İşte bu karar Kate'in kalbini kırdı: Oğlumu benden ayırma

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Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu tür ailelerde dünyaya geldiğiniz zaman hele de hiyerarşik olarak üst düzey konumu olan birilerinin çocuğu iseniz öyle istediğiniz gibi bir hayat süremezsiniz.

Uymanız gereken katı kurallar vardır. Bütün o pırıltı içinde belki de hayattan umduğunuz kadar zevk almanızı engeller bu kurallar. Belki de bazı tatsızlıklarla yüz yüze getirir sizi.

İşte şimdi İngiliz kraliyet ailesinin hiyerarşik olarak önde gelen üyelerinden biri olan tahtın ilk sıradaki varisi Prens William ile karısı Kate Middleton hayati bir kararın eşiğinde.

BABASI, 13 YAŞINA GELİNCE YATILI OKULA GİTMESİNİ PLANLIYOR

Bu durumdan en çok etkilenen kişi ise Kate. Bir yanda annelik duyguları bir yanda da artık bir üyesi olduğu ailenin gelenekleri var.

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Çünkü Galler çiftinin vereceği bu önemli kararın odağında bu 10 yaşındaki Prens George var.

Neler olduğuna bir bakalım. Çünkü bu konudaki iddialar bir süredir İngiliz basınında aldı başını gidiyor.

Herkesin bildiği gibi George, taht için babasından sonra geliyor. Bu yüzden de iyi eğitim alması ve geleceğine en uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. En önemli konu da eğitim.

İleri sürülenlere göre Galler Prensi William, oğlunun tıpkı kendisi gibi 13 yaşına geldiğinde Eton Koleji'ne gitmesini istiyor. Hatta bu konuda kararını verdi bile.

Ama yine iddialara göre karısı Galler Prensesi Kate Middleton ise oğlunun sadece erkek çocuklara eğitim verilen bir okulda okumasından yana değil.

Hatta William'ın bu konudaki kararlılığı Kate için büyük bir kalp kırıklığına dönüşmüş durumda. Onun isteği George'un yıllığı 47 bin sterlin olan ve kız- erkek karma eğitim verilen Malborough Koleji'nden yana.

KENDİ YAŞADIKLARINI OĞLU DA YAŞASIN İSTEMİYOR

İleri sürülenlere göre Kate, George'un sadece erkeklerin okuduğu bir okula gitmesini hiç istemiyor. Bu durum, kendisinin de bir dönem eğitim gördüğü Berkshire'daki kız okulunda yaşadığı kötü deneyimleri aklına getiriyor.

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İddialara göre Middleton oradan nefret etmişti. Çünkü kız okulundaki eğitimi boyunca diğer öğrenciler tarafından zorbalığa uğramıştı.

Ama Galler çiftine yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre William oğlunun kesinlikle kendisi gibi Eton Koleji'ne gitmesi konusunda çoktan kararını verdi bile.

Prens William da 13 yaşına geldiğinde ülkenin önde gelen ailelerinin erkek çocuklarının eğitim gördüğü bu yatılı okula gönderilmişti.

In Touch dergisine konuşan bir kaynağa göre Kate, kocası William'ın neredeyse kesinleşen bu kararından dolayı endişeli ve kalbi kırık.

WILLIAM NEREDEYSE KARARINI VERDİ

Çünkü bunu düşündükçe kendisinin yatılı okulda geçirdiği zorlu dönemi hatırlıyor. Aynı zorlukları oğlunun da yaşamasını istemiyor.

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İddialara göre Kate çocukları bu tür, üst sınıfın tercih ettiği okullara göndermek monarşiyi modernleştirme çabalarına olumsuz etki edecek bir davranış olduğunu düşünüyor.

Ayrıca çok basit ve annece bir duyguyla çocuklarından ayrı kalmak istemiyor.

Bu arada Kate ile William'ın çocuklarını yatılı okula gönderme konusunu yıllardır aralarında tartışmakta olduğu da belirtiliyor.

William ile Harry de Eton Koleji'nde okudu. Bu okul, genellikle üst düzey aileler tarafından çocuklarının eğitimi için tercih ediliyor.