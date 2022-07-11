İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den ilk fotoğraf

ARADIĞI MUTLULUĞU MESLEKTAŞINDA BULDU
Kızı Yemin’in annesi Duygu Kumarki’den boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran’la birliktelik yaşayan İsmail Hacıoğlu’nun o ilişkisi de uzun ömürlü olmamıştı. Hacıoğlu aradığı mutluluğu yine bir meslektaşında; Aslıhan Gürbüz’de buldu.
YEMEKTE BULUŞTULAR
4 aydır birlikte olan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez önceki akşam Çeşme’de görüntülendi. Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse’yle
birlikte yemeğe çıkan çift, mekân çıkışı objektife yansıdı. İki oyuncu, muhabirlere “İyi akşamlar” dileyerek araçlarına bindi.