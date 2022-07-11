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İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den ilk fotoğraf

#İsmail Hacıoğlu#Aslıhan Gürbüz#Çeşme
İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüzden ilk fotoğraf
Deniz BOY

4 aydır aşk yaşayan ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez görüntülendi. Çeşme’de tatil yapan çift, objektife gülümseyerek poz verdi.

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ARADIĞI MUTLULUĞU MESLEKTAŞINDA BULDU

Kızı Yemin’in annesi Duygu Kumarki’den boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran’la birliktelik yaşayan İsmail Hacıoğlu’nun o ilişkisi de uzun ömürlü olmamıştı. Hacıoğlu aradığı mutluluğu yine bir meslektaşında; Aslıhan Gürbüz’de buldu.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüzden ilk fotoğraf

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YEMEKTE BULUŞTULAR

4 aydır birlikte olan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez önceki akşam Çeşme’de görüntülendi. Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse’yle
birlikte yemeğe çıkan çift, mekân çıkışı objektife yansıdı. İki oyuncu, muhabirlere “İyi akşamlar” dileyerek araçlarına bindi. 

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüzden ilk fotoğraf

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#İsmail Hacıoğlu#Aslıhan Gürbüz#Çeşme

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