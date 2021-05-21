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Haber Giriş: 21.05.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı: Funda Aksu

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İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı: Funda Aksu

Kaçış sendromu rahatsızlığıyla uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in İzmirli Funda Aksu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Ünlü şovmen, Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak aşk iddialarını doğruladı.

İşte Mehmet Ali Erbilin yeni aşkı: Funda Aksu

INSTAGRAM'DA YÜRÜYORUM
Muhabirlerin “Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Erbil, “Şu anda öyle bir şey yok. Instagram’dan yürüyorum sadece” cevabını vermişti.

 

 

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