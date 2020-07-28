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Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

İsmail YK aşkını sosyal medyadan ilan etti!

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Ünlü şarkıcı İsmail YK'nın bir hayranıyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

İsmail YK, Instagram’dan hesabından bir video paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu İbrahim Tatlıses’in “Söylim mi” şarkısı eşliğinde çekti. YK, paylaşımının altına 'İçinden gelen en güzel sözü söyle' mesajını yazıp kalp emojisi koydu.

İsmail YK’nın sevgilisi Dilara'nın da Almanya’da yaşadığı öğrenildi.

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