi!

MASKELİ BALO

Pop müziğin sevilen sesi Kenan Doğulu, “Bumaya” şarkısına çektiği klibi müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü şarkıcı, maskeli balo konseptli çalışmaya danslarıyla renk kattı.

SİHİRBAZ OLDU

Kenan Doğulu’nun bir sihirbazı canlandırdığı klibin sürprizi ise Beren Saat oldu. Şarkıcının bir sahnede kapalı sandığa hapsedip kılıçtan geçirdiği maskeli kadının eşi Beren Saat olduğu, dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.

Muhasebecisi dava açtı

Işın Karaca, muhasebecisiyle davalık oldu. Şarkıcıdan geçen şubat ayından beri ödeme alamadığını söyleyen muhasebeci, Karaca’yı mahkemeye verdi. İddiaya göre muhasebeci, telefonlarına da çıkmayan Karaca’nın 30 bin TL’lik borcunu kendisine ödemediği için işlerini yapmayı da bıraktı.

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